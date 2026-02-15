Najbolji recept za ledene kocke sa kikirikijem: Oduševiće vas koliko su kremaste i mekane

Napravite ledene kocke sa kikirikijem koje su nevjerovatno mekane i kremaste. Ovo je recept koji morate da isprobate.

Izvor: Shutterstock

Ledene kocke sa kikirikijem su idealne za sve domaćice koje žele da naprave nešto posebno i drugačije. Kremastije su i aromatičnije od klasične verzije, a kombinacija kikirikija i čokolade je jednostavno nepobjediva.

Ovaj kolač je još ukusniji ako pomiješate mljeveni kikiriki sa malo sjeckanog, koji će mu dati prijatnu hrskavu teksturu. Super je kao poslastica poslije nedjeljnog ručka ili situacije kada vam dolaze gosti koje želite da oduševite nečim što je poznato, ali unaprijeđeno.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 15–20

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata i 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: srednje zahtijevno

Sastojci:

Kora:

10 bjelanaca

200 g šećera

2 kašike kakaa

5 kašika brašna

1 prašak za pecivo

100 g mljevenog kikirikija

Krema:

10 žumanaca

300 g šećera

2 kesice pudinga od vanile

1 l mlijeka

150 g čokolade

200 g mljevenog ili sitno sjeckanog kikirikija

250 g maslaca ili margarina

Glazura:

100 g čokolade

3 kašike ulja

4 kašike mlijeka

sjeckani kikiriki za posipanje

Priprema:

1. korak: Priprema kore

Bjelanca umutite u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer dok ne dobijete sjajnu i stabilnu smjesu. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, kakao, prašak za pecivo i mljeveni kikiriki, pa lagano umiješajte u umućena bjelanca. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovu vrstu kolača.

2. korak: Pečenje kore

Smjesu ravnomerno rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C dok kora ne dobije blagu zlatnu nijansu. Ostavite je da se potpuno ohladi.

3. korak: Priprema fila

Veći dio mlijeka, oko 750 ml stavite da provri zajedno sa šećerom. U preostalom mlijeku razmutite žumanca i puding, pa tu smjesu sipajte u ključalo mlijeko uz stalno miješanje. Kuvajte dok se fil ne zgusne. U još topao krem dodajte izlomljenu čokoladu i miješajte dok se ne otopi i sjedini. Ostavite da se fil ohladi, a zatim umiješajte omekšali margarin i dobro umutite mikserom. Na kraju dodajte mljeveni ili sitno seckani kikiriki.

Intenzivniji ukus kikirikija: Ako želite jaču aromu, kikiriki lagano prepecite na suvom tiganju nekoliko minuta prije mljevenja. Tako će otpustiti prirodna ulja i dati bogatiji ukus cijelom kolaču.

4. korak: Glazura i hlađenje

Ravnomjerno rasporedite fil preko ohlađene kore. U manjoj šerpi otopite čokoladu sa uljem, pa je prelijte preko kolača. Pospite sjeckanim kikirikijem i stavite u frižider da se dobro stegne prije sječenja.