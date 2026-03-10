Kako uštedjeti 100 evra mjesečno: Jednostavne navike koje smanjuju troškove

Ušteda novca ne mora značiti velika odricanja. Nekoliko jednostavnih navika može pomoći da svakog mjeseca sačuvate i do 100 evra.

Mnogi ljudi smatraju da je štednja moguća samo uz velika odricanja, ali finansijski stručnjaci tvrde da to nije uvijek tačno.

Male promjene u svakodnevnim navikama mogu pomoći da se svakog mjeseca uštedi značajan iznos, bez drastičnog smanjenja životnog standarda.

Prema savjetima stručnjaka za lične finansije, nekoliko jednostavnih navika može pomoći da se na kraju mjeseca sačuva i do 100 evra.

Jedan od najjednostavnijih načina za smanjenje troškova je planiranje kupovine. Kada se u prodavnicu ide sa spiskom, manja je vjerovatnoća impulsivne kupovine.

Planiranje obroka za nekoliko dana unaprijed takođe sprečava nepotrebno bacanje hrane, što može značajno smanjiti troškove.

Kontrola malih troškova

Kafa, grickalice, dostava hrane ili sitne kupovine često djeluju beznačajno, ali se tokom mjeseca mogu pretvoriti u ozbiljan iznos.

Finansijski savjetnici preporučuju da se nekoliko sedmica prati gdje novac odlazi, jer to često otkrije troškove kojih nismo ni svjesni.

Pametnije korištenje popusta

Popusti mogu biti dobar način za uštedu, ali samo ako se kupuju proizvodi koji su zaista potrebni. Kupovina stvari samo zato što su na akciji često dovodi do nepotrebne potrošnje.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se akcije koriste za osnovne proizvode koji se redovno koriste u domaćinstvu.

Smanjenje troškova energije

Računi za struju i grijanje mogu se smanjiti uz nekoliko jednostavnih navika, poput gašenja uređaja koji se ne koriste, korištenja energetski efikasnih sijalica ili umjerenijeg korištenja klima-uređaja.

Male promjene u potrošnji energije mogu tokom godine donijeti značajnu uštedu.

Postavljanje cilja štednje

Stručnjaci naglašavaju da je lakše štedjeti kada postoji jasan cilj. Bilo da je riječ o putovanju, kupovini ili finansijskoj sigurnosti, konkretan cilj može povećati motivaciju za štednju.

Jedna od preporuka je da se dio novca automatski prebacuje na štedni račun čim stigne plata.

Štednja ne mora biti komplikovana niti zahtijevati velika odricanja. Uvođenjem nekoliko jednostavnih navika moguće je smanjiti svakodnevne troškove i svakog mjeseca izdvojiti značajan iznos novca. Dugoročno, takve male promjene mogu imati veliki uticaj na lične finansije.