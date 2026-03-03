logo
Posni uštipci sa susamom: Razgrabiće se sa tanjira čim ih stavite na sto

Posni uštipci sa susamom: Razgrabiće se sa tanjira čim ih stavite na sto

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Evo kako da napravite posne uštipke sa susamom koji će se razgrabiti čim ih poslužite. Super su kao doručak ili večera.

Posni uštipci sa susamom Izvor: Shutterstock

Tokom Uskršnjeg posta često tražimo recepte koji su jednostavni, zasitni i ukusni, a da ne zahtijevaju mnogo vremena ni komplikovane sastojke. 

Ovi posni uštipci sa susamom su upravo takvi. Spolja hrskavi i zlatni, iznutra mekani i vazdušasti. 

Odlični su za doručak, večeru ili posluženje uz ajvar, posni sir, humus ili turšiju. Priprema je jednostavna, a rezultat su ukusni zalogaji koji nestaju sa stola dok su još topli.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posno pecivo

Porcije/Količina: oko 24 manja uštipka

Vrijeme pripreme: 15 minuta (+ 30 minuta narastanja)

Vrijeme prženja: oko 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 60 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 420 ml tople vode
  • 1 kesica suvog kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 2 kašičice soli
  • 500 g brašna
  • 100 g susama
  • ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Aktivacija kvasca

U toplu vodu dodajte suvi kvasac, šećer i 1–2 kašike brašna. Lagano promiješajte i ostavite nekoliko minuta da se aktivira i zapjeni. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna treba da koristite.

2. korak: Miješenje tijesta

Dodajte so i ostatak brašna, pa zamijesite mekano i blago ljepljivo tijesto. Pokrijte posudu providnom folijom ili krpom i ostavite na toplom mjestu oko 30 minuta da naraste.

Još vazdušastija tekstura:

Ako želite još mekše i rupičastije uštipke, ostavite tijesto da naraste 40–45 minuta umjesto 30. Duže od toga nije potrebno, ali malo dodatnog vremena daje ljepšu strukturu.

3. korak: Oblikovanje

Naraslo tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu i kratko premijesite. Podijelite ga na 6 jednakih dijelova. Svaki dio kratko umočite u vodu, zatim u susam kako bi se lijepo obložio. Razvucite oklagijom u krug i isjecite na 4 trougla.

4. korak: Prženje

U dubljem tiganju zagrijte ulje. Pržite uštipke sa obje strane dok ne dobiju zlatnu boju. Vodite računa da ulje bude dovoljno zagrijano, ali ne previše vrelo.

5. korak: Cijeđenje

Vadite ih rešetkastom kašikom i slažite na papirni ubrus kako bi se upio višak masnoće. Poslužite ih tople.

(Stvar ukusa/Mondo)

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

