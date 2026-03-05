Zalivena pica pita: Toliko je puna sira i šunke da joj ni najizbirljiviji ne mogu odoljeti

Isprobajte recept za zalivenu pica pitu koja nevjerovatno sočna zbog bogatog nadjeva od šunke i sira, ali i preliva od jaja. Neodoljiva je čak i za one izbirljive.

Zalivena pica pita je pravo rješenje za domaćice koje žele nešto jednostavno i provjereno ukusno. Priprema se bez komplikovanih koraka, a rezultat je jelo koje gotovo sigurno svi obožavaju, čak i oni najizbirljiviji mlađi članovi porodice.

Sočna, mekana i puna fila od šunke, sira i paradajz preliva, podsjeća na picu, ali je još praktičnija za posluživanje. Najljepša je dok je blago topla, kada se sir lagano razvlači, ali je jednako ukusna i kada se potpuno ohladi. Upravo tada postaje savršena za ponijeti.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita

Porcije/Količina: 6-8 porcija

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 1 sat

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za pitu:

500 g gotovih kora

400 g šunke

400 g sira

200 ml pasiranog paradajza

200 g kečapa

so i biber po ukusu

origano po ukusu

malo ulja

po želji marinirane pečurke

Za preliv:

4 jaja

200 ml kisele pavlake

100 ml ulja

Priprema:

1. korak: Priprema paradajz preliva

U činiji sjedinite pasirani paradajz i kečap. Dodajte so, biber i origano po ukusu i dobro promiješajte.

2. korak: Slaganje prve baze

Pleh premažite tankim slojem ulja. Prvu koru postavite tako da polovina prelazi ivicu pleha. Premažite je uljem, pa stavite drugu koru takođe da viri sa strane. Svaku koru lagano premažite paradajz prelivom. Nastavite da slažete još 2–3 kore na isti način, svaku premazujući sa 2–3 kašike paradajz smjese. Broj kora prilagodite količini iz pakovanja.

Šunku nemojte sjeći previše sitno Krupnije trake ili kockice daju bolju teksturu i ljepši presjek.

3. korak: Filovanje

Preko sloja kora rasporedite dio šunke. Zatim ponovo složite 2–3 kore, svaku premazujući paradajz prelivom. Preko toga rasporedite sir. Postupak ponavljajte dok ne utrošite sastojke – red šunke, red sira, po želji pečurke, pa ponovo šunka i sir. Svaki sloj kora premazujte paradajz smiesom kako bi pita ostala sočna.

4. korak: Završetak i preliv

Na vrh stavite dvije suve kore bez premaza. Oštrim nožem isjecite pitu na kocke prije pečenja. U posebnoj činiji umutite jaja, kiselu pavlaku i ulje. Dobijenim prelivom ravnomjerno prelijte cijelu pitu. U galeriji ispod pogledajte posne zamjene za jaja i mlijeko.

Ostavite da odstoji oko 15 minuta kako bi kore upile tečnost dok se rerna zagrijava.

5. korak: Pečenje

Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu boju i čvrstu koricu. Ostavite je da se kratko prohladi prije sečenja i serviranja kako bi se slojevi lijepo steg­li i zadržali sočnost.