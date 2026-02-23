Bakin dinstani kupus sa slaninicom: Recept iz djetinjstva koji svaka domaćica mora da zna

Evo kako se pravi dinstani kupus po bakinom receptu. Pripremite ga za svoje najmilije i uživajte u ukusu iz djetinjstva.
Bakin dinstani kupus sa slaninicom je jelo koje mnoge od nas vraća u djetinjstvo, u kuhinju naših baka, gdje su mirisi domaće hrane stvarali osjećaj topline i sigurnosti.
Ovo nije samo običan kupus – u pitanju je kombinacija sočnog, pažljivo dinstanog kupusa, hrskave i aromatične slanine, lagano karamelizovanog luka i mirisne paprike, koja se polako krčka dok se svi ukusi ne spoje u savršenu harmoniju.
Jelo je jednostavno za pripremu, ali njegova čar leži u pažnji koju mu posvetite dok se kuva – baš onako kako su naše bake radile, polako i sa ljubavlju.
Savršeno je za hladne zimske dane, kada želite nešto toplo, zasitno i domaće, a ujedno je dovoljno jednostavno da ga pripremite i za svakodnevni ručak ili večeru.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 30–35 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 40–45 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 1 veliki kupus, očišćen i isiječen na tanke trake
- 200 g slanine, isjeckane na kockice
- 2 glavice crnog luka, tanko isiječene
- nekoliko čenova bijelog luka, sitno isjeckana
- 1 supena kašika aleve paprike
- 2 lovorova lista
- So i crni biber po ukusu
- kisela pavlaka, po želji
Priprema:
1. korak: Prženje slanine
U velikom tiganju ili šerpi zagrijte slaninu na srednjoj vatri dok ne postane hrskava. Izvadite je šupljom kašikom i ostavite sa strane, a u tiganju ostavite masnoću od slanine (uklonite samo višak ako ga ima previše).
Tajna je u strpljenju. Što se kupus sporije krčka na umjerenoj temperaturi, to će biti slađi i ukusniji.
2. korak: Priprema luka i bijelog luka
Dodajte tanko isjeckan crni luk u masnoću od slanine i pržite ga na srednjoj vatri oko 8–10 minuta dok ne omekša i blago porumeni. Dodajte beli luk i pržite još oko minut dok ne zamiriše.
3. korak: Prženje kupusa
U tiganj dodajte isjeckan kupus, papriku, lovorove listove, so i biber. Dobro promješajte da se svi sastojci sjedine. Pokrijte tiganj i kuvajte 10–15 minuta, povremeno mešajući, dok kupus ne omekša i ne pusti svoj sok. Po želji, ovo jelo dodatno možete da obogatite svježim ili dimljenim mesom, a u galeriji ispod pogledajte koji dio mesa je najbolji za to.
4. korak: Završetak jela
Otvorite tiganj i nastavite sa kuvanjem još 10–15 minuta, povremeno mješajući, dok kupus ne postane mekan i lagano karamelizovan. Vratite slaninu u tiganj i promješajte. Po potrebi dodajte još soli i bibera.
5. korak: Posluženje
Poslužite toplo, sa kašikom pavlake i uz parče domaćeg hljeba.