logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koji sir ne podiže krvni pritisak? Umjesto da ih izbjegavamo, najčešće kupujemo vrste pune soli

Koji sir ne podiže krvni pritisak? Umjesto da ih izbjegavamo, najčešće kupujemo vrste pune soli

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pročitajte kako da jedete sir, a da ne pretjerate sa solju.

Koji sir ne podiže krvni pritisak? Izvor: Sorbis/Shutterstock

Kada jedete sir, odmah osjetite da li je slan, kremast, ukusan. Od toga i potiče ideja da "utiče na krvni pritisak". U stvarnosti, najčešće reakcija zavisi od toga koliko soli unesete tokom dana i koliko često birate veoma slane sireve.

Industrijski sirevi obično sadrže više soli, a zamka se javlja kada ih kombinujete sa drugim slanim namirnicama istog dana (mesne prerađevine, pakovani hljeb, grickalice). Tada više nije važno samo šta ste stavili na tanjir, već ukupni unos natrijuma.

Sirevi poput mocarele, siromašniji su solju u poređenju sa delikatesima poput fete, parmezana, plavih sireva i industrijskih varijanti. Imaju jak ukus, pa možete da jedete manje količine, ali morate više da pazite na unos soli.

Trik - birajte male porcije

Ako želite da jedete sir i da se osjećate dobro, dodajte ga u jela kao pojačivač ukusa. Narendajte malo preko tjestenine, izmrvite u salatu, stavite dvije-tri kockice pored povrća. Kada ga koristite kao "začin", ukus ostaje, a rizik od previše soli opada. I, što je vrlo važno, umjerenost je preporuka koju kardiolozi i dijetetičari često ponavljaju.

Kako da jedete sir na način koji koristi krvnom pritisku?

  • Kombinujte sir sa puno povrća, salatama, čorbama, povrćem iz rerne.
  • Birajte "partnera" koji ne dodaje so: leblebije, riba, obična piletina, jogurt, nesoljeni orašasti plodovi.
  • Koristite kiselost da smanjite količinu sira: limun, sirće, paradajz, kisele namirnice bez previše soli. Ukus postaje intenzivniji, a vi stavljate manje sira.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

sir krvni pritisak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA