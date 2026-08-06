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Lagana ljetna pasta salata gotova za 20 minuta: Idealna za vrele dane

Lagana ljetna pasta salata gotova za 20 minuta: Idealna za vrele dane

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Tražite brz i osvježavajući ljetni obrok? Ova hladna pasta salata sa povrćem, mocarelom i pestom gotova je za svega 20 minuta.

pasta Izvor: mondo/ai

Tražite brz, ukusan i osvježavajući obrok za vrele ljetne dane? Hladna pasta salata sa pestom, mocarelom i svježim povrćem gotova je za svega 20 minuta, a još je ukusnija nakon što odstoji u frižideru.

Kada temperature pređu 40 stepeni, malo ko želi da provodi sate pored šporeta. Upravo zato hladne pasta salate postaju jedan od omiljenih ljetnih obroka – pripremaju se brzo, mogu da se jedu odmah ili nakon nekoliko sati u frižideru, a jednako su ukusne za ručak, večeru ili obrok koji ćete ponijeti na posao.

Jedan od najpopularnijih recepata ovog ljeta kombinuje pesto, mocarelu i svježe povrće, a priprema traje svega dvadesetak minuta.

Sastojci

  • 400 g kratke tjestenine (fusili, penne ili farfale)
  • 200 g mini mocarele
  • 250 g čeri paradajza
  • 1 manji krastavac
  • Šaka svježeg bosiljka
  • 3 kašike zelenog pesta
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • Sok od pola limuna
  • So i svježe mljeveni biber
  • Po želji: rukola, masline ili tostirani pinjoli

Priprema

Skuvajte tjesteninu prema uputstvu na pakovanju, a zatim je isperite hladnom vodom kako bi se potpuno ohladila.

Čeri paradajz prepolovite, krastavac isijecite na sitne kockice, a mocarelu ocijedite.

U većoj posudi pomiješajte pesto, maslinovo ulje i limunov sok, pa dodajte ohlađenu tjesteninu i dobro promiješajte.

Na kraju umiješajte povrće, mocarelu i listove svježeg bosiljka. Posolite i pobiberite po ukusu.

Još je ukusnija nakon hlađenja

Pasta salata biće još ukusnija ako je ostavite u frižideru 30 do 60 minuta prije serviranja, kako bi tjestenina upila aromu pesta i začina.

Po želji je možete obogatiti grilovanom piletinom, tunjevinom ili pršutom, dok će vegetarijanska verzija biti potpuna uz dodatak maslina, pečenih paprika ili tostiranih sjemenki.

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Tagovi

Mondo kuhinja recept pasta

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