Evo kako da napravite posne uštipke sa susamom koji će se razgrabiti čim ih poslužite. Super su kao doručak ili večera.
Tokom Uskršnjeg posta često tražimo recepte koji su jednostavni, zasitni i ukusni, a da ne zahtijevaju mnogo vremena ni komplikovane sastojke.
Ovi posni uštipci sa susamom su upravo takvi. Spolja hrskavi i zlatni, iznutra mekani i vazdušasti.
Odlični su za doručak, večeru ili posluženje uz ajvar, posni sir, humus ili turšiju. Priprema je jednostavna, a rezultat su ukusni zalogaji koji nestaju sa stola dok su još topli.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: posno pecivo
Porcije/Količina: oko 24 manja uštipka
Vrijeme pripreme: 15 minuta (+ 30 minuta narastanja)
Vrijeme prženja: oko 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 60 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 420 ml tople vode
- 1 kesica suvog kvasca
- 1 kašičica šećera
- 2 kašičice soli
- 500 g brašna
- 100 g susama
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Aktivacija kvasca
U toplu vodu dodajte suvi kvasac, šećer i 1–2 kašike brašna. Lagano promiješajte i ostavite nekoliko minuta da se aktivira i zapjeni. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna treba da koristite.
Posni uštipci sa susamom: Razgrabiće se sa tanjira čim ih stavite na sto
2. korak: Miješenje tijesta
Dodajte so i ostatak brašna, pa zamijesite mekano i blago ljepljivo tijesto. Pokrijte posudu providnom folijom ili krpom i ostavite na toplom mjestu oko 30 minuta da naraste.
Ako želite još mekše i rupičastije uštipke, ostavite tijesto da naraste 40–45 minuta umjesto 30. Duže od toga nije potrebno, ali malo dodatnog vremena daje ljepšu strukturu.
3. korak: Oblikovanje
Naraslo tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu i kratko premijesite. Podijelite ga na 6 jednakih dijelova. Svaki dio kratko umočite u vodu, zatim u susam kako bi se lijepo obložio. Razvucite oklagijom u krug i isjecite na 4 trougla.
4. korak: Prženje
U dubljem tiganju zagrijte ulje. Pržite uštipke sa obje strane dok ne dobiju zlatnu boju. Vodite računa da ulje bude dovoljno zagrijano, ali ne previše vrelo.
5. korak: Cijeđenje
Vadite ih rešetkastom kašikom i slažite na papirni ubrus kako bi se upio višak masnoće. Poslužite ih tople.
