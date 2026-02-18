Za manje od pola sata napravite pica mafine koje će obožavati i djeca i odrasli, po ovom najboljem receptu.
Pica mafini su jednostavan i brz način da na stolu imate toplo, mirisno pecivo koje oduševljava i djecu i odrasle. Mekano tijesto, paradajz sos, mocarela i svjež bosiljak stvaraju savršenu kombinaciju koja podsjeća na omiljenu picu, ali u praktičnom obliku zalogaja.
Idealni su za doručak, užinu ili kao zabavan dodatak svečanim trpezama i porodičnim druženjima.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 6–8 mafina
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 15–20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 25–30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 160 g brašna
- 1 kesica suvog kvasca
- ¼ kašičice šećera
- Prstohvat soli
- 2 kašike ulja
- 60 ml paradajz sosa
- 125 g mocarele
- Nekoliko listića svježeg bosiljka
- 250 g čeri paradajza
Priprema:
Zagrijte rernu na 200 stepeni i pripremite kalupe za mafine, lagano ih podmažite uljem.
U većoj posudi pomiješajte brašno, kvasac, šećer i so. U sredini napravite udubljenje i sipajte mješavinu ulja i vode. Zamijesite tijesto dok ne postane mekano i elastično. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovo.
Najbolji recept za pica mafine: Spremni su za manje od pola sata
Razvucite tijesto na pobrašnjenoj površini i čašom vadite krugove. Krugove stavite u kalupe za mafine. Na svaki krug namažite malo paradajz sosa, pospite rendanom mocarelom i dodajte komadiće čeri paradajza. Na kraju ukrasite listićima bosiljka.
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni 15–20 minuta, dok mafini ne dobiju zlatnu boju, a sir se potpuno ne istopi. Možete poslužiti tople, odmah nakon pečenja, ili hladne kao zalogaj za druženje.
Dodatni savjet:
Ako želite mekše mafine, smanjite vrijeme pečenja za par minuta.
(Glossy/Stvar ukusa)