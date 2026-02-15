Napravite ledene kocke sa kikirikijem koje su nevjerovatno mekane i kremaste. Ovo je recept koji morate da isprobate.
Ledene kocke sa kikirikijem su idealne za sve domaćice koje žele da naprave nešto posebno i drugačije. Kremastije su i aromatičnije od klasične verzije, a kombinacija kikirikija i čokolade je jednostavno nepobjediva.
Ovaj kolač je još ukusniji ako pomiješate mljeveni kikiriki sa malo sjeckanog, koji će mu dati prijatnu hrskavu teksturu. Super je kao poslastica poslije nedjeljnog ručka ili situacije kada vam dolaze gosti koje želite da oduševite nečim što je poznato, ali unaprijeđeno.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 15–20
Vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata i 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata
Težina: srednje zahtijevno
Sastojci:
Kora:
- 10 bjelanaca
- 200 g šećera
- 2 kašike kakaa
- 5 kašika brašna
- 1 prašak za pecivo
- 100 g mljevenog kikirikija
Krema:
- 10 žumanaca
- 300 g šećera
- 2 kesice pudinga od vanile
- 1 l mlijeka
- 150 g čokolade
- 200 g mljevenog ili sitno sjeckanog kikirikija
- 250 g maslaca ili margarina
Glazura:
- 100 g čokolade
- 3 kašike ulja
- 4 kašike mlijeka
- sjeckani kikiriki za posipanje
Priprema:
1. korak: Priprema kore
Bjelanca umutite u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer dok ne dobijete sjajnu i stabilnu smjesu. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, kakao, prašak za pecivo i mljeveni kikiriki, pa lagano umiješajte u umućena bjelanca. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovu vrstu kolača.
Najbolji recept za ledene kocke sa kikirikijem: Oduševiće vas koliko su kremaste i mekane
2. korak: Pečenje kore
Smjesu ravnomerno rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C dok kora ne dobije blagu zlatnu nijansu. Ostavite je da se potpuno ohladi.
3. korak: Priprema fila
Veći dio mlijeka, oko 750 ml stavite da provri zajedno sa šećerom. U preostalom mlijeku razmutite žumanca i puding, pa tu smjesu sipajte u ključalo mlijeko uz stalno miješanje. Kuvajte dok se fil ne zgusne. U još topao krem dodajte izlomljenu čokoladu i miješajte dok se ne otopi i sjedini. Ostavite da se fil ohladi, a zatim umiješajte omekšali margarin i dobro umutite mikserom. Na kraju dodajte mljeveni ili sitno seckani kikiriki.
Ako želite jaču aromu, kikiriki lagano prepecite na suvom tiganju nekoliko minuta prije mljevenja. Tako će otpustiti prirodna ulja i dati bogatiji ukus cijelom kolaču.
4. korak: Glazura i hlađenje
Ravnomjerno rasporedite fil preko ohlađene kore. U manjoj šerpi otopite čokoladu sa uljem, pa je prelijte preko kolača. Pospite sjeckanim kikirikijem i stavite u frižider da se dobro stegne prije sječenja.