logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karađorđeva šnicla sa dimljenim sirom za svečanu trpezu: Poslije prvog zalogaja svi će tražiti recept

Karađorđeva šnicla sa dimljenim sirom za svečanu trpezu: Poslije prvog zalogaja svi će tražiti recept

Izvor Stvar ukusa
0

Napravite karađorđevu šniclu sa dimljenim sirom za koju će vam svi tražiti recept. Idealna je za svečane prilike kao što je Nova godina.

Recept za karađorđevu šniclu sa dimljenim sirom za Novu godinu Izvor: Shutterstock

Karađorđeva šnicla je jedno od onih jela koje se iznosi kada se sto postavlja za nešto važno - za slavlja, praznike i porodična okupljanja.

Kajmak daje sočnost i slanoću, a dodatak dimljenog sira unosi jači, zreliji ukus koji ovu klasičnu šniclu pomjera korak dalje od najbolje restoranske varijante.

Rolovana, pažljivo pohovana i pečena u rerni, zadržava punoću ukusa bez mirisa prženja, što je čini praktičnim izborom za svečane prilike kao što je Nova godina.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme pečenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme: oko 45 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 4 veće šnicle od svinjskog buta
  • 4 kašike kajmaka
  • 120 g dimljenog tvrdog sira (gauda, kačkavalj ili trapist)
  • 8 tankih listova stišnjene šunke
  • 2 jaja
  • 5 kašika glatkog brašna
  • 6 kašika prezli
  • so i mljeveni crni biber po ukusu
  • malo ulja ili otopljene masti za premazivanje

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Šnicle istucite čekićem za meso između dva lista papira za pečenje, dok ne postanu tanke. Posolite i pobiberite obje strane.

2. korak: Punjenje

Svaku šniclu premažite tankim slojem kajmaka. Na jednu polovinu poređajte listove šunke, pa preko njih kriške dimljenog sira.

Važni savjeti:

- Dimljeni sir daje intenzivniji ukus, pa nije potrebno dodatno začinjavanje punjenja.

- Karađorđeva šnicla se najbolje služi odmah, dok je sir u punjenju još mekan i rastegljiv.

3. korak: Rolanje

Šnicle pažljivo urolajte u čvrste rolnice, slično kao sarmu, vodeći računa da punjenje ostane unutra. Možete ih učvrstiti čačkalicama.

4. korak: Pohovanje

Svaku rolnicu prvo uvaljajte u brašno, zatim u umućena jaja, pa u prezle. Lagano pritisnite da se poh dobro zalijepi.

5. korak: Pečenje u rerni

Pleh obložite papirom za pečenje. Pohovane šnicle poređajte u pleh i premažite ih sa svih strana uljem ili otopljenom mašću.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 225 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Po potrebi, na polovini pečenja ih okrenite.

Pročitajte još

Tagovi

recepti recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA