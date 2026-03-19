logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Samo 5 minuta dnevno može sniziti pritisak: Ljekari otkrili aktivnost koja je laka, besplatna i pomaže

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Samo 5 minuta dnevno može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, ali stručnjaci otkrivaju koliko je aktivnosti zaista potrebno za vidljive rezultate.

Kako sniziti pritisak Izvor: Me dia/Shutterstock

  • Samo 5 minuta intenzivne aktivnosti dnevno može pomoći u snižavanju krvnog pritiska
  • Veći efekat postiže se sa 10 do 20 minuta redovnog vježbanja
  • Najbolji rezultati dolaze kombinacijom kardio treninga i vježbi snage

Tjelesna aktivnost je važan dio kontrole hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska, a istraživanja pokazuju da čak i male promjene u svakodnevnom kretanju mogu imati pozitivan uticaj na zdravlje.

Prema pojedinim studijama, čak i mali porast dnevne fizičke aktivnosti može pomoći u snižavanju krvnog pritiska.

Uticaj vježbanja na krvni pritisak

Istraživanje iz 2024. godine analiziralo je podatke iz šest studija u kojima je učestvovalo više od 14.000 ljudi, od kojih je oko 24 odsto koristilo terapiju za snižavanje krvnog pritiska.

Učesnici su nosili uređaje za praćenje aktivnosti koji su tokom 24 sata bilježili različite obrasce kretanja, uključujući:

  • spavanje

  • sjedelački način života

  • stajanje

  • sporo hodanje (manje od 100 koraka u minuti)

  • brzo hodanje (100 ili više koraka u minuti)

  • različite aktivnosti slične vježbanju

Rezultati su pokazali da dodatnih pet minuta aktivnosti nalik vježbanju dnevno može sniziti i sistolički i dijastolički krvni pritisak.

Žena meri pritisak
Izvor: Shutterstock

Da li je 5 minuta vježbanja dovoljno?

Prema rezultatima studije, pet minuta intenzivnije fizičke aktivnosti dnevno može doprinijeti snižavanju krvnog pritiska, ali samo ako se dodaje već postojećoj rutini redovne fizičke aktivnosti.

Istraživači ističu da su značajniji, klinički važni padovi krvnog pritiska zabilježeni nakon dodatnih 10 do 20 minuta vježbanja, što znači da veća količina aktivnosti donosi i veće koristi, piše Healthline.

Osobe koje nisu fizički aktivne ili vježbaju veoma rijetko vjerovatno neće primijetiti značajno poboljšanje samo uz pet minuta vježbanja dnevno.

Važan je i intenzitet aktivnosti. Učesnici istraživanja bavili su se intenzivnijim aerobnim vježbama, poput vožnje bicikla, trčanja ili hodanja uzbrdo, dok vježbe niskog intenziteta obično nemaju veliki uticaj na krvni pritisak.

Trčanje
Izvor: Shutterstock

Aktivnosti koje pomažu u snižavanju krvnog pritiska

Stručnjaci preporučuju aerobnu fizičku aktivnost za regulaciju krvnog pritiska. Ove vježbe podstiču rad srca i poboljšavaju cirkulaciju.

Najčešće preporučene aktivnosti su:

  • brzo hodanje

  • trčanje

  • vožnja bicikla

  • plivanje

  • planinarenje

  • preskakanje konopca

Iako kardio vježbe imaju značajan efekat, stručnjaci savjetuju i kombinovanje sa treningom snage.

Analiza iz 2023. godine pokazala je da kombinacija aerobnih vježbi i vježbi snage može dodatno pomoći u snižavanju i sistoličkog i dijastoličkog krvnog pritiska kod osoba sa hipertenzijom.

Vježbe snage uključuju aktivnosti poput dizanja tegova, čučnjeva i sklekova, a mogu se raditi uz sopstvenu težinu ili uz pomoć rekvizita poput elastičnih traka.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA