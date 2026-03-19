Samo 5 minuta dnevno može sniziti pritisak: Ljekari otkrili aktivnost koja je laka, besplatna i pomaže

Samo 5 minuta dnevno može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, ali stručnjaci otkrivaju koliko je aktivnosti zaista potrebno za vidljive rezultate.

Izvor: Me dia/Shutterstock

Samo 5 minuta intenzivne aktivnosti dnevno može pomoći u snižavanju krvnog pritiska

Veći efekat postiže se sa 10 do 20 minuta redovnog vježbanja

Najbolji rezultati dolaze kombinacijom kardio treninga i vježbi snage

Tjelesna aktivnost je važan dio kontrole hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska, a istraživanja pokazuju da čak i male promjene u svakodnevnom kretanju mogu imati pozitivan uticaj na zdravlje.

Prema pojedinim studijama, čak i mali porast dnevne fizičke aktivnosti može pomoći u snižavanju krvnog pritiska.

Uticaj vježbanja na krvni pritisak

Istraživanje iz 2024. godine analiziralo je podatke iz šest studija u kojima je učestvovalo više od 14.000 ljudi, od kojih je oko 24 odsto koristilo terapiju za snižavanje krvnog pritiska.

Učesnici su nosili uređaje za praćenje aktivnosti koji su tokom 24 sata bilježili različite obrasce kretanja, uključujući:

spavanje

sjedelački način života

stajanje

sporo hodanje (manje od 100 koraka u minuti)

brzo hodanje (100 ili više koraka u minuti)

različite aktivnosti slične vježbanju

Rezultati su pokazali da dodatnih pet minuta aktivnosti nalik vježbanju dnevno može sniziti i sistolički i dijastolički krvni pritisak.

Žena meri pritisak

Izvor: Shutterstock

Da li je 5 minuta vježbanja dovoljno?

Prema rezultatima studije, pet minuta intenzivnije fizičke aktivnosti dnevno može doprinijeti snižavanju krvnog pritiska, ali samo ako se dodaje već postojećoj rutini redovne fizičke aktivnosti.

Istraživači ističu da su značajniji, klinički važni padovi krvnog pritiska zabilježeni nakon dodatnih 10 do 20 minuta vježbanja, što znači da veća količina aktivnosti donosi i veće koristi, piše Healthline.

Osobe koje nisu fizički aktivne ili vježbaju veoma rijetko vjerovatno neće primijetiti značajno poboljšanje samo uz pet minuta vježbanja dnevno.

Važan je i intenzitet aktivnosti. Učesnici istraživanja bavili su se intenzivnijim aerobnim vježbama, poput vožnje bicikla, trčanja ili hodanja uzbrdo, dok vježbe niskog intenziteta obično nemaju veliki uticaj na krvni pritisak.

Trčanje

Izvor: Shutterstock

Aktivnosti koje pomažu u snižavanju krvnog pritiska

Stručnjaci preporučuju aerobnu fizičku aktivnost za regulaciju krvnog pritiska. Ove vježbe podstiču rad srca i poboljšavaju cirkulaciju.

Najčešće preporučene aktivnosti su:

brzo hodanje

trčanje

vožnja bicikla

plivanje

planinarenje

preskakanje konopca

Iako kardio vježbe imaju značajan efekat, stručnjaci savjetuju i kombinovanje sa treningom snage.

Analiza iz 2023. godine pokazala je da kombinacija aerobnih vježbi i vježbi snage može dodatno pomoći u snižavanju i sistoličkog i dijastoličkog krvnog pritiska kod osoba sa hipertenzijom.

Vježbe snage uključuju aktivnosti poput dizanja tegova, čučnjeva i sklekova, a mogu se raditi uz sopstvenu težinu ili uz pomoć rekvizita poput elastičnih traka.