Nikad nije kasno za promjene: Ohrabrujući rezultati istraživanja o kognitivnim sposobnostima

Ljudi dostižu vrhunac mentalnog funkcionisanja između 55. i 60. godine, pokazala je nova studija australijskih stručnjaka.

Izvor: Shutterstock/Studio Romantic

Prethodna istraživanja otkrila su da ljudi dostižu fizički vrhunac između sredine dvadesetih i ranih tridesetih godina, a istraživači u Australiji otkrili su da naše kognitivne sposobnosti nastavljaju da se poboljšavaju.

To je dobra vijest za one koji se pitaju da li je prekasno za promjenu karijere ili bavljenje novim hobijima i ističe vrijednost koju stariji umovi donose društvu, prenosi "Euronews".

"Iako pojedine sposobnosti opadaju sa godinama, one su uravnotežene zahvaljujući rastu drugih važnih osobina", izjavio je Žil Žinjak, koautor studije i profesor psihologije na Univerzitetu Zapadne Australije.

On je dodao da nove snage u kombinaciji podržavaju bolje rasuđivanje i umjerenije donošenje odluka.

Studija, koja je objavljena u časopisu "Intelidžens", sprovedena je tako što je prvo identifikovano 16 osnovnih psiholoških karakteristika. To je uključivalo kognitivne sposobnosti kao što su rasuđivanje i pamćenje sa "pet velikih" osobina ličnosti: otvorenost, savjesnost, ekstravertnost, slaganje sa drugima i emocionalna stabilnost.

Istraživači su zatim koristili postojeće skupove podataka da bi izmjerili kako se svaka osobina razvijala tokom životnog vijeka, što je ukazalo na "upečatljiv obrazac".

Ukupno mentalno funkcionisanje dostiglo je vrhunac između 55. i 60. godine života, prije nego što je počelo da opada oko 65. godine, naveo je Žinjak.

"Taj pad postao je izraženiji nakon 75. godine, što sugeriše da smanjenje funkcionisanja u kasnijem periodu života može da se ubrza kada jednom počne", dodao je ovaj stručnjak.

Uočeno je da su određene individualne osobine dostigle vrhunac čak i kasnije u životu, uključujući savjesnost sa 65 godina i emocionalnu stabilnost sa 75 godina.

Dugo se vjerovalo da ljudske kognitivne sposobnosti dostižu vrhunac u dvadesetim godinama, stagniraju u srednjim godinama, a zatim postepeno opadaju.

Sve veći broj istraživanja ovo odavno opovrgava i donosi dokaze da mozak nastavlja da se mijenja i razvija tokom čitavog našeg života.