Karađorđeva šnicla sa dimljenim sirom za svečanu trpezu: Poslije prvog zalogaja svi će tražiti recept

Napravite karađorđevu šniclu sa dimljenim sirom za koju će vam svi tražiti recept. Idealna je za svečane prilike kao što je Nova godina.
Karađorđeva šnicla je jedno od onih jela koje se iznosi kada se sto postavlja za nešto važno - za slavlja, praznike i porodična okupljanja.
Kajmak daje sočnost i slanoću, a dodatak dimljenog sira unosi jači, zreliji ukus koji ovu klasičnu šniclu pomjera korak dalje od najbolje restoranske varijante.
Rolovana, pažljivo pohovana i pečena u rerni, zadržava punoću ukusa bez mirisa prženja, što je čini praktičnim izborom za svečane prilike kao što je Nova godina.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije: 4
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme pečenja: 20 minuta
Ukupno vrijeme: oko 45 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 4 veće šnicle od svinjskog buta
- 4 kašike kajmaka
- 120 g dimljenog tvrdog sira (gauda, kačkavalj ili trapist)
- 8 tankih listova stišnjene šunke
- 2 jaja
- 5 kašika glatkog brašna
- 6 kašika prezli
- so i mljeveni crni biber po ukusu
- malo ulja ili otopljene masti za premazivanje
Priprema:
1. korak: Priprema mesa
Šnicle istucite čekićem za meso između dva lista papira za pečenje, dok ne postanu tanke. Posolite i pobiberite obje strane.
2. korak: Punjenje
Svaku šniclu premažite tankim slojem kajmaka. Na jednu polovinu poređajte listove šunke, pa preko njih kriške dimljenog sira.
- Dimljeni sir daje intenzivniji ukus, pa nije potrebno dodatno začinjavanje punjenja.
- Karađorđeva šnicla se najbolje služi odmah, dok je sir u punjenju još mekan i rastegljiv.
3. korak: Rolanje
Šnicle pažljivo urolajte u čvrste rolnice, slično kao sarmu, vodeći računa da punjenje ostane unutra. Možete ih učvrstiti čačkalicama.
4. korak: Pohovanje
Svaku rolnicu prvo uvaljajte u brašno, zatim u umućena jaja, pa u prezle. Lagano pritisnite da se poh dobro zalijepi.
5. korak: Pečenje u rerni
Pleh obložite papirom za pečenje. Pohovane šnicle poređajte u pleh i premažite ih sa svih strana uljem ili otopljenom mašću.
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 225 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Po potrebi, na polovini pečenja ih okrenite.