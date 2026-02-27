Proteinske palačinke od samo 3 sastojka: Super za one koji vode računa o liniji, ali i poste na vodi

Ukoliko postite na vodi, ali i pazite na liniju, obavezno isprobajte recept za ove proteinske palačinke od samo 3 sastojka.

Izvor: Shutterstock

Ako tražite zdraviju alternativu klasičnim, ove proteinske palačinke su savršena opcija. Mekane, hranljive i bez glutena, ove palačinke možete praviti za doručak, užinu ili laganu večeru.

Od samo 3 sastojaka - kinoe, čija semenki i voda, napravite nutritivno bogat obrok koji se dopada i djeci i odraslima.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: tijesto

Porcije/Količina: 6–8 palačinki (zavisno od veličine)

Vrijeme pripreme: 10 minuta (+ 3 sata natapanja)

Vrijeme pečenja: 2–3 minuta po palačinki

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat (bez natapanja)

Težina: lako

Sastojci:

mjera šolja od 250 ml

1 šolja kinoe

2 kašike čija semenki

1/2 šolje vode

Malo soli (po želji)

Priprema:

1. korak: Natapanje kinoe

Kinou dobro isperite pod hladnom vodom. Stavite u posudu i prelijte vodom da bude potpuno pokrivena. Ostavite da stoji najmanje 3 sata ili preko noći, ovo uklanja gorčinu i olakšava blendanje.

2. korak: Blendanje smjese

Ocijedite natopljenu kinou i stavite je u blender. Dodajte čija sjemenke, vodu i so. Blendajte dok ne dobijete glatku i homogenu smjesu. Ostavite da odstoji 5-10 minuta da se smjesa malo zgusne.

Prilagodite količinu vode Ako vam smjesa bude previše rijetka, dodajte malo mljevenog lanenog sjemena. Ako je previše gusta, dodajte vode. Tekstura treba biti nalik tečnijem tijestu za palačinke.

3. korak: Priprema tiganja

Zagrijte neljepljivi tiganj na srednje jakoj vatri. Lagano premažite uljem.

4. korak: Pečenje palačinki

Sipajte malu količinu smjese u tiganj i rasporedite u krug. Pecite 2–3 minuta sa jedne strane dok ivice ne postanu čvrste, zatim okrenite i pecite još 1–2 minuta. Ponovite postupak sa ostatkom smjese.

Možete ih služiti sa medom, džemom, voćem, puterom od kikirikija ili čak povrćem i humusom za slanu varijantu.