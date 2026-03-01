Najlakša posna fokača sa bijelim lukom i ruzmarinom: Od mirisa kreće voda na usta

Napravite posnu fokaču sa bijelim lukom i ruzmarinom od čijeg mirisa će vam poći voda na usta. Po ovom najlakšem receptu.
Ako mislite da je domaći hljeb komplikovan i rezervisan za iskusne domaćice, ova fokača će vas razuvjeriti.
Tijesto se minimalno mijesi, nema posebne opreme, a rezultat je visoka, vazdušasta i spolja hrskava pogača prepuna maslinovog ulja i aromatičnih začina.
Savršena je za dane posta, ali toliko je ukusna da će je rado jesti i oni koji ne poste. Odlična je sama, uz čorbu, salatu ili kao podloga za sendviče.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: hljeb
Porcije/Količina: 12–16 parčića
Vrijeme pripreme: 1 sat i 40 minuta
Vrijeme pečenja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata
Težina: lako
Sastojci:
- 120 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 2 čena bijelog luka
- 1 kašika svježeg sjeckanog ruzmarina (ili 1 kašičica sušenog)
- 1 kašičica origana
- malo mljevenog crnog bibera
- 235 ml mlake vode
- 1 kesica suvog kvasca
- pola kašičice šećera
- 325 g glatkog brašna
- 1 kašičica fine soli
Priprema:
1. korak: Aktivacija kvasca
U većoj činiji pomiješajte mlaku vodu, kvasac i šećer. Lagano promiješajte i ostavite 5 minuta da se kvasac aktivira i zapjeni.
2. korak: Aromatično ulje
U manjoj šerpi na tihoj vatri zagrijte maslinovo ulje sa isjeckanim bijelim lukom, ruzmarinom, timijanom i biberom 5–10 minuta, samo dok zamiriše. Ne dozvolite da bijeli luk porumeni. Sklonite sa ringle i ostavite da se prohladi.
3. korak: Formiranje tijesta
U činiju sa kvascem dodajte oko 60 ml pripremljenog aromatičnog ulja i oko 130 g brašna. Promiješajte i ostavite 5 minuta.
Zatim dodajte preostalo brašno i so. Kada se tijesto sjedini, prebacite ga na pobrašnjenu površinu i kratko umijesite (10–15 laganih pokreta) dok ne postane glatko. Tijesto treba da bude mekano i blago ljepljivo.
4. korak: Prvo narastanje
Prebacite tijesto u nauljenu činiju, pokrijte krpom i ostavite da narasta 1 do 2 sata, dok se ne udvostruči.
5. korak: Oblikovanje
Zagrijte rernu na 225 stepeni. Pleh premažite sa 2 kašike aromatičnog ulja. Prebacite tijesto u pleh i prstima ga nježno razvucite do ivica. Utisnite vrhovima prstiju karakteristične rupice po cijeloj površini.
Možete dodati masline, sušeni paradajz, crveni luk ili čeri paradajz prjie pečenja. I dalje ostaje posna, a dobija novu dimenziju ukusa.
6. korak: Drugo narastanje
Prelijte ostatkom aromatičnog ulja preko tijesta i ostavite da odmori još 20–30 minuta.
7. korak: Pečenje
Pecite 15–20 minuta, dok fokača ne dobije zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu. Ohladite na rešetki prije sječenja.
