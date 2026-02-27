logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Proteinske palačinke od samo 3 sastojka: Super za one koji vode računa o liniji, ali i poste na vodi

Proteinske palačinke od samo 3 sastojka: Super za one koji vode računa o liniji, ali i poste na vodi

Izvor Stvar ukusa
0

Ukoliko postite na vodi, ali i pazite na liniju, obavezno isprobajte recept za ove proteinske palačinke od samo 3 sastojka.

Proteinske palačinke recept tri sastojka Izvor: Shutterstock

Ako tražite zdraviju alternativu klasičnim, ove proteinske palačinke su savršena opcija. Mekane, hranljive i bez glutena, ove palačinke možete praviti za doručak, užinu ili laganu večeru.

Od samo 3 sastojaka - kinoe, čija semenki i voda, napravite nutritivno bogat obrok koji se dopada i djeci i odraslima.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: tijesto

Porcije/Količina: 6–8 palačinki (zavisno od veličine)

Vrijeme pripreme: 10 minuta (+ 3 sata natapanja)

Vrijeme pečenja: 2–3 minuta po palačinki

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat (bez natapanja)

Težina: lako

Sastojci:

mjera šolja od 250 ml

  • 1 šolja kinoe
  • 2 kašike čija semenki
  • 1/2 šolje vode
  • Malo soli (po želji)

Priprema:

1. korak: Natapanje kinoe

Kinou dobro isperite pod hladnom vodom. Stavite u posudu i prelijte vodom da bude potpuno pokrivena. Ostavite da stoji najmanje 3 sata ili preko noći, ovo uklanja gorčinu i olakšava blendanje.

2. korak: Blendanje smjese

Ocijedite natopljenu kinou i stavite je u blender. Dodajte čija sjemenke, vodu i so. Blendajte dok ne dobijete glatku i homogenu smjesu. Ostavite da odstoji 5-10 minuta da se smjesa malo zgusne.

Prilagodite količinu vode

Ako vam smjesa bude previše rijetka, dodajte malo mljevenog lanenog sjemena. Ako je previše gusta, dodajte vode. Tekstura treba biti nalik tečnijem tijestu za palačinke.

3. korak: Priprema tiganja

Zagrijte neljepljivi tiganj na srednje jakoj vatri. Lagano premažite uljem.

4. korak: Pečenje palačinki

Sipajte malu količinu smjese u tiganj i rasporedite u krug. Pecite 2–3 minuta sa jedne strane dok ivice ne postanu čvrste, zatim okrenite i pecite još 1–2 minuta. Ponovite postupak sa ostatkom smjese.

Možete ih služiti sa medom, džemom, voćem, puterom od kikirikija ili čak povrćem i humusom za slanu varijantu.

Pročitajte još

Tagovi

palačinke recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA