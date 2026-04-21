Kremasti svinjski gulaš sa pečurkama i pavlakom: Gurmanluk za čistu desetku

Evo kako da napravite gurmanluk za čistu desetku, po ovom receptu za kremasti svinjski gulaš sa pečurkama i pavlakom.

Postoje jela koja ne zahtevaju mnogo vještine, ali uz malo strpljenja daju fantastičan rezultat, svinjski gulaš je upravo jedno od njih.

Dovoljno je da pravilno pripremite sastojke i ostavite ih da se lagano krčkaju, a na kraju ćete dobiti pun, aromatičan obrok koji prija u svako doba godine.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vreme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1 sat i 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

600 g svinjetine

2 kašike ulja

malo kajenskog bibera

2 glavice luka

2 šargarepe

3 paradajza

1 žuta paprika

1 kašika brašna

1 kašika senfa

1 veći krompir (kuvan u ljusci)

500 g šampinjona

100 ml neutralne pavlake

4 kašike punomasnog jogurta

so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Prženje mesa

Na dobro zagrijanom ulju propržite svinjetinu sa svih strana dok ne dobije zlatnu koricu. Izvadite je iz šerpe i ostavite sa strane. U galeriji ispod pogledajte koji dijelovi mesa su najbolji za pripremu gulaša.

2. korak: Dodavanje povrća

U istoj masnoći propržite luk isječen na krupnije komade, zatim dodajte šargarepu, papriku i paradajz. Nalijte oko pola litra vode, ubacite senf i začine, pa kuvajte desetak minuta da se ukusi povežu.

3. korak: Krčkanje

Vratite meso u šerpu, poklopite i ostavite da se lagano krčka oko 50 minuta na tihoj vatri.

Za intenzivniji ukus, ubacite prstohvat dimljene paprike. Luk slobodno dinstajte duže ako želite gušći i slađi sos.

4. korak: Dodavanje krompira

Oljuštite kuvani krompir i isecite ga na kocke. Dodajte ga zajedno sa šampinjonima u gulaš i kuvajte još 10 minuta.

5. korak: Dodavanje pavlake

Pomiješajte brašno sa pavlakom dok ne dobijete glatku smjesu, pa je umiješajte u gulaš. Kratko prokuvajte dok se sos ne zgusne.

6. korak: Završnica

Na samom kraju umiješajte jogurt, promiješajte i po potrebi dodatno začinite solju i biberom.