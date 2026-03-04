logo
Ovo jelo je hranilo radnike u Jugoslaviji: Danas je specijalitet u restoranima i papreno se plaća

Ovo jelo je hranilo radnike u Jugoslaviji: Danas je specijalitet u restoranima i papreno se plaća

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Jela, koja su hranila generacije, danas se služe u "finim" restoranima.

Kako se pravi pasulj s kobasicom kao u jugoslovenskim menzama Izvor: Eugenio Marongiu/Shutterstock

Radničke menze bile su u nekadašnjoj Jugoslaviji važan dio svakodnevice zaposlenih u fabrikama, preduzećima i javnim ustanovama. Predstavljale su organizovan sistem ishrane u okviru kompanija, sa ciljem da radnicima obezbijede topao, hranljiv i cjenovno pristupačan obrok.

Cijeli sistem bio je zasnovan na jednostavnosti i ekonomičnosti, a jela su morala da budu zasitna, pripremana u velikim količinama i finansijski održiva.

Jelovnici su se obično planirali na nedjeljnom nivou. Najčešće su to bila jela na kašiku, razne čorbe i variva, tjestenine, krompir i mesna jela sa prilogom. Hrana je bila domaća i prilagođena lokalnim kulinarskim navikama svake republike nekadašnje Jugoslavije.

Danas radničke menze ne postoje i mnogi ih se sjećaju sa dozom nostalgije. U njima su se najčešće služila sljedeća jela:

  • pasulj ili čorba od pasulja sa kobasicom,
  • gulaš sa hljebom ili palentom,
  • segedin gulaš, odnosno kiseli kupus sa mesom,
  • sarma, punjeni listovi kupusa,
  • ćufte u paradajz sosu sa pire krompirom,
  • pečena piletina sa krompirom,
  • varivo od ječma,
  • tjestenina sa mesnim sosom,
  • pohovano meso sa krompir salatom.

Uz obrok je obavezno služen i hljeb, ponekad i salata, kao i jednostavan desert, na primjer kompot ili puding. Menze su istovremeno bile i mjesto druženja. Tu su se stvarala prijateljstva, kolegijalni odnosi, ali i ljubavne veze. Zato ne čudi što se mnogi sa nostalgijom prisjećaju tih vremena.

I danas se ova jela mogu pronaći na jelovnicima, ali često po znatno višim cijenama, u restoranima, pa čak i u onima koji važe za "finije". Naravno, u takvim mjestima i cijena prati ambijent.

Među svim jelima, jedan od najvećih simbola radničke menze bio je upravo pasulj sa kobasicom, zasitno, jeftino i energetski bogato jelo, idealno za ljude koji obavljaju fizički rad.

Klasični pasulj sa kobasicom

Izvor: Shutterstock

Sastojci za šest osoba:

  • 500 g suvog bijelog pasulja
  • 2 lovorova lista
  • 1 veća glavica crnog luka
  • 2 čena bijelog luka
  • 2 šargarepe
  • 1 crvena paprika po želji
  • 300 do 400 g dimljene kobasice
  • 2 kašike mljevene crvene paprik
  • 1 kašika paradajz pirea
  • 2 kašike brašna
  • 3 kašike ulja ili masti
  • so i biber po ukusu
  • oko 2 litra vode

Priprema

Pasulj potopite u hladnu vodu i ostavite da stoji preko noći. Sutradan prospite vodu, nalijte novu, dodajte lovor i kuvajte oko 45 minuta. Zatim ubacite šargarepu isječenu na kockice i papriku i nastavite da kuvate. Kobasicu isjecite na kolutove i dodajte u šerpu.

Na ulju propržite sitno sjeckan crni i bijeli luk. Dodajte brašno, kratko ga zapržite, a zatim umiješajte mljevenu crvenu papriku i paradajz pire. Zapršku umiješajte u pasulj, posolite i pobiberite po ukusu, pa kuvajte još 15 do 20 minuta dok se jelo ne zgusne. Poslužite uz svjež hljeb.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:17
DA LI STE ZNALI DA ZA NAJBOLJI PASULJ TREBA SAMO JEDAN SASTOJAK?
Izvor: Kurir TV
Izvor: Kurir TV

(Nova/MONDO)

KUHINJA