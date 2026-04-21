Kremasti svinjski gulaš sa pečurkama i pavlakom: Gurmanluk za čistu desetku

Evo kako da napravite gurmanluk za čistu desetku, po ovom receptu za kremasti svinjski gulaš sa pečurkama i pavlakom.
Postoje jela koja ne zahtevaju mnogo vještine, ali uz malo strpljenja daju fantastičan rezultat, svinjski gulaš je upravo jedno od njih.
Dovoljno je da pravilno pripremite sastojke i ostavite ih da se lagano krčkaju, a na kraju ćete dobiti pun, aromatičan obrok koji prija u svako doba godine.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vreme pripreme: oko 20 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1 sat i 10 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 600 g svinjetine
- 2 kašike ulja
- malo kajenskog bibera
- 2 glavice luka
- 2 šargarepe
- 3 paradajza
- 1 žuta paprika
- 1 kašika brašna
- 1 kašika senfa
- 1 veći krompir (kuvan u ljusci)
- 500 g šampinjona
- 100 ml neutralne pavlake
- 4 kašike punomasnog jogurta
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Prženje mesa
Na dobro zagrijanom ulju propržite svinjetinu sa svih strana dok ne dobije zlatnu koricu. Izvadite je iz šerpe i ostavite sa strane. U galeriji ispod pogledajte koji dijelovi mesa su najbolji za pripremu gulaša.
2. korak: Dodavanje povrća
U istoj masnoći propržite luk isječen na krupnije komade, zatim dodajte šargarepu, papriku i paradajz. Nalijte oko pola litra vode, ubacite senf i začine, pa kuvajte desetak minuta da se ukusi povežu.
3. korak: Krčkanje
Vratite meso u šerpu, poklopite i ostavite da se lagano krčka oko 50 minuta na tihoj vatri.
ubacite prstohvat dimljene paprike. Luk slobodno dinstajte duže ako želite gušći i slađi sos.
4. korak: Dodavanje krompira
Oljuštite kuvani krompir i isecite ga na kocke. Dodajte ga zajedno sa šampinjonima u gulaš i kuvajte još 10 minuta.
5. korak: Dodavanje pavlake
Pomiješajte brašno sa pavlakom dok ne dobijete glatku smjesu, pa je umiješajte u gulaš. Kratko prokuvajte dok se sos ne zgusne.
6. korak: Završnica
Na samom kraju umiješajte jogurt, promiješajte i po potrebi dodatno začinite solju i biberom.