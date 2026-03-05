Zalivena pica pita: Toliko je puna sira i šunke da joj ni najizbirljiviji ne mogu odoljeti

Isprobajte recept za zalivenu pica pitu koja nevjerovatno sočna zbog bogatog nadjeva od šunke i sira, ali i preliva od jaja. Neodoljiva je čak i za one izbirljive.
Zalivena pica pita je pravo rješenje za domaćice koje žele nešto jednostavno i provjereno ukusno. Priprema se bez komplikovanih koraka, a rezultat je jelo koje gotovo sigurno svi obožavaju, čak i oni najizbirljiviji mlađi članovi porodice.
Sočna, mekana i puna fila od šunke, sira i paradajz preliva, podsjeća na picu, ali je još praktičnija za posluživanje. Najljepša je dok je blago topla, kada se sir lagano razvlači, ali je jednako ukusna i kada se potpuno ohladi. Upravo tada postaje savršena za ponijeti.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pita
Porcije/Količina: 6-8 porcija
Vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: 1 sat
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za pitu:
- 500 g gotovih kora
- 400 g šunke
- 400 g sira
- 200 ml pasiranog paradajza
- 200 g kečapa
- so i biber po ukusu
- origano po ukusu
- malo ulja
- po želji marinirane pečurke
Za preliv:
- 4 jaja
- 200 ml kisele pavlake
- 100 ml ulja
Priprema:
1. korak: Priprema paradajz preliva
U činiji sjedinite pasirani paradajz i kečap. Dodajte so, biber i origano po ukusu i dobro promiješajte.
2. korak: Slaganje prve baze
Pleh premažite tankim slojem ulja. Prvu koru postavite tako da polovina prelazi ivicu pleha. Premažite je uljem, pa stavite drugu koru takođe da viri sa strane. Svaku koru lagano premažite paradajz prelivom. Nastavite da slažete još 2–3 kore na isti način, svaku premazujući sa 2–3 kašike paradajz smjese. Broj kora prilagodite količini iz pakovanja.
Krupnije trake ili kockice daju bolju teksturu i ljepši presjek.
3. korak: Filovanje
Preko sloja kora rasporedite dio šunke. Zatim ponovo složite 2–3 kore, svaku premazujući paradajz prelivom. Preko toga rasporedite sir. Postupak ponavljajte dok ne utrošite sastojke – red šunke, red sira, po želji pečurke, pa ponovo šunka i sir. Svaki sloj kora premazujte paradajz smiesom kako bi pita ostala sočna.
4. korak: Završetak i preliv
Na vrh stavite dvije suve kore bez premaza. Oštrim nožem isjecite pitu na kocke prije pečenja. U posebnoj činiji umutite jaja, kiselu pavlaku i ulje. Dobijenim prelivom ravnomjerno prelijte cijelu pitu. U galeriji ispod pogledajte posne zamjene za jaja i mlijeko.
Ostavite da odstoji oko 15 minuta kako bi kore upile tečnost dok se rerna zagrijava.
5. korak: Pečenje
Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu boju i čvrstu koricu. Ostavite je da se kratko prohladi prije sečenja i serviranja kako bi se slojevi lijepo stegli i zadržali sočnost.