Bakin dinstani kupus sa slaninicom: Recept iz djetinjstva koji svaka domaćica mora da zna

Evo kako se pravi dinstani kupus po bakinom receptu. Pripremite ga za svoje najmilije i uživajte u ukusu iz djetinjstva.

Izvor: Shutterstock

Bakin dinstani kupus sa slaninicom je jelo koje mnoge od nas vraća u djetinjstvo, u kuhinju naših baka, gdje su mirisi domaće hrane stvarali osjećaj topline i sigurnosti.

Ovo nije samo običan kupus – u pitanju je kombinacija sočnog, pažljivo dinstanog kupusa, hrskave i aromatične slanine, lagano karamelizovanog luka i mirisne paprike, koja se polako krčka dok se svi ukusi ne spoje u savršenu harmoniju.

Jelo je jednostavno za pripremu, ali njegova čar leži u pažnji koju mu posvetite dok se kuva – baš onako kako su naše bake radile, polako i sa ljubavlju.

Savršeno je za hladne zimske dane, kada želite nešto toplo, zasitno i domaće, a ujedno je dovoljno jednostavno da ga pripremite i za svakodnevni ručak ili večeru.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 30–35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 40–45 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

1 veliki kupus, očišćen i isiječen na tanke trake

200 g slanine, isjeckane na kockice

2 glavice crnog luka, tanko isiječene

nekoliko čenova bijelog luka, sitno isjeckana

1 supena kašika aleve paprike

2 lovorova lista

So i crni biber po ukusu

kisela pavlaka, po želji

Priprema:

1. korak: Prženje slanine

U velikom tiganju ili šerpi zagrijte slaninu na srednjoj vatri dok ne postane hrskava. Izvadite je šupljom kašikom i ostavite sa strane, a u tiganju ostavite masnoću od slanine (uklonite samo višak ako ga ima previše).

Ne žurite sa dinstanjem Tajna je u strpljenju. Što se kupus sporije krčka na umjerenoj temperaturi, to će biti slađi i ukusniji.

2. korak: Priprema luka i bijelog luka

Dodajte tanko isjeckan crni luk u masnoću od slanine i pržite ga na srednjoj vatri oko 8–10 minuta dok ne omekša i blago porumeni. Dodajte beli luk i pržite još oko minut dok ne zamiriše.

3. korak: Prženje kupusa

U tiganj dodajte isjeckan kupus, papriku, lovorove listove, so i biber. Dobro promješajte da se svi sastojci sjedine. Pokrijte tiganj i kuvajte 10–15 minuta, povremeno mešajući, dok kupus ne omekša i ne pusti svoj sok. Po želji, ovo jelo dodatno možete da obogatite svježim ili dimljenim mesom, a u galeriji ispod pogledajte koji dio mesa je najbolji za to.

4. korak: Završetak jela

Otvorite tiganj i nastavite sa kuvanjem još 10–15 minuta, povremeno mješajući, dok kupus ne postane mekan i lagano karamelizovan. Vratite slaninu u tiganj i promješajte. Po potrebi dodajte još soli i bibera.

5. korak: Posluženje

Poslužite toplo, sa kašikom pavlake i uz parče domaćeg hljeba.