Posna plazma mak torta: Brzo se pravi, a još brže nestaje sa tanjira

Isprobajte recept za posnu plazma mak tortu koja nestaje sa tanjira brže nego što se pravi.
Spoj maka i čokolade u ovom receptu daje dubok, pun ukus koji podsjeća na starinske kolače, ali u modernoj, brzoj varijanti bez rerne.
Ova posna plazma mak torta se priprema jednostavno, bez komplikovanih koraka, a zahvaljujući bademovom mlijeku i maku ima finu, sočnu teksturu i punu aromu. Idealna je za dane posta, ali i za sve koji žele laganiji desert bez jaja i mliječnih proizvoda.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: posna torta bez pečenja
Količina/Porcije: 10–12 parčadi
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme hlađenja: minimum 3 sata
Ukupno vrijeme: oko 3 sata i 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 600 ml bademovog mlijeka
- 250 g mljevenog maka
- 100 g šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- 4 kašike griza
- 150 g margarina
- 300 g posnog mljevenog keksa
- 200 g čokolade za kuvanje
- 3 kašike ulja
Priprema:
1. korak: Kuvanje fila
U šerpu sipajte bademovo mlijeko i zagrijte ga. Dodajte mak, šećer, vanilin šećer i griz. Miješajte neprestano dok smjesa ne proključa, zatim smanjite temperaturu i nastavite da miješate još 5–6 minuta dok se ne zgusne.
2. korak: Dodavanje margarina i keksa
U toplu smjesu dodajte margarin i miješajte dok se potpuno ne otopi. Zatim umiješajte mljeveni keks i sve dobro sjedinite.
možete dodati malo rendane kore pomorandže u fil.
3. korak: Oblikovanje torte
Kada se smjesa blago prohladi, izlijte je u kalup obložen papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Stavite u frižider da se stegne dok pripremate glazuru.
4. korak: Čokoladni preliv
Na tihoj vatri otopite čokoladu sa uljem, miješajući dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte tortu ravnomjerno i vratite u frižider na najmanje nekoliko sati, a najbolje preko noći. Tortu sjecite nožem koji ste prethodno umočili u toplu vodu, presjeci će biti uredni i glatki.
(Stvar ukusa/Mondo)