Preminuo Boro Kapetanović, poznati banjalučki književnik

Boro Kapetanović preminuo je u 73. godini. Poznati pjesnik i prozaista iza sebe je ostavio bogat književni opus i brojna priznanja.

Izvor: Udruženje književnika RS

Savremeni srpski pjesnik, prozaista i književnik za djecu Boro Kapetanović preminuo je noćas u 73. godini, saopšteno je iz Udruženja književnika Republike Srpske.

Iz Udruženja književnika Republike Srpske izrazili su saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poštovali lik i djelo Bore Kapetanovića.

Komemoracija povodom smrti Kapetanovića zakazana je za sutra u 10.00 časova u Vijećnici Banskog dvora, dok će sahrana biti istog dana na groblju u Slatini.

Boro Kapetanović rođen je 1953. godine u Gornjem Sokolovu u opštini Ključ, današnjem Ribniku, a na književnoj sceni bio je prisutan duže od pola vijeka – od 1972. godine, kada je objavio svoje prve pjesme.

Do 1995. godine živio je i stvarao u Sanskom Mostu, nakon čega je preselio u Banjaluku, koja je postala njegovo trajno utočište i mjesto intenzivnog književnog rada.

NJegov bogati književni opus obuhvata desetine knjiga poezije i proze, kao i ljubavnu, dječiju i rodoljubivu liriku.

Među značajnijim djelima su zbirke "Pesmovano doba", "Crnka i lješnik","Brašno i blato" i "DŽez rata", kao i prozno ostvarenje "Šampioni palanačkih trotoara".

Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzima poema "Jasenovac" u kojoj se Kapetanović suočava sa jednim od najtragičnijih stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, čuvajući kroz poetsku riječ sjećanje na žrtve i svjedočeći o stradanju, zločinu i potrebi da istina o Jasenovcu ostane trajno upamćena.

Napisao je i neke od najljepših stihova za najmlađe sabrane u knjigama "Nisu laste budalaste" i "Jedna čička i dva čička".

Tokom duge i plodne karijere Kapetanović je dobio brojna prestižna književna priznanja, među kojima su nagrade "Goranovo proljeće", "Mak Dizdar", nagrada Sarajevskih dana poezije, "Skender Kulenović", kao i nagrade "Pesma nad pesmama" i "Stanko Rakita", uz mnoga druga priznanja.

NJegovo stvaralaštvo uvršteno je u brojne domaće i strane antologije.