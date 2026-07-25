Gulaš po starom domaćem receptu: Uz ove tajne majstora meso se raspada pod viljuškom

Napravite domaći gulaš od junetine po jednostavnom receptu. Uz sporo kuvanje meso će biti mekano, a sos gust i pun ukusa.

Izvor: Norman Krauss / Panthermedia / Profimedia

Dobar gulaš ne zahtijeva komplikovane sastojke, već kvalitetno meso, dovoljno crnog luka i strpljenje. Kada se kuva polako, junetina postaje toliko mekana da se gotovo topi u ustima, dok se sos prirodno zgušnjava i dobija bogat ukus.

Ovo jelo možete da pripremite i dan ranije, jer je gulaš nakon ponovnog zagrevanja često još ukusniji. Poslužite ga uz pire krompir, tjesteninu, pirinač ili svjež hleb.

gulaš

Izvor: Jovana Kuzmanović / Alamy / Profimedia

Sastojci:

750 g junetine

dvije glavice crnog luka

dva čena bijelog luka

dve crvene paprike

dva paradajza ili jedna kašika paradajz pirea

dvije kašike slatke mlevene paprike

kašičica ljute paprike, po želji

jedan lovorov list

dvije do tri kašike svinjske masti ili ulja

jedna do dvije šolje goveđeg bujona ili vode

so i biber

svjež peršun, po želji

Priprema:

gulaš u šerpi

Izvor: Norman Krauss / Panthermedia / Profimedia