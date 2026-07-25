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Gulaš po starom domaćem receptu: Uz ove tajne majstora meso se raspada pod viljuškom

Gulaš po starom domaćem receptu: Uz ove tajne majstora meso se raspada pod viljuškom

Autor N.D. Izvor Kurir
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Napravite domaći gulaš od junetine po jednostavnom receptu. Uz sporo kuvanje meso će biti mekano, a sos gust i pun ukusa.

Recept za domaći gulaš Izvor: Norman Krauss / Panthermedia / Profimedia

Dobar gulaš ne zahtijeva komplikovane sastojke, već kvalitetno meso, dovoljno crnog luka i strpljenje. Kada se kuva polako, junetina postaje toliko mekana da se gotovo topi u ustima, dok se sos prirodno zgušnjava i dobija bogat ukus.

Ovo jelo možete da pripremite i dan ranije, jer je gulaš nakon ponovnog zagrevanja često još ukusniji. Poslužite ga uz pire krompir, tjesteninu, pirinač ili svjež hleb.

gulaš
Izvor: Jovana Kuzmanović / Alamy / Profimedia

Sastojci:

  • 750 g junetine
  • dvije glavice crnog luka
  • dva čena bijelog luka
  • dve crvene paprike
  • dva paradajza ili jedna kašika paradajz pirea
  • dvije kašike slatke mlevene paprike
  • kašičica ljute paprike, po želji
  • jedan lovorov list
  • dvije do tri kašike svinjske masti ili ulja
  • jedna do dvije šolje goveđeg bujona ili vode
  • so i biber
  • svjež peršun, po želji

Priprema:

gulaš u šerpi
Izvor: Norman Krauss / Panthermedia / Profimedia

  1. Meso isjecite na kocke, posolite i pobiberite. U dubljoj šerpi zagrijte mast ili ulje, pa dodajte sitno isjeckan crni luk. Dinstajte ga dok ne omekša, a zatim ubacite bijeli luk.
  2. Dodajte meso i pržite ga dok ne dobije boju sa svih strana. Sklonite šerpu nakratko sa ringle, umješajte mljevenu papriku i odmah dodajte paradajz, kako začin ne bi zagorio i postao gorak.
  3. Ubacite isečenu crvenu papriku i lovorov list, pa nalijte bujonom ili vodom toliko da tečnost prekrije sastojke.
  4. Poklopite i kuvajte na tihoj vatri između sat i po i dva sata. Povremeno promješajte i, ukoliko je potrebno, dolijte malo vode. Gulaš je gotov kada meso potpuno omekša, a sos postane gust.

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Tagovi

gulaš recept recepti Mondo kuhinja

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