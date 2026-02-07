Živa voda je najbolje đubrivo za sve sobne biljke: Jednostavan recept da brže rastu, češće cvjetaju i duže žive

Sve biljke bujaju bujaju uz ovaj jednostavan recept - živa voda je najbolje đubrivo za sve sobne biljke.

Izvor: Shutterstock

Uskoro se biljke bude, a vi možete da im pomognete ovim jednostavnim rastvorom.

Živa voda je najbolje đubrivo za sobne biljke - da rastu ljepše i zdravije.

Ukoliko volite i gajite biljke, sigurno znate da im nije lako ugoditi, posebno tokom zime, dok većina njih spava. Uskoro će se priroda razbuditi, a vi možete da date svoj doprinos, tako što ćete svoje sobne biljke počastiti živom vodom.

Sobne biljke imaju ograničen prostor za rast, a hranljive materije u saksijama brzo se potroše. Pošto nemaju drugi izvor ishrane osim vode kojom se zalivaju, pravilna prihrana je ključna za njihov zdrav izgled i razvoj.

A lkada je riječ o prihrani, najčešće se govori o mineralima poput azota, fosfora, kalijuma i kalcijuma, a često se zanemaruje jedna važna stavka - vitamini. Upravo oni mogu da pomognu biljkama da se oporave, ojačaju i brže rastu.

Već nakon nekoliko dana pravilne vitaminske prihrane, biljke mogu da deluju živahnije, da imaju čvršće listove i intenzivniju zelenu boju. Tajna se krije u kombinaciji vitamina B1, B3, B6 i B12, koji učestvuju u ključnim procesima rasta i razvoja biljaka.

Ispostavlja se da sobne biljke veoma dobro reaguju na vitamine, jer oni učestvuju u brojnim procesima unutar biljnih tkiva. Ovi vitamini dostupni su i u cvećarama, a njihova primjena može značajno doprinijeti zdravlju biljaka.

Živa voda je najbolje đubrivo za sve sobne biljke

Izvor: Shutterstock

Koji vitamini su najbolji za sobne biljke?

Vitamin B1 podstiče razvoj i rast korijena.

Vitamin B3 (PP, niacin) pomaže bolju apsorpciju fosfora pomaže oslabljenim biljkama i stimuliše cvetanje.

Vitamin B6 jača imunitet biljaka i učestvuje u fotosintezi.

Vitamin B12 ubrzava rast i podstiče proizvodnju hlorofila.

Za pripremu rastvora dodaje se po 1 ml (ili mg) svakog vitamina na litar vode, a biljke se zalivaju jednom u dvije nedjelje.

Banana nije korisna samo vama, već i vašim biljkama. Njena kora obiluje kalijumom i fosforom – mineralima koji podstiču cvetanje i jačaju koren. Možete je usitniti i umešati u zemlju ili je potopiti u vodu na dan, pa tom vodom zaliti biljke. Sitno usitnjene ljuske od jaja obezbeđuju biljkama kalcijum, neophodan za jak koren i otpornost na bolesti. Možete ih posuti po zemlji ili napraviti blagi rastvor tako što ćete ih potopiti u vodu i kasnije tom vodom zalivati. Ako koristite drva za grejanje ili roštilj, pepeo možete iskoristiti kao izvor kalijuma i fosfora. Dodajte malu količinu u zemlju, ali izbegavajte pepeo od uglja jer nije pogodan za biljke. Voda koja ostane nakon kuvanja pirinča sadrži stvor koji hrani korisne mikroorganizme u zemlji. Ohladite je, razblažite običnom vodom i iskoristite za zalivanje – biljke će vam biti zahvalne. Ne bacajte vodu u kojoj ste kuvali povrće – ona je puna korisnih minerala. Kad se ohladi, možete je koristiti za zalivanje cveća, samo pazite da povrće pri kuvanju nije bilo posoljeno. Ono što ostane posle šoljice kafe može biti pravo blago za biljke. Talog sadrži azot koji podstiče bujan rast zelenila. Posušite ga i dodajte u tanjem sloju na površinu zemlje ili ga pomešajte sa zemljom tokom sadnje.

Osim vitamina B grupe, korisni su i:

Vitamin A (karoten) - štiti hlorofil i učestvuje u fotosintezi.

Vitamin C - snažan antioksidans koji štiti biljke od stresa.

Ne treba zaboraviti da i biljkama, poput ljudi, povremeno prija vitaminska podrška. Pravilna vitaminska prihrana može značajno poboljšati rast, boju listova i cvjetanje sobnih biljaka, te ih učiniti zdravijim i otpornijim.

Izvor: Shutterstock