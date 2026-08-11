Mehaničar tvrdi da je ovaj "mercedes" star 20 godina bolji od mnogih novih automobila: "Pravljen je bez kompromisa"

Mehaničar Huan Hoze Ebenezer izdvojio je Mercedes S500 iz 2005. godine kao jedan od najboljih modela marke i pohvalio njegov V8 motor i luksuznu opremu.

Izvor: Carpix / Alamy / Profimedia

Visoka cijena i najnovija godina proizvodnje ne garantuju da će automobil biti kvalitetan i pouzdan. To tvrdi iskusni mehaničarHuan Hoze Ebenezer, koji smatra da pojedini stariji modeli mogu bez problema da nadmaše savremena vozila, naročito kada je riječ o izradi, motorima i udobnosti.

Kao jedan od najboljih primjera izdvojio je Mercedes-Benz S500 iz 2005. godine. Riječ je o luksuznoj limuzini koja je i prije više od dvije decenije nudila tehnologiju i opremu kakva se ni danas ne podrazumijeva u svakom novom automobilu.

Mercedes-Benz S500 iz 2005. godine

Izvor: HARRY MELCHERT / AFP / Profimedia

„Zašto svi misle da dobar automobil mora da bude nov? Ovo je MercedesS klase, S500, vrh ponude iz vremena kada je Mercedes automobile pravio bez kompromisa“, rekao je Ebenezer u snimku objavljenom na TikToku.

Motor koji je stekao reputaciju pouzdanog

Mehaničar je posebno pohvalio snažni benzinski V8 motor, koji je, prema njegovom iskustvu, sposoban da pređe veliki broj kilometara ukoliko se pravilno održava.

„To je motor koji se pokazao izuzetno pouzdanim. Naravno, nijedan automobil nije savršen, pa ni ovaj“, objasnio je.

Ipak, potencijalnim kupcima savjetuje da obrate pažnju na elektroniku. Kako navodi, pojedine upravljačke jedinice mogu da budu izložene zagrijavanju, što vremenom može da dovede do povremenih kvarova.

Elektronski sistem ovog modela složeniji je nego kod starijih Mercedesovih automobila, pa popravke mogu zahtijevati više znanja i novca. Ebenezer, međutim, smatra da ti nedostaci ne mogu da ponište kvalitet motora, završne obrade i osjećaj koji S500 pruža tokom vožnje.

Izvor: Carpix / Alamy / Profimedia

Oprema koja je i danas luksuz

Mercedes S500 iz tog perioda bio je namijenjen kupcima koji nisu željeli da prave kompromise kada je riječ o udobnosti. Zato je opremljen brojnim rješenjima koja su početkom dvijehiljaditih djelovala gotovo futuristički.

Među njima su vrata sa sistemom automatskog privlačenja, koja nije potrebno snažno zalupiti. Dovoljno je da ih vozač ili putnik blago prisloni, nakon čega ih mehanizam sam zatvara.

Posebnu pažnju privlače i sjedišta koja se prilagođavaju kretanju automobila. Prilikom prolaska kroz krivinu bočni dijelovi sjedišta pružaju dodatnu potporu tijelu, čime se smanjuje pomjeranje vozača i putnika.

Takva oprema ni danas nije dostupna u svakom automobilu, već je uglavnom rezervisana za najskuplje pakete luksuznih modela.

Star automobil ne znači i loš automobil

Ebenezerov savjet ne znači da bi svaki vozač trebalo da kupi Mercedes star dvije decenije. Luksuzni polovni automobili mogu da donesu visoke troškove održavanja, naročito ukoliko prethodni vlasnici nisu redovno obavljali servise.

Prije kupovine potrebno je detaljno provjeriti motor, mjenjač, vješanje, elektroniku i servisnu istoriju. Posebno je važno utvrditi da li su raniji kvarovi popravljani kvalitetnim dijelovima i kod stručnih majstora.