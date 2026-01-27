logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koji dio mesa je najbolji za gulaš? Jedan komad nikako nemojte koristiti u ovom jelu

Koji dio mesa je najbolji za gulaš? Jedan komad nikako nemojte koristiti u ovom jelu

Izvor Stvar ukusa
0

Otkrijte koji dio mesa treba da koristite za gulaš, a koji da izbjegavate jer je previše suv.

Koje meso je najbolje za gulaš Izvor: Shutterstock

Savršen gulaš nije samo pomiješana šerpa mesa i luka, on je jelo u kojem svaki zalogaj priča priču o strpljenju, pravom izboru sastojaka i pažljivoj pripremi.

Ključ ukusa leži u mesu koje birate, njegovoj sočnosti i kombinaciji sa aromatičnim začinima, tako da se svaki zalogaj topi u ustima svaki i oduševljava one koji u njemu uživaju.

Meso koje garantuje sočnost

Za bogat i ukusan gulaš najbolje je koristiti juneći ili svinjski vrat, jer je dovoljno masan da prilikom dugog kuvanja postane izuzetno mekan.

Plećka je solidna alternativa. Sa druge strane, but nije najbolji izbor, jer je meso previše vlaknasto i suvo, pa gulaš neće biti softan koliko treba. Meso sijecite na veće kocke od oko 5 cm, jer tako ostaje sočno i daje rustičan, domaći izgled jelu.

Važan dodatak gulašu:

Dodavanje crvenog vina nije obavezno, ali ono oplemenjuje meso i luk, povezuje sve ukuse. Birajte vino koje volite da pijete, jer će njegova aroma ostati u jelu.

Loj i tetive su mali trik za veliki ukus

Ne uklanjajte sav loj i masnoću, dovoljno je skinuti opne i veće tetive. Loj se tokom kuvanja topi i obogaćuje gulaš bogatim šmekom, koji čini jelo neodoljivim. 

Ključ je u strpljenju

Savršeno skuvan gulaš zahtijeva strpljenje. Lagano krčkanje mesa i povrća na srednjoj temperaturi, polako, uz povremeno miješanje, stvara sočno, aromatično i bogato jelo koje će oduševiti sve za stolom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mondo kuhinja savjeti gulaš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA