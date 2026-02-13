logo
Najlakši recept za njoke: Spremne su za manje od 20 minuta, a prave se od samo 4 sastojka

Izvor Stvar ukusa
0

Saznajte kako da za manje od 20 minuta i od samo 4 sastojka napravite najlakše njoke od krompira, po ovom receptu.

Recept za njoke Izvor: Shutterstock

Ako ste mislili da priprema domaćih njoka zahtjeva sate kuhinjskih vještina i gomilu sastojaka, razmislite ponovo. Ovaj recept je dokaz da fantastične, mekane njoke od krompira mogu da se naprave sa samo četiri jednostavna sastojka.

Bez komplikovanih postupaka i nepotrebnog stresa, dobijate lagano tijesto koje se topi u ustima i savršenu bazu za sve vaše omiljene sosove, od klasičnog paradajz sosa do kremastog bešamela sa parmezanom. 

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: tjestenina

Porcije/Količina: 4 osobe

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 3 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 18 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 300 g ohlađenog pire krompira
  • 120 g brašna + dodatno za radnu površinu
  • 1 srednje jaje
  • 1 kašičica ulja
  • So i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema testa

U većoj posudu ili mikser stavite ohlađeni pire krompir. Dodajte brašno, jaje, so, biber i ulje. Miješajte dok ne dobijete čvrsto, kompaktno tijesto. Ako nemate mikser, sve sastojke možete miješati i rukama dok se dobro ne sjedine.

Pažljivo sa brašnom:

Koristite samo toliko brašna da testo nije lepljivo. Njoke će ispasti gumaste ako dodate previše brašna, a ako koristite premalo mogu se raspasti prilikom kuvanja.

2. korak: Oblikovanje njoka

Pospite radnu površinu brašnom i podijelite tijesto na četiri djela. Svaki dio oblikujte u dugačku roladu. Nožem je isjecite na komade dužine oko 2 cm. Po želji, svaki komad možete  previći peko zadnje strane viljuške kako bi dobili karakteristične brazde.

3. korak: Kuvanje

U velikom loncu zakuvajte vodu sa malo soli. Njoke kuvajte u dvije ture, dovoljno je 2-3 minuta dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih kašikom sa rupicama i ostavite sa strane dok ne skuvate sve.

Ako vam treba ideja uz koji sos da ih pripremite, isprobajte naš recept za brzinske njoke u kremastom sosu.

