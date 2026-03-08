Od korijena do krupnog cvijeta: Sve što treba da znate o proljećnom buđenju hortenzija

Kako da pravilno đubrite hortenzije pre proljeća? Stručnjaci otkrivaju kada je pravo vrijeme za prihranu i koje đubrivo daje najveće i najljepše cvjetove.

Izvor: Svetlana Zhukova/Shutterstock

Sa svojim raskošnim cvjetovima, hortenzije su među najpopularnijim ukrasnim žbunovima u baštama širom svijeta. Postoji veliki broj sorti, pa gotovo svako može da pronađe hortenziju koja odgovara njegovom ukusu. Međutim, pravilno đubrenje je jedan od najvažnijih uslova za obilno cvjetanje, a vreme kada se to radi igra ključnu ulogu. Ako želite veće i zdravije cvjetove, važno je da hortenzije pravilno prihranite još prije početka proljeća. Zašto je rano đubrenje hortenzija važno Hortenzije se za cvjetanje pripremaju još tokom kasnog ljeta ili rane jeseni, kada formiraju pupoljke za narednu sezonu. Nakon zime i dugog perioda niskih temperatura, biljci je potrebna dodatna količina hranljivih materija kako bi mogla da razvije bogate cvjetove. Rano đubrenje pomaže da korenski sistem dobije energiju potrebnu za snažan rast i cvjetanje. Ipak, treba voditi računa o sastavu đubriva.

Đubriva sa previše azota mogu dovesti do bujnog rasta listova, ali uz manje cvjetova.

Najbolje vrijeme za đubrenje hortenzija je na početku prolećnog ciklusa rasta, a tačan termin zavisi od klime i sorte.

Kada je pravo vrijeme za đubrenje hortenzija

Najsigurniji pokazatelj da je vrijeme za prihranu jeste temperatura zemljišta.

Kada se temperatura zemlje stabilno kreće oko 10 do 12 stepeni Celzijusa, možete započeti proljećno đubrenje. U zavisnosti od klime, to može biti od kraja februara do maja.

Obratite pažnju i na pupoljke. Idealno je da pupoljci budu formirani i blago nabubrili, ali još uvijek zatvoreni.

Ako hortenzije prihranite previše rano, dok je zemlja još hladna, može doći do rasta mladih izdanaka koji će stradati od kasnog mraza.

Sa druge strane, prekasno đubrenje može izazvati rast lišća na račun cvjetova.

Izvor: Shutterstock

Koju vrstu hortenzije imate

Postoje dvije osnovne vrste hortenzija:

one koje cvetaju na prošlogodišnjim granama

one koje cvijetaju na novim izdancima

Hortenzije koje cvetaju na starim granama obično cvjetaju početkom ljeta, pa ih treba đubriti u ranom proljeću kada se temperatura zemljišta stabilizuje.

Sorte koje cvjetaju na novim izdancima razvijaju cvjetove kasnije tokom sezone. One mogu podneti i nešto veću količinu hranljivih materija kako bi razvile krupnije cvjetove.

Neke moderne sorte mogu ponovo procvjetati krajem ljeta, pa im tada može koristiti još jedno, blago đubrenje.

Najbolje đubrivo za hortenzije

Kada je riječ o đubrenju hortenzija, važi pravilo "manje je više".

Najbolji izbor je sporootpuštajuće, izbalansirano đubrivo. Takva đubriva postepeno oslobađaju hranljive materije i smanjuju rizik od pretjeranog đubrenja.

Izbjegavajte đubriva sa visokim sadržajem azota, kakva se često koriste za travnjake, jer ona podstiču rast lišća umjesto cvjetova.

Ako su hortenzije posađene u plodnom zemljištu, često je dovoljno dodati:

kompost

dobro pregorio stajnjak

Organska materija poboljšava strukturu zemlje i zadržava vlagu, što hortenzijama posebno prija.

Hortenzije

Izvor: Shuttertock

Kako pravilno đubriti hortenzije

Hortenzijama je potrebno mnogo manje đubriva nego što većina ljudi misli.

Pravilo je da se koristi oko jedna supena kašika granuliranog đubriva na svakih 30 cm visine žbuna. Kod velikih biljaka može biti potrebno do dvе šolje granuliranog đubriva.

Prije prihrane dobro zalijte biljku, a đubrivo rasporedite po zemlji oko spoljašnjih grana, nikako uz samo stablo.

Nakon toga hortenziju ponovo zalijte kako bi se hranljive materije ravnomerno rasporedile i sprečilo oštećenje koriena, piše Southern Living

Granulisana sporootpuštajuća đubriva su najbolji izbor jer postepeno hrane biljku nekoliko mjeseci.

Najčešće greške pri đubrenju hortenzija

Ove greške mogu smanjiti cvjetanje:

korišćenje đubriva sa previše azota

đubrenje u pogrešno vrijeme

preskakanje analize zemljišta

pogrešna primjena đubriva blizu stabla

prevelika količina đubriva

Previše đubriva može oštetiti korijen, spaliti listove ili čak uništiti biljku.

Izvor: Shutterstock

Da li đubrenje utiče i na boju cvjetova

Kod nekih sorti hortenzija boja cvjeta zavisi od kiselosti zemljišta.

kiselije zemljište daje plave cvjetove

alkalnije zemljište daje roze cvetove

Promjena boje može se postići:

dodavanjem aluminijum-sulfata za plavu boju

dodavanjem baštenskog kreča za roze cvetove

Ove promjene mogu se raditi u rano proleće, u isto vrijeme kada i đubrenje.

Šta raditi nakon đubrenja

Nakon prihrane hortenzijama možete pomoći da zadrže vlagu tako što ćete oko biljke rasporediti sloj organskog malča debljine 3–5 cm.

Takođe je važno pratiti vremensku prognozu. Ako se najavi kasni proljećni mraz, žbun možete zaštititi platnom ili džakom od jute.

U većini slučajeva ponovno đubrenje tokom sezone nije potrebno, osim kod sorti koje cvjetaju više puta.