Zbog ovih 5 stvari stan izgleda neuredno i jeftino: Ne vrijedi vam ni najskuplji namještaj ako njih imate

Dizajneri enterijera otkrivaju koje greške u uređenju doma čine da stan izgleda jeftino. Ovih 5 detalja mnogi imaju u svom domu.

Previše sitnih dekoracija i vidljivi kablovi mogu učiniti da stan izgleda neuredno.

Zavjese pogrešne dužine i loše osvjetljenje često kvare utisak prostora.

Jednostavna paleta boja i pažljivo birani detalji čine dom elegantnijim.

Uređenje doma ne mora da bude skupo da bi prostor izgledao lijepo i prijatno. Međutim, postoje određeni detalji koji mogu učiniti da stan izgleda neuredno ili jeftino, čak i kada je sav namještaj nov.

Dizajneri enterijera ističu da se često radi o sitnicama koje mnogi ljudi i ne primjećuju, ali koje mogu značajno uticati na utisak koji prostor ostavlja. Evo nekoliko najčešćih grešaka koje mogu učiniti da stan izgleda manje elegantno nego što zapravo jeste.

1. Previše sitnih dekoracija

Veliki broj sitnih ukrasa na policama, komodama i stolovima može stvoriti utisak prenatrpanog prostora. Kada je dekoracija previše raznovrsna i nagomilana, prostor gubi sklad i djeluje neuredno.

Stručnjaci savjetuju da se zadrži samo nekoliko pažljivo izabranih dekorativnih predmeta koji će doći do izražaja.

Dnevna soba

2. Zavjese pogrešne dužine

Jedna od najčešćih grešaka u uređenju doma su zavjese koje su prekratke. Kada se završavaju tačno na ivici prozora ili su znatno iznad poda, prostor može delovati nedovršeno.

Zavjese koje dodiruju pod ili su tik iznad njega vizuelno produžavaju prostor i daju elegantniji izgled.

Zavjese sa karnerima su hit za 2026. godinu, pogledajte kako izgledaju:

Zavjese sa karnerima su hit za 2026. godinu, pogledajte kako izgledaju:

3. Loše ili slabo osvjetljenje

Osvjetljenje ima veliki uticaj na atmosferu u domu. Samo jedno centralno svjetlo često nije dovoljno da prostor izgleda prijatno i skladno.

Dizajneri savjetuju kombinovanje različitih izvora svjetlosti – podnih lampi, stonih lampi i diskretnog ambijentalnog osvjetljenja.

Rasveta u dnevnoj sobi

4. Vidljivi kablovi i punjači

Kablovi od televizora, računara ili punjača često ostaju vidljivi i mogu narušiti izgled prostora. Iako djeluju kao sitnica, oni lako stvaraju utisak nereda.

Rješenje može biti korišćenje kutija za kablove ili organizatora koji će ih sakriti i učiniti prostor urednijim.

Zamršeni kablovi

5. Previše različitih boja i stilova

Kada se u jednom prostoru nađe previše boja, dezena i stilova namještaja, stan može djelovati haotično. Uređen dom obično ima jasno definisanu paletu boja koja povezuje sve elemente enterijera.

Neutralne boje poput bijele, bež ili sive često su dobra osnova, dok se akcenti mogu dodati kroz detalje poput jastuka, tepiha ili dekoracije.

Uređenje doma ne mora da bude komplikovano, ali male promjene često mogu napraviti veliku razliku. Kada se obrati pažnja na detalje, prostor može delovati skladnije, urednije i prijatnije za boravak.