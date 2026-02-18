Najbolji recept za pica mafine: Spremni su za manje od pola sata

Za manje od pola sata napravite pica mafine koje će obožavati i djeca i odrasli, po ovom najboljem receptu.

Pica mafini su jednostavan i brz način da na stolu imate toplo, mirisno pecivo koje oduševljava i djecu i odrasle. Mekano tijesto, paradajz sos, mocarela i svjež bosiljak stvaraju savršenu kombinaciju koja podsjeća na omiljenu picu, ali u praktičnom obliku zalogaja.

Idealni su za doručak, užinu ili kao zabavan dodatak svečanim trpezama i porodičnim druženjima.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 6–8 mafina

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 15–20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25–30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

160 g brašna

1 kesica suvog kvasca

¼ kašičice šećera

Prstohvat soli

2 kašike ulja

60 ml paradajz sosa

125 g mocarele

Nekoliko listića svježeg bosiljka

250 g čeri paradajza

Zagrijte rernu na 200 stepeni i pripremite kalupe za mafine, lagano ih podmažite uljem.

U većoj posudi pomiješajte brašno, kvasac, šećer i so. U sredini napravite udubljenje i sipajte mješavinu ulja i vode. Zamijesite tijesto dok ne postane mekano i elastično. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovo.

Razvucite tijesto na pobrašnjenoj površini i čašom vadite krugove. Krugove stavite u kalupe za mafine. Na svaki krug namažite malo paradajz sosa, pospite rendanom mocarelom i dodajte komadiće čeri paradajza. Na kraju ukrasite listićima bosiljka.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni 15–20 minuta, dok mafini ne dobiju zlatnu boju, a sir se potpuno ne istopi. Možete poslužiti tople, odmah nakon pečenja, ili hladne kao zalogaj za druženje.

Dodatni savjet:

Ako želite mekše mafine, smanjite vrijeme pečenja za par minuta.

