Posna plazma mak torta: Brzo se pravi, a još brže nestaje sa tanjira

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept za posnu plazma mak tortu koja nestaje sa tanjira brže nego što se pravi.

Posna mak torta Izvor: Shutterstock

Spoj maka i čokolade u ovom receptu daje dubok, pun ukus koji podsjeća na starinske kolače, ali u modernoj, brzoj varijanti bez rerne.

Ova posna plazma mak torta se priprema jednostavno, bez komplikovanih koraka, a zahvaljujući bademovom mlijeku i maku ima finu, sočnu teksturu i punu aromu. Idealna je za dane posta, ali i za sve koji žele laganiji desert bez jaja i mliječnih proizvoda.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posna torta bez pečenja

Količina/Porcije: 10–12 parčadi

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme hlađenja: minimum 3 sata

Ukupno vrijeme: oko 3 sata i 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 600 ml bademovog mlijeka
  • 250 g mljevenog maka
  • 100 g šećera
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 4 kašike griza
  • 150 g margarina
  • 300 g posnog mljevenog keksa
  • 200 g čokolade za kuvanje
  • 3 kašike ulja

Priprema:

1. korak: Kuvanje fila

U šerpu sipajte bademovo mlijeko i zagrijte ga. Dodajte mak, šećer, vanilin šećer i griz. Miješajte neprestano dok smjesa ne proključa, zatim smanjite temperaturu i nastavite da miješate još 5–6 minuta dok se ne zgusne.

2. korak: Dodavanje margarina i keksa

U toplu smjesu dodajte margarin i miješajte dok se potpuno ne otopi. Zatim umiješajte mljeveni keks i sve dobro sjedinite.

Za intenzivniji ukus

možete dodati malo rendane kore pomorandže u fil.

3. korak: Oblikovanje torte

Kada se smjesa blago prohladi, izlijte je u kalup obložen papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Stavite u frižider da se stegne dok pripremate glazuru.

4. korak: Čokoladni preliv

Na tihoj vatri otopite čokoladu sa uljem, miješajući dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte tortu ravnomjerno i vratite u frižider na najmanje nekoliko sati, a najbolje preko noći. Tortu sjecite nožem koji ste prethodno umočili u toplu vodu, presjeci će biti uredni i glatki.

(Stvar ukusa/Mondo)

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

