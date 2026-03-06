Mali stan pretvoren u moderan porodični dom: Svaki centimetar iskorišćen bez greške

Savremeno uređen porodični stan spaja funkcionalnost, prirodne materijale i otvoren koncept prostora, uz pažljivo planiranu rasvjetu i namještaj po mjeri.

Izvor: Matija Bulajić

Savremeni porodični enterijer osmišljen je tako da maksimalno iskoristi ograničenu kvadraturu.

Otvoreni koncept povezuje dnevni boravak, trpezariju i kuhinju u skladnu celinu bez vizuelnih barijera.

Prirodni materijali, rasveta i nameštaj po meri doprinose funkcionalnosti, estetici i osećaju komfora.

Projekat enterijera arhitekte i dizajnerke enterijera Danijele Mišković osmišljen je kao savremeni, topao i funkcionalno jasno organizovan porodični dom, prilagođen svakodnevnom načinu života korisnika. Polazna tačka bila je ograničena kvadratura, koja je zahtjevala precizno planiranje dnevne zone, uz očuvanje osjećaja protočnosti, otvorenog prostora i vizuelne ravnoteže.

Otvoreni dnevni prostor objedinjuje boravak, trpezariju i kuhinju u jednu cjelinu sa jasno definisanim zonama, koje se međusobno nadovezuju bez vizuelnih barijera. Neutralna osnova enterijera omogućila je da se prostor gradi slojevito kroz teksture, materijale i pažljivo odabrane akcentne elemente koji mu daju karakter, ali ne narušavaju smirenu atmosferu.

Posebna pažnja posvećena je vizuelnom doživljaju prirodnih materijala. Pored drveta, korišćeni su furnirani i farbani medijapan, kao i savremene alternative koje omogućavaju dugotrajnost i jednostavno održavanje. Kuhinjske površine izvedene su u keramici koja imitira izgled kamena, dok je zid u dnevnom boravku obrađen specijalnom završnom obradom na bazi gipsa i mineralnih smješa, čime je postignut efekat kamene teksture. Ugrađeni elementi rađeni su po mjeri, sa ciljem maksimalnog iskorišćenja prostora i očuvanja estetike.

Osvetljenje je rešeno kombinacijom ambijentalne, funkcionalne i tehničke rasvjete, čime se prostor prilagođava različitim scenarijima korišćenja tokom dana.Tekstilni elementi, tapacirani komadi namještaja i tepisi doprinose boljoj akustici i dodatnom osjećaju komfora.

Kroz cijeli projekat težilo se ravnoteži između savremenog arhitektonskog izraza i osjećaja doma. Svaki deo enterijera ima jasno definisanu funkciju, dok se estetika gradi kroz proporcije, svjetlo i dosljednu paletu boja. Rezultat je prostor koji je vizuelno ujednačen, funkcionalno promišljen i dugoročno prilagođen potrebama korisnika.

Tekst: SuperProstor/ Lepa&Srećna

