10 znakova da pas manipuliše vama: Spuštena glava, povijene uši i izbjegavanje pogleda ne znače ono što mislite

Psi vrlo promišljeno reaguju u mnogim situacijama, naročito kada očekuju da ih grdite ili žele još hrane.

Svaki vlasnik u jednom trenutku shvati jednu stvar - psi tačno znaju kako da dobiju ono što žele. Jedan nagib glave, jedan dramatičan uzdah i odjednom mu dajete poslasticu za koju ste se zakleli da je nećete dati.

Psi su hiljadama godina učili kako ljudi razmišljaju i reaguju. Ono što djeluje slatko ili slučajno, često je zapravo vrlo promišljeno. Ne rade to iz zle namjere. Jednostavno su izuzetno dobri u dobijanju onoga što žele.

1. Pokret obrve

Istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences identifikovalo je mišić lica kod domaćih pasa koji podižu obrvu. Vukovi uglavnom nemaju tako razvijenu i dosljednu muskulaturu. Ovaj pokret uvećava izgled očiju i podsjeća na izraz lica beba, što instinktivno budi reakciju kod ljudi.

2. Izraz lica utiče na brže udomljavanje

Posmatranja u azilima pokazala su da su psi koji češće podižu obrvu, brže udomljavani. Oni koji su češće koristili ovaj izraz napuštali su skloništa prije ostalih. Takav pogled vjerovatno signalizira ranjivost potencijalnim udomiteljima i utiče na njihovu percepciju. Nije riječ o nasumičnom pokretu lica.

3. "Krivica" unaprijed

Spuštena glava, povijene uši i izbjegavanje pogleda često se tumače kao kajanje. Međutim, istraživanja sugerišu da se ovi gestovi javljaju kada pas očekuje grdnju, a ne zato što "priznaje krivicu". Takvo ponašanje može da ublaži ton i govor tijela vlasnika, posebno kada su namještaj ili kanta za smeće uništeni.

4. Strateško duplo hranjenje u domaćinstvima sa više osoba

U domovima sa više odraslih osoba, neki psi pojedu obrok kod jedne osobe, a zatim se sa jednakim entuzijazmom obrate drugoj. Ako među ljudima nema dobre komunikacije, pas dobije i drugu porciju. To funkcioniše jer ljudi nisu usklađeni, ne zato što je pas zaboravio da je već jeo.

5. Slušanje zasnovano na nagradi

Pozovete ga po imenu, nema reakcije. Otvorite kesicu sa poslasticama - i odjednom se pojavi. Većina pasa brzo nauči koji zvuci znače nešto dobro. Tako funkcioniše učenje putem nagrade. Kada brže reaguju na šuštanje omota nego na "Dođi", u pitanju je motivacija, a ne selektivno slušanje.

6. Traženje hrane poslije obroka

Puna činija ne znači kraj predstave. Neki psi prate vlasnike do kuhinje, sjede pored radne površine ili tiho cvile ubrzo nakon jela. Ako dobiju ostatke hrane, takvo ponašanje se učvršćuje. Ponavljanje jača obrazac, a upornost postaje dio rutine.

7. Položaj pokornosti tokom suočavanja

Pronađete uništene cipele, a prije nego što išta kažete, pas se prevrne na leđa i pokaže stomak. To je klasičan znak pokornosti. Često odmah smanjuje napetost i omekša reakciju vlasnika. Ton se mijenja, grdnja gubi snagu. Bilo da je svjesno ili instinktivno, djeluje.

8. Privremeno šepanje koje brzo nestane

Ponekad pas počne da šepa baš kada ga posmatrate, a onda na to zaboravi čim se pojavi igračka ili zazvoni zvono. Takav nagli oporavak može biti iznenađujući. Naravno, prave povrede treba uvijek shvatiti ozbiljno, ali brze promjene poput ove mogu da ukažu na traženje pažnje, a ne na trajni bol.

9. Produžavanje igre i kada je prirodno gotova

Nakon posljednjeg bacanja loptice, neki psi je spuste pravo pred noge vlasnika i uspostave kontakt očima. Ako je ponovo bacite, ciklus se nastavlja. Sve zavisi od reakcije čovjeka, a upornost se često isplati - uz još nekoliko dodatnih bacanja.

10. Direktan pogled kao sredstvo komunikacije

Istraživanja pokazuju da su psi jedinstveno vješti u čitanju i korišćenju ljudskih komunikacionih signala. Produžen kontakt očima igra ključnu ulogu u saradnji. Kada ne mogu sami da riješe problem, često pogledom traže pomoć čovjeka.

