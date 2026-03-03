Koji sir ne podiže krvni pritisak? Umjesto da ih izbjegavamo, najčešće kupujemo vrste pune soli

Pročitajte kako da jedete sir, a da ne pretjerate sa solju.

Izvor: Sorbis/Shutterstock

Kada jedete sir, odmah osjetite da li je slan, kremast, ukusan. Od toga i potiče ideja da "utiče na krvni pritisak". U stvarnosti, najčešće reakcija zavisi od toga koliko soli unesete tokom dana i koliko često birate veoma slane sireve.

Industrijski sirevi obično sadrže više soli, a zamka se javlja kada ih kombinujete sa drugim slanim namirnicama istog dana (mesne prerađevine, pakovani hljeb, grickalice). Tada više nije važno samo šta ste stavili na tanjir, već ukupni unos natrijuma.

Sirevi poput mocarele, siromašniji su solju u poređenju sa delikatesima poput fete, parmezana, plavih sireva i industrijskih varijanti. Imaju jak ukus, pa možete da jedete manje količine, ali morate više da pazite na unos soli.

Trik - birajte male porcije

Ako želite da jedete sir i da se osjećate dobro, dodajte ga u jela kao pojačivač ukusa. Narendajte malo preko tjestenine, izmrvite u salatu, stavite dvije-tri kockice pored povrća. Kada ga koristite kao "začin", ukus ostaje, a rizik od previše soli opada. I, što je vrlo važno, umjerenost je preporuka koju kardiolozi i dijetetičari često ponavljaju.

Kako da jedete sir na način koji koristi krvnom pritisku?

Kombinujte sir sa puno povrća, salatama, čorbama, povrćem iz rerne.

Birajte "partnera" koji ne dodaje so: leblebije, riba, obična piletina, jogurt, nesoljeni orašasti plodovi.

Koristite kiselost da smanjite količinu sira: limun, sirće, paradajz, kisele namirnice bez previše soli. Ukus postaje intenzivniji, a vi stavljate manje sira.

(MONDO)