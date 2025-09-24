Rezultati novog istraživanja: Alkohol povećava rizik od demencije

Konzumiranje bilo koje količine alkohola povećava rizik od demencije, navedeno je u novoj studiji koja dovodi u pitanje prethodne nalaze istraživanja.

Izvor: Shutterstock/Miljan Zivkovic

Pojedina istraživanja sugerišu da umjerenije količine, kao što je manje od sedam pića sedmično, mogu da imaju pozitivan efekat na neurološki sistem nego kada osoba uopšte ne pije alkohol.

Međutim, te studije su se fokusirale na starije osobe i nisu pravile razliku između bivših konzumenata i onih koji nikada nisu pili alkohol, što je potencijalno iskrivilo rezultate, rekli su autori studije.

U novom istraživanju, objavljenom u časopisu "Medicina zasnovana na dokazima", rezultati genetske analize pokazali su da čak i male količine alkohola mogu da povećaju rizik od demencije.

Vodeći autor u studiji Anja Topivala, viši klinički istraživač na odjeljenju za psihijatriju na Univerzitetu u Oksfordu, rekla je da genetska analiza, nazvana Mendelova randomizacija, donosi manji rizik od zbunjujućih ili "lažnih" varijabli koje objašnjavaju vezu između alkohola i demencije.

Prema njenim riječima, Mendelovom randomizacijom može da se procijeni kumulativni uticaj konzumiranja alkohola tokom čitavog života osobe.

"Za ljude sa manjim genetskim rizikom od Alchajmerove bolesti, posljedice konzumiranja alkohola zavise od toga kada i na koji način to rade", rekao je neurolog Ričard Ajzakson, direktor istraživanja u Institutu za neurodegenerativne bolesti na Floridi.

Na primjer, dva pića prije spavanja na prazan stomak nekoliko noći uzastopno imaće štetniji efekat na zdravlje mozga u poređenju sa jednim pićem nekoliko puta sedmično uz ranu večeru.

(Srna)