Kako se pravi karbonara krompir? Domaća verzija italijanskog klasika od kojeg će vam poći voda na usta

Isprobajte recept za karbonara krompir koji je toliko aromatičan da će vam poći voda na usta. Ovo je naša verzija popularnog italijanskog jela koje se sprema sa tjesteninom.

Izvor: Shutterstock

Špageti karbonara su jedan od najpoznatijih italijanskih italijanskih specijaliteta, a u ovoj verziji tjesteninu zamjenjuje krompir – omiljeno povrće našeg naroda.

Kockice krompira upijaju kremasti sos od pavlake, žumanaca i sireva, dok hrskava slanina daje nevjerovatnu aromu od koje polazi voda na usta.

Zapečeno u rerni, spolja dobija laganu hrskavu koricu zahvaljujući siru i masnoći iz slanine, a ispod se skriva nevjerovatno kremast sloj koji spaja mekan krompir sa bogatim, aromatičnim sosom.

Osnovne informacije

Kuhinja: moderna

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 osobe

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 55 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

900 g krompira

300 g slanine

5 žumanaca

400 ml pavlake za kuvanje

200 g tvrdog sira (po izboru)

70 g parmezana

So i biber po ukusu

Svjež peršun za posipanje

Priprema:

1. korak: Kuvanje krompira

Krompir oljuštite i skuvajte dok ne postane mekan. U međuvremenu, slaninu isjeckajte na manje komade i propržite u tiganju dok ne postane hrskava.

2. korak: Smjesa za karbonaru

U velikoj činiji umutite žumanca sa pavlakom. Dodajte rendani sir i parmezan, pa dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu kremastu smjesu. Posolite i pobiberite po ukusu.

Eksperimentišite sa dodacima Dodajte malo sjeckanog bijelog luka ili sušenog bosiljka. Ukoliko vam je slanina previše masna možete koristiti šunku, a umjesto pavlake za kuvanje, kiselu pavlaku.

3. korak: Miješanje

U smjesu dodajte proprženu slaninu i skuvani krompir isječen na kockice. Pažljivo promiješajte da se svi sastojci ravnomjerno sjedine.

4. korak: Pečenje

Sipajte smjesu u podmazanu tepsiju i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30–35 minuta, dok vrh ne dobije zlatnu boju.

5. korak: Serviranje

Prije serviranja pospite svježim, sitno sjeckanim peršunom. Poslužite toplo i uživajte u kremastoj, bogatoj i aromatičnoj karbonari u novoj, povrtnoj verziji.