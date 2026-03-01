Najlakša posna fokača sa bijelim lukom i ruzmarinom: Od mirisa kreće voda na usta

Napravite posnu fokaču sa bijelim lukom i ruzmarinom od čijeg mirisa će vam poći voda na usta. Po ovom najlakšem receptu.

Ako mislite da je domaći hljeb komplikovan i rezervisan za iskusne domaćice, ova fokača će vas razuvjeriti.

Tijesto se minimalno mijesi, nema posebne opreme, a rezultat je visoka, vazdušasta i spolja hrskava pogača prepuna maslinovog ulja i aromatičnih začina.

Savršena je za dane posta, ali toliko je ukusna da će je rado jesti i oni koji ne poste. Odlična je sama, uz čorbu, salatu ili kao podloga za sendviče.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: hljeb

Porcije/Količina: 12–16 parčića

Vrijeme pripreme: 1 sat i 40 minuta

Vrijeme pečenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: lako

Sastojci:

120 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2 čena bijelog luka

1 kašika svježeg sjeckanog ruzmarina (ili 1 kašičica sušenog)

1 kašičica origana

malo mljevenog crnog bibera

235 ml mlake vode

1 kesica suvog kvasca

pola kašičice šećera

325 g glatkog brašna

1 kašičica fine soli

Priprema:

1. korak: Aktivacija kvasca

U većoj činiji pomiješajte mlaku vodu, kvasac i šećer. Lagano promiješajte i ostavite 5 minuta da se kvasac aktivira i zapjeni.

2. korak: Aromatično ulje

U manjoj šerpi na tihoj vatri zagrijte maslinovo ulje sa isjeckanim bijelim lukom, ruzmarinom, timijanom i biberom 5–10 minuta, samo dok zamiriše. Ne dozvolite da bijeli luk porumeni. Sklonite sa ringle i ostavite da se prohladi.

3. korak: Formiranje tijesta

U činiju sa kvascem dodajte oko 60 ml pripremljenog aromatičnog ulja i oko 130 g brašna. Promiješajte i ostavite 5 minuta.

Zatim dodajte preostalo brašno i so. Kada se tijesto sjedini, prebacite ga na pobrašnjenu površinu i kratko umijesite (10–15 laganih pokreta) dok ne postane glatko. Tijesto treba da bude mekano i blago ljepljivo.

U galeriji ispod pogledajte za šta se koriste različiti tipovi brašna.

4. korak: Prvo narastanje

Prebacite tijesto u nauljenu činiju, pokrijte krpom i ostavite da narasta 1 do 2 sata, dok se ne udvostruči.

5. korak: Oblikovanje

Zagrijte rernu na 225 stepeni. Pleh premažite sa 2 kašike aromatičnog ulja. Prebacite tijesto u pleh i prstima ga nježno razvucite do ivica. Utisnite vrhovima prstiju karakteristične rupice po cijeloj površini.

Varijacije za dodatni ukus: Možete dodati masline, sušeni paradajz, crveni luk ili čeri paradajz prjie pečenja. I dalje ostaje posna, a dobija novu dimenziju ukusa.

6. korak: Drugo narastanje

Prelijte ostatkom aromatičnog ulja preko tijesta i ostavite da odmori još 20–30 minuta.

7. korak: Pečenje

Pecite 15–20 minuta, dok fokača ne dobije zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu. Ohladite na rešetki prije sječenja.

