Najlakši recept za njoke: Spremne su za manje od 20 minuta, a prave se od samo 4 sastojka

Saznajte kako da za manje od 20 minuta i od samo 4 sastojka napravite najlakše njoke od krompira, po ovom receptu.
Ako ste mislili da priprema domaćih njoka zahtjeva sate kuhinjskih vještina i gomilu sastojaka, razmislite ponovo. Ovaj recept je dokaz da fantastične, mekane njoke od krompira mogu da se naprave sa samo četiri jednostavna sastojka.
Bez komplikovanih postupaka i nepotrebnog stresa, dobijate lagano tijesto koje se topi u ustima i savršenu bazu za sve vaše omiljene sosove, od klasičnog paradajz sosa do kremastog bešamela sa parmezanom.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: tjestenina
Porcije/Količina: 4 osobe
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 3 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 18 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 300 g ohlađenog pire krompira
- 120 g brašna + dodatno za radnu površinu
- 1 srednje jaje
- 1 kašičica ulja
- So i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema testa
U većoj posudu ili mikser stavite ohlađeni pire krompir. Dodajte brašno, jaje, so, biber i ulje. Miješajte dok ne dobijete čvrsto, kompaktno tijesto. Ako nemate mikser, sve sastojke možete miješati i rukama dok se dobro ne sjedine.
Koristite samo toliko brašna da testo nije lepljivo. Njoke će ispasti gumaste ako dodate previše brašna, a ako koristite premalo mogu se raspasti prilikom kuvanja.
2. korak: Oblikovanje njoka
Pospite radnu površinu brašnom i podijelite tijesto na četiri djela. Svaki dio oblikujte u dugačku roladu. Nožem je isjecite na komade dužine oko 2 cm. Po želji, svaki komad možete previći peko zadnje strane viljuške kako bi dobili karakteristične brazde.
3. korak: Kuvanje
U velikom loncu zakuvajte vodu sa malo soli. Njoke kuvajte u dvije ture, dovoljno je 2-3 minuta dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih kašikom sa rupicama i ostavite sa strane dok ne skuvate sve.
Ako vam treba ideja uz koji sos da ih pripremite, isprobajte naš recept za brzinske njoke u kremastom sosu.