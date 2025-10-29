Med umjesto šećera? Upadamo u zamku, nutricionista otkriva šta se desi kad u čaj stavimo jednu kašičicu

Mnogi ljudi smatraju da je med bolja zamjena za šećer. Istina ili mit?

Izvor: PawelKacperek/Shutterstock

Ako spadate u grupu ljudi koja radije bira med umjesto šećera, posebno u jesenjoj i zimskoj sezoni kada čaj želite da zasladite "boljom opcijom", ispostavlja se da to nije dobra ideja. On može da nam nanese više štete nego koristi. Mnogima omiljeni proizvod ne djeluje tako blagotvorno kao što bismo željeli. Naprotiv, zamjenom šećera medom mogli bismo čak i da se ugojimo.

Med umjesto šećera - zašto nije dobar izbor?

Šećer našem organizmu gotovo da ne donosi nikakve hranljive materije osim čiste saharoze. Za razliku od njega, med sadrži male količine minerala kao što su kalijum, hlor, fosfor, magnezijum, kalcijum i gvožđe, kao i vitamine. Takođe ima blago antibakterijsko dejstvo. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ne treba pretjerivati s entuzijazmom.

"Da bi med zaista imao koristan efekat, morali bismo da ga unesemo u velikim količinama. Ipak, i on je šećer, pa ga ne bih preporučila kao zdrav proizvod", objašnjava nutricionistkinja dr Hana Stolinska.

Med pri visokoj temperaturi gubi svoja korisna svojstva.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Mnogi ljudi nisu svjesni da je med zapravo takođe šećer i da je veoma kaloričan. Sto grama meda ima oko 300 kcal, dok ista količina bijelog šećera sadrži oko 380 kcal. Oni koji broje kalorije, lako mogu da upadnu u zamku.

Treba znati i da je med više nego duplo teži od šećera. Šta to znači? Da kada zasladite čaj jednom kašičicom meda, unosite više kalorija nego ako biste koristili običan šećer. Pored toga, med pri visokoj temperaturi gubi svoja korisna svojstva. Dakle, ako ga koristite u kolačima ili dodate u vruć napitak, on praktično postaje bezvrijedan.

Naravno, ako volite med, nema razloga da ga potpuno izbacite iz ishrane. Samo treba da imate na umu da je i on vrsta šećera i da njegovo prekomjerno konzumiranje nije dobro za zdravlje.

Ko kaže?

Dr Hana Stolinska je doktor nauka o zdravlju i klinički nutricionista sa sjedištem u Varšavi. Specijalizovana je za pomoć osobama sa problemima poput insulinske rezistencije, Hašimota, hipotireoze, bolesti zglobova, poremećaja lipida, osteoporoze i bolesti probavnog sistema. Posebno se fokusira na osobe koje prate alternativne ishrane, uključujući biljne dijete.