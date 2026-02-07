logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Živa voda je najbolje đubrivo za sve sobne biljke: Jednostavan recept da brže rastu, češće cvjetaju i duže žive

Živa voda je najbolje đubrivo za sve sobne biljke: Jednostavan recept da brže rastu, češće cvjetaju i duže žive

Izvor Sensa
0

Sve biljke bujaju bujaju uz ovaj jednostavan recept - živa voda je najbolje đubrivo za sve sobne biljke.

Najbolje đubrivo za kućne biljke Izvor: Shutterstock
  • Uskoro se biljke bude, a vi možete da im pomognete ovim jednostavnim rastvorom.
  • Živa voda je najbolje đubrivo za sobne biljke - da rastu ljepše i zdravije.

Ukoliko volite i gajite biljke, sigurno znate da im nije lako ugoditi, posebno tokom zime, dok većina njih spava. Uskoro će se priroda razbuditi, a vi možete da date svoj doprinos, tako što ćete svoje sobne biljke počastiti živom vodom.
Sobne biljke imaju ograničen prostor za rast, a hranljive materije u saksijama brzo se potroše. Pošto nemaju drugi izvor ishrane osim vode kojom se zalivaju, pravilna prihrana je ključna za njihov zdrav izgled i razvoj.

A lkada je riječ o prihrani, najčešće se govori o mineralima poput azota, fosfora, kalijuma i kalcijuma, a često se zanemaruje jedna važna stavka - vitamini. Upravo oni mogu da pomognu biljkama da se oporave, ojačaju i brže rastu.

Već nakon nekoliko dana pravilne vitaminske prihrane, biljke mogu da deluju živahnije, da imaju čvršće listove i intenzivniju zelenu boju. Tajna se krije u kombinaciji vitamina B1, B3, B6 i B12, koji učestvuju u ključnim procesima rasta i razvoja biljaka.

Ispostavlja se da sobne biljke veoma dobro reaguju na vitamine, jer oni učestvuju u brojnim procesima unutar biljnih tkiva. Ovi vitamini dostupni su i u cvećarama, a njihova primjena može značajno doprinijeti zdravlju biljaka.

Živa voda je najbolje đubrivo za sve sobne biljke
Izvor: Shutterstock

Koji vitamini su najbolji za sobne biljke?

  • Vitamin B1 podstiče razvoj i rast korijena.
  • Vitamin B3 (PP, niacin) pomaže bolju apsorpciju fosfora pomaže oslabljenim biljkama i stimuliše cvetanje.
  • Vitamin B6 jača imunitet biljaka i učestvuje u fotosintezi.
  • Vitamin B12 ubrzava rast i podstiče proizvodnju hlorofila.

Za pripremu rastvora dodaje se po 1 ml (ili mg) svakog vitamina na litar vode, a biljke se zalivaju jednom u dvije nedjelje.

Pročitajte u našoj galeriji 

Osim vitamina B grupe, korisni su i:

  • Vitamin A (karoten) - štiti hlorofil i učestvuje u fotosintezi.
  • Vitamin C - snažan antioksidans koji štiti biljke od stresa.

Ne treba zaboraviti da i biljkama, poput ljudi, povremeno prija vitaminska podrška. Pravilna vitaminska prihrana može značajno poboljšati rast, boju listova i cvjetanje sobnih biljaka, te ih učiniti zdravijim i otpornijim.

Živa voda je najbolje đubrivo za sve sobne biljke
Izvor: Shutterstock

Možda će vas zanimati

Tagovi

biljke cvijeće

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA