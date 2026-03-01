Salce na bokovima nestaje uz 4 vježbe na stolici: Zategnite struk nikad brže, i to sjedeći

Smanjite salce na bokovima uz 4 efikasne vježbe za struk koje možete raditi na stolici kod kuće ili u kancelariji. Jednostavno, bezbjedno i djelotvorno.

Izvor: Marina Demeshko/Shutterstock

Salce na bokovima može se smanjiti jednostavnim vježbama za struk koje se rade na stolici.

Pokreti aktiviraju bočne trbušnjake, kukove i unutrašnje butine.

Redovno izvođenje zateže struk i oblikuje bokove bez teretane.

Ako želite da zategnete bokove i smanjite salce sa strane, ono što mnogima pravi problem, ne morate da idete u teretanu niti da radite naporne kardio treninge. Sve vježbe za oblikovanje bokova i struka možete raditi kod kuće, pa čak i u kancelariji, koristeći samo stolicu.

Vježbe za struk su jednostavne, bezbjedne i najvažnije – efektivne ako se rade pravilno i redovno.

Bokovi su dio tijela na kojem se masnoće često nakupljaju, ali redovnim vježbama moguće ih je zategnuti i oblikovati. Vježbe za struk koje automatski utiču i na bokove kombinuju jačanje mišića i sagorijevanje masnoće, fokusirajući se na:

bočne trbušnjake

gluteuse

mišiće kukova

unutrašnje butine

Sve vježbe izvode se sjedeći na stolici, sa nogama raširenim sa obe strane, dok je tijelo okrenuto ka naslonu.

Prva vježba – Bočno podizanje ruku

Ruke podignite sa strane, savijene u laktovima, sa otvorenim dlanovima, piše Ona.

Naizmjenično podižite prvo jednu, pa drugu ruku iznad glave, potpuno ispravljene. Osjetićete istezanje bočnih mišića.

Ponovite 10 puta za svaku ruku.

Druga vježba – Bočno povlačenje ruku iznad glave

Ispružite obe ruke iznad glave.

Povlačite jednu pa drugu ruku bočno dok ne dodirnete zadnjicu, držeći ruke ispravljene.

Ponovite 10 puta sa svake strane.

Treća vježba – Torzo rotacije

Ruke stavite na potiljak, savijene u laktovima (kao kod trbušnjaka).

Pomijerajte gornji dio tijela prvo u jednu, pa u drugu stranu. Ova vježba aktivira bočne mišiće i pomaže sagorijevanju viška masnoće.

Ponovite 10 puta.

Četvrta vježba – Savijanje prema stopalima

U istom položaju kao za drugu vježbu, sada se savijate naprijed kako biste dodirnuli stopala. Time dodatno aktivirate bočne mišiće i tanjite struk.

Ponavljanje je 10 puta.

(Lepa i srećna/Mondo)