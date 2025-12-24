Elegantna zimska nijansa za nokte osvojila je modne insajderke. Izgleda luksuzno, lako se nosi i savršena je za praznične večeri.

Izvor: Nina Lishchuk/Shutterstock

Ova zimska nijansa postala je apsolutni favorit među trendseterkama.

Djeluje elegantno, luksuzno i savršeno mijenja klasične tamne tonove.

Odlično izgleda na svim dužinama noktiju i lako se postiže i kod kuće.

Zima je savršeno vreme da prigrlite tamnije tonove na noktima, a postoji jedan pravi favorit među trendseterkama – pinot noir. Ova nijansa zaslužuje da se nađe na vrhu vaše liste "must try" boja sezone kada je manikir u pitanju. Pinot noir nokti su tamni, sjajni crveni, kao čaša finog crnog vina.

Malo tamniji od bordo tonova, djeluju sofisticirano, a suptilan podton crne trešnje daje im dodatni sjaj kada svjetlost pada na njih.

Ukratko – savršena, elegantna zimska boja za vaše nokte. Idealna je alternativa za one koje žele nešto drugačije od klasične crne ili tamnosmeđe nijanse.

Bilo da imate kratke ili duge nokte, pinot noir izgleda sjajno. Možete ići na jednostavan, jednobojni manikir, ili kombinovati boju s nežnim tonovima poput bijelih, krem ili svetloroze nijansi za superzanimljiv efekat.

Na primjer, možete tražiti od svoje manikirke da nanese pinot noir po cijelim noktima i doda sitne bijele tačkice za šarmantni print, ili iskoristiti ovu boju za fini, diskretni francuski manikir, piše Superžena.

Pogledajte neke od ideja za manikir u ovoj nijansi:

Vidi opis Ova zimska boja za nokte trenutno je najveći hit: Čini da ruke izgledaju luksuzno i pristaje svim dužinama Bordo nokti Bordo nokti sa tačkicama Bordo nokti sa tačkicama Bordo nokti Bordo nokti sa šljokicama Bordo nokti Francuski manikir sa bordo nijansom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Instagram/ byygraceandco Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printskrin/ Instagram/ the_gelbottle_inc Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printskrin/ Instagram/ byoliviacalder Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printskrin/ Instagram/ chloemillinsonnails Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printskrin/ Instagram/ krystlenailsandbeauty Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printskrin/ Instagram/ byygraceandco Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printskrin/ Instagram/ gelsbygoda Br. slika: 7 7 / 7

I najbolji dio? Ne morate ići u salon da biste postigli savršen pinot noir. Sve možete napraviti same kod kuće. Samo oblikujte nokte po želji, nanesite providni base coat, sačekajte da se osuši, stavite dve sloja pinot noir boje i završite sjajnim top coatom. I to su nokti spremni za zimske večeri i praznične izlaske!