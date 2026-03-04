Najlepši manikir trendovi za početak proljeća: 14 hit boja lakova koje ćete obožavati

Mart donosi prelazak na svijetlije, proljećne nijanse lakova za nokte. Otkrivamo 14 najlepših pastelnih, neutralnih i upečatljivih boja koje će osvežiti vaš manikir.

Izvor: Nina Lishchuk/Shutterstock

Mart je idealan mjesec za prelazak na svijetlije, proljećne nijanse lakova.

Pasteli, nježni neutrali i koralne boje dominiraju sezonom.

Donosimo 14 hit nijansi koje će osvežiti vaš manikir i stil.

Mart je savršen trenutak za promjenu manikira. Na pragu smo proljeća i polako se opraštamo od tamnih, „zimski udobnih“ nijansi, a okrećemo bojama koje unose svježinu, svjetlost i optimizam. Ovo je mjesec kada pastelne, nježne i vedre nijanse ponovo dolaze u fokus.

Bilo da planirate putovanja sa prijateljicama ili razmišljate o uskrsnim proslavama, mart zaslužuje manikir koji nagovještava novu sezonu. Donosimo vam najbolje nijanse lakova koje će vas stilski uvesti u proljeće.

OPI Let's Be Friends!

Ako baby roze nijansa ne govori „proljeće“, teško je zamisliti šta drugo može. Kremasta, blago neprozirna roze podseća na omiljeni Bubble Bath, ali sa dozom više karaktera.

Essie Peach Side Babe

Mart donosi optimizam, pa neka i vaše nokte krasi zabavna breskvasta nijansa – savršen balans između baby roze i pastelno koralne.

OPI Gelato On My Mind

Pastelno plava nijansa, inspirisana bojom jaja ptice drozd, idealna je za one koje žele osveženje, ali i dovoljno neutralan ton za svakodnevno kombinovanje.

Londontown Sugarcane

Ako ostajete vjerni neutralnim tonovima, probajte metalik taupe nude koji donosi toplinu i savršen je prelaz iz zime u proleće.

Essie Turquoise And Caicos

Za ljubiteljke jedinstvenih boja, ova pastelna kombinacija plave i zelene daje savršen prolećni balans.

OPI Put It In Airplane Mode

Ne morate odmah posegnuti za čistom bijelom. Topla nude-braon vanila nijansa sezonski je prilagođena i predstavlja modernu varijaciju popularne Put It In Neutral iz OPIicons kolekcije.

Essie Lilacism

Kremasta lavanda savršena je za prolećne prilike, uključujući i Uskrs. Sjveža, zabavna i idealna za mart.

Revlon Cherries In The Snow

Intenzivna malina nijansa koja donosi energiju, bez „valentajnskog“ prizvuka. Jedna od najpoznatijih Revlon boja.

OPI I’m A Bubble Bunny

Savršen izbor za ljubiteljke klasike – kremasto-roze neutral koji kombinuje Funny Bunny i Bubble Bath.

Revlon Pure Pearl

Biserna slonovača nikada ne izlazi iz mode, a mart je idealan trenutak za svetlucavi, elegantni manikir.

OPI Cajun Shrimp

Klasična koralno-crvena nijansa koja savršeno funkcioniše od proleća do leta, posebno u gel varijanti.

Sally Hansen Blushed Petal

Roze-zlatni metalik ton deluje kao pojačani baby roze neutral, ali sa dozom svečanosti.

OPI Art Walk In Suzi's Shoes

Savršena pink-crvena nijansa za početak proljeća – vedra, energična i idealna za podizanje raspoloženja, piše .

Essie Penny Talk

Za one koje još nisu spremne za pastelne i jarke tonove, metalik bakarna nijansa nudi suptilnu, ali zanimljivu alternativu klasičnom nude laku.