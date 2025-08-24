"Rat graova" okupio 37 ekipa: Manifestacija koja spaja tradiciju, gastronomiju i prirodu

Tradicionalna kulinarsko-takmičarska manifestacija "Rat graova" okupila je u Podbrdu kod Mrkonjić Grada 37 ekipa i više od 1.000 posjetilaca.

Manifestaciju je organizovalo Planinarsko-ekološko društvo "Vidik", čiji predsjednik Mihajlo Lazendić kaže da je veliki broj porodica sa djecom učestvovalo u pripremanju čorbe od graha.

On je naglasio da je cilj manifestacije boravak u prirodi i druženje na otvorenom, te okupljanje porodice.

Načelnik Mrkonjić Grad Dragan Vođević čestitao je na još jednoj dobro organizovanoj manifestaciji koja, kako kaže, polako prerasta okvire ove opštine, jer su učesnici i ekipe iz susjednih opština.

Vođević je naglasio da je jedan od ciljeva manifestacije da se njeguju tradicionalne vrijednosti među kojima je i gastronomska ponuda, odnosno pripremanje hrane na tradicionalan način od domaćih proizvoda.

Manifestaciji je prisustvovao veliki broj djece koja su uz igru i zabavu posmatrala pripremanje hrane i učestvovala u degustaciji.

Organizovane su i igre za djecu i odrasle kao što su "Lov na gra`", "Gra`trkač" i "Pogodi gra`".

Tradicionalna 18. manifestacija "Rat graova" održana je u mjestu Rasadnik kod sela Podrbrdo.

