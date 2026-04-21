logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kremasti svinjski gulaš sa pečurkama i pavlakom: Gurmanluk za čistu desetku

Izvor Strat ukusa
Evo kako da napravite gurmanluk za čistu desetku, po ovom receptu za kremasti svinjski gulaš sa pečurkama i pavlakom.

Kremasti svinjski gulaš sa pečurkama i pavlakom Izvor: Shutterstock

Postoje jela koja ne zahtevaju mnogo vještine, ali uz malo strpljenja daju fantastičan rezultat, svinjski gulaš je upravo jedno od njih.

Dovoljno je da pravilno pripremite sastojke i ostavite ih da se lagano krčkaju, a na kraju ćete dobiti pun, aromatičan obrok koji prija u svako doba godine.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vreme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1 sat i 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 600 g svinjetine
  • 2 kašike ulja
  • malo kajenskog bibera
  • 2 glavice luka
  • 2 šargarepe
  • 3 paradajza
  • 1 žuta paprika
  • 1 kašika brašna
  • 1 kašika senfa
  • 1 veći krompir (kuvan u ljusci)
  • 500 g šampinjona
  • 100 ml neutralne pavlake
  • 4 kašike punomasnog jogurta
  • so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Prženje mesa

Na dobro zagrijanom ulju propržite svinjetinu sa svih strana dok ne dobije zlatnu koricu. Izvadite je iz šerpe i ostavite sa strane. U galeriji ispod pogledajte koji dijelovi mesa su najbolji za pripremu gulaša.

2. korak: Dodavanje povrća

U istoj masnoći propržite luk isječen na krupnije komade, zatim dodajte šargarepu, papriku i paradajz. Nalijte oko pola litra vode, ubacite senf i začine, pa kuvajte desetak minuta da se ukusi povežu.

3. korak: Krčkanje

Vratite meso u šerpu, poklopite i ostavite da se lagano krčka oko 50 minuta na tihoj vatri.

Za intenzivniji ukus,

ubacite prstohvat dimljene paprike. Luk slobodno dinstajte duže ako želite gušći i slađi sos.

4. korak: Dodavanje krompira

Oljuštite kuvani krompir i isecite ga na kocke. Dodajte ga zajedno sa šampinjonima u gulaš i kuvajte još 10 minuta.

5. korak: Dodavanje pavlake

Pomiješajte brašno sa pavlakom dok ne dobijete glatku smjesu, pa je umiješajte u gulaš. Kratko prokuvajte dok se sos ne zgusne.

6. korak: Završnica

Na samom kraju umiješajte jogurt, promiješajte i po potrebi dodatno začinite solju i biberom. 

Tagovi

gulaš recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Ne mogu vjerovati da nema smrdljivog bijelog luka ili još gore srijemuša da sve ukrase

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA