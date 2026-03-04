Ovo jelo je hranilo radnike u Jugoslaviji: Danas je specijalitet u restoranima i papreno se plaća

Jela, koja su hranila generacije, danas se služe u "finim" restoranima.

Radničke menze bile su u nekadašnjoj Jugoslaviji važan dio svakodnevice zaposlenih u fabrikama, preduzećima i javnim ustanovama. Predstavljale su organizovan sistem ishrane u okviru kompanija, sa ciljem da radnicima obezbijede topao, hranljiv i cjenovno pristupačan obrok.

Cijeli sistem bio je zasnovan na jednostavnosti i ekonomičnosti, a jela su morala da budu zasitna, pripremana u velikim količinama i finansijski održiva.

Jelovnici su se obično planirali na nedjeljnom nivou. Najčešće su to bila jela na kašiku, razne čorbe i variva, tjestenine, krompir i mesna jela sa prilogom. Hrana je bila domaća i prilagođena lokalnim kulinarskim navikama svake republike nekadašnje Jugoslavije.

Danas radničke menze ne postoje i mnogi ih se sjećaju sa dozom nostalgije. U njima su se najčešće služila sljedeća jela:

pasulj ili čorba od pasulja sa kobasicom,

gulaš sa hljebom ili palentom,

segedin gulaš, odnosno kiseli kupus sa mesom,

sarma, punjeni listovi kupusa,

ćufte u paradajz sosu sa pire krompirom,

pečena piletina sa krompirom,

varivo od ječma,

tjestenina sa mesnim sosom,

pohovano meso sa krompir salatom.

Uz obrok je obavezno služen i hljeb, ponekad i salata, kao i jednostavan desert, na primjer kompot ili puding. Menze su istovremeno bile i mjesto druženja. Tu su se stvarala prijateljstva, kolegijalni odnosi, ali i ljubavne veze. Zato ne čudi što se mnogi sa nostalgijom prisjećaju tih vremena.

I danas se ova jela mogu pronaći na jelovnicima, ali često po znatno višim cijenama, u restoranima, pa čak i u onima koji važe za "finije". Naravno, u takvim mjestima i cijena prati ambijent.

Među svim jelima, jedan od najvećih simbola radničke menze bio je upravo pasulj sa kobasicom, zasitno, jeftino i energetski bogato jelo, idealno za ljude koji obavljaju fizički rad.

Klasični pasulj sa kobasicom

Sastojci za šest osoba:

500 g suvog bijelog pasulja

2 lovorova lista

1 veća glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

2 šargarepe

1 crvena paprika po želji

300 do 400 g dimljene kobasice

2 kašike mljevene crvene paprik

1 kašika paradajz pirea

2 kašike brašna

3 kašike ulja ili masti

so i biber po ukusu

oko 2 litra vode

Priprema

Pasulj potopite u hladnu vodu i ostavite da stoji preko noći. Sutradan prospite vodu, nalijte novu, dodajte lovor i kuvajte oko 45 minuta. Zatim ubacite šargarepu isječenu na kockice i papriku i nastavite da kuvate. Kobasicu isjecite na kolutove i dodajte u šerpu.

Na ulju propržite sitno sjeckan crni i bijeli luk. Dodajte brašno, kratko ga zapržite, a zatim umiješajte mljevenu crvenu papriku i paradajz pire. Zapršku umiješajte u pasulj, posolite i pobiberite po ukusu, pa kuvajte još 15 do 20 minuta dok se jelo ne zgusne. Poslužite uz svjež hljeb.

