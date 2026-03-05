Da li krpe i peškire treba da peremo zajedno? Stručnjaci upozoravaju, jedna navika može da bude opasna

Da li je bezbjedno prati kuhinjske i kupatilske peškire zajedno? Stručnjaci objašnjavaju zašto ih je bolje prati odvojeno i kako pravilno uništiti bakterije tokom pranja.

Izvor: glebchik/Shutterstock

Stručnjaci savjetuju da se kuhinjski i kupatilski peškiri peru odvojeno zbog higijene i bakterija.

Vlažni kupatilski peškiri mogu biti idealno mjesto za razmnožavanje bakterija, pa ih je najbolje prati na visokoj temperaturi.

U krajnjoj nuždi mogu se oprati zajedno, ali uz vruću vodu, jak deterdžent i temeljno sušenje.

Kuhinjske krpe su namijenjene da se zaprljaju. Kupatilski peškiri bi, bar u teoriji, trebalo da ostanu mekani i čisti. Kada perete veš i razdvajate tamno od svetlog, hladno pranje od toplog, postavlja se još jedno pitanje – da li treba odvojiti kuhinjske peškire od kupatilskih kako bi zaista bili čisti?

Pitali smo tri stručnjaka za pranje veša i svi su saglasni: najbolje je da se kuhinjske krpe i peškiri peru odvojeno.

"Kuhinjske krpe i peškiri trebalo bi da se peru odvojeno. Tu nema dileme", kaže Elizabeth Shields, menadžerka operacija u kompaniji Super Cleaning Service Louisville.

"Razlog je jednostavan – higijena. Peškiri dolaze u kontakt sa našim licem i tijelom, dok se krpe koriste za radne površine na kojima su možda stajale činije za kućne ljubimce ili sirova hrana. Ako ste ih do sada prali zajedno i imate problema sa kožom, moguće je da su i navike pranja veša deo problema."

Tom Ceconi, predsednik kompanije Heritage Park Laundry, slaže se sa tim stavom.

"Peškire, uključujući i male peškire za ruke, po pravilu treba prati u posebnoj turi", objašnjava on.

"Oni lako skupljaju bakterije jer dolaze u kontakt sa različitim izvorima kontaminacije, uključujući i Ešerihiju koli. Kada su vlažni, predstavljaju idealno mjesto za razmnožavanje bakterija."

Naravno, svrha pranja veša jeste upravo uklanjanje tih mikroorganizama. Međutim, mnogi ljudi ne peru peškire na način koji zaista uništava bakterije.

"Proizvođači peškira obično preporučuju pranje u toploj vodi jer to bolje čuva boju, ali ako želite da uništite bakterije, peškire treba prati u vrućoj vodi ili ih oprati u toploj vodi pa sušiti na visokoj temperaturi", kaže Ceconi.

To je posebno važno ako je neko u domaćinstvu bolestan.

"Ako perete peškire osobe koja ima prehladu, grip ili stomačni virus, obavezno ih perite odvojeno, u vrućoj vodi i sušite na najvišoj temperaturi", savetuje on.

Pranje veša

Izvor: Shutterstock

Zašto je važno razdvojiti peškire

Osim higijene, postoje i praktični razlozi za odvajanje različitih vrsta peškira tokom pranja.

"Kada kuhinjske krpe i kupatilske peškire perete u odvojenim turama, možete svaku grupu prati na temperaturi koja je najbolja za uklanjanje bakterija", objašnjava Elena Navarro, stručnjakinja za čišćenje i profesionalna organizatorka iz kompanije Sparkly Maid Austin.

"Takođe imate mogućnost da različito tretirate fleke i neprijatne mirise."

Ipak, u praksi nije uvek lako pokrenuti toliko različitih tura veša – tamno, svetlo, kuhinjski peškiri, kupatilski peškiri – posebno kada je raspored već prepun obaveza.

Pranje peškira

Izvor: Shutterstock

Šta kad je baš frka sa vremenom i pranjem?

Srećom, prema riječima stručnjaka, u krajnjoj nuždi peškiri se mogu oprati i zajedno, ali uz nekoliko važnih pravila.

"Ako zbog nedostatka vremena, prostora ili troškova ne možete da perete odvojeno, povremeno ih možete oprati zajedno – ali koristite najvišu temperaturu vode koju oba materijala mogu da podnesu, kvalitetan deterdžent i potpuno ih osušite na visokoj temperaturi", kaže Navarro.

Ipak, ona naglašava da bi to trebalo da bude posljednja opcija, jer postoji rizik od prenošenja bakterija.

"Kuhinjski peškiri često imaju masne tragove i jake mirise hrane koji se mogu prenijeti na kupatilske peškire, pa cijeli veš može dobiti neprijatan miris", objašnjava ona.

Ceconi dodaje da postoji nekoliko situacija u kojima je zajedničko pranje ipak bezbjednije, piše SouthernLiving

"Ako znate da peškir nije bio izložen bakterijama – na primer, kuhinjske krpe koji je jednom korišćen za brisanje čistog posuđa ili kupatilski peškir koji je korišćen samo jednom – vjerovatno je bezbedno oprati ih zajedno", kaže on.

Pranje peškira

Izvor: Shutterstock

Najbezbednije rješenje

Uprkos tim izuzecima, stručnjaci smatraju da je odvojeno pranje krpa i peškira najbolji način da se spreči prenošenje bakterija.

To znači da će pranje veša možda trajati malo duže, jer se sada preporučuje da se kupatilski i peškiri za ruke peru odvojeno ne samo od kuhinjskih, već i od posteljine.