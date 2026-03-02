Voće br. 1 za stabilan šećer u krvi: Dijetetičari tvrde da usporava varenje i čini da duže budete siti

Dijetetičari objašnjavaju zašto su borovnice najbolje voće za održavanje stabilnog šećera u krvi i kako njihov sadržaj vlakana i antioksidanata pomaže tijelu da postigne ujednačeniji odgovor glukoze.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ako tražite najbolje voće za kontrolu šećera u krvi, dijetetičari se slažu - borovnice su na prvom mjestu. One su prirodno slatke, lako se dodaju obrocima i istraživanja potvrđuju da pomažu u održavanju stabilnog nivoa šećera. Evo zašto borovnice izdvajaju i kako da ih koristite za još bolju kontrolu šećera:

1. Nisko glikemijsko voće

Borovnice spadaju u hranu sa niskim glikemijskim indeksom, što znači da podižu šećer u krvi sporije nego hrana sa visokim. Glikemijski indeks rangira namirnice sa ugljenim hidratima od 0 do 100, u zavisnosti od toga koliko brzo povećavaju šećer u krvi. Hrana sa glikemijskim indeksom do 55 smatra se niskom. Borovnice imaju 53,1.

Sporije povećanje šećera je važno. Kada se šećer u krvi povećava postepeno, ređe dolazi do naglih skokova i padova koji mogu da vas učine umornim ili gladnim ubrzo nakon obroka.

Vlakna usporavaju varenje

Jedna šolja svježih borovnica sadrži oko 4 grama vlakana. Vlakna usporavaju razgradnju i apsorpciju ugljenih hidrata.

"Borovnice su jedno od voća sa najvećim sadržajem vlakana, što pomaže sporijem varenju, daje osjećaj sitosti i tijelu više vremena za varenje", kaže Šila Paterson, dijetetičarka.

"To pomaže da šećer u krvi raste sporije i izbjegnu se nagli skokovi".

Izvor: Kurir

Veći unos vlakana takođe je povezan sa nižim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2 tokom vremena. Osim što pomažu sitosti i šećeru u krvi, vlakna podržavaju zdravlje crijeva i srca. Možete i dodatno da poboljšate efekat kombinovanjem voća sa proteinom.

"Kombinovanjem sa proteinom, poput kuvanog jajeta ili grčkog jogurta, varenje i odgovor glukoze se dodatno usporavaju", dodaje Kristal Orozko.

Istraživanja pokazuju da mogu da poboljšaju glukozu posle obroka

Osim niskog glikemijskog indeksa i vlakana, borovnice mogu da pomognu u smanjenju skokova šećera neposredno nakon obroka.

U maloj studiji, odrasli koji su jeli šolju svežih borovnica uz bijeli hljeb, imali su manji porast šećera u krvi u poređenju sa samim hljebom. Istraživači su mjerili i nivo insulina i utvrdili da borovnice utiču na to kako tijelo reaguje u prva dva sata nakon jela. Ukratko, dodavanje borovnica poboljšalo je način na koji tijelo obrađuje ugljene hidrate iz hljeba.

Borovnice mogu da pomognu u ublažavanju skokova šećera nakon obroka, posebno kada se jedu uz hranu bogatu ugljenim hidratima.

Antioksidanti podržavaju osjetljivost na insulin

Borovnice su bogate polifenolima, posebno antocijanima, koji im daju duboku plavu boju. Ovi biljni spojevi poznati su po antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima. Pregledna studija pokazala je da ljudi koji redovno konzumiraju hranu bogatu antocijanima, imaju bolju osjetljivost na insulin i stabilniji šećer u krvi.

Osjetljivost na insulin znači koliko efikasno vaše ćelije reaguju na insulin. Kada se osjetljivost poboljša, ćelije efikasnije apsorbuju glukozu iz krvi. Nasuprot tome, insulinska rezistencija, koja je česta kod dijabetesa tipa 2, otežava ćelijama da preuzmu glukozu, što dovodi do višeg šećera u krvi.

Pomažući u smanjenju upale i oksidativnog stresa, antocijani mogu tokom vremena da podrže zdraviju funkciju insulina.:

(MONDO)