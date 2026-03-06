logo
Serumi su sve popularniji, a da li vam zaista trebaju? Evo kako se pravilno koriste u njezi kože lica

Serumi su sve popularniji, a da li vam zaista trebaju? Evo kako se pravilno koriste u njezi kože lica

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte kako koristiti serume za lice i kremu u rutini njege kože: koji serum kada nanositi, zašto su važni i kako postići maksimalne rezultate.

Kako se pravilno koristi serum za lice Izvor: PeopleImages/Shutterstock

  • Serumi prodiru duboko u kožu i rješavaju specifične probleme brže od kreme.
  • Krema i serum se ne zamjenjuju, već djeluju u sinergiji za maksimalnu njegu.
  • Serumi s antioksidansima idealni su za jutro, a s retinolom za večernju rutinu.

U svijetu njege kože, gdje stalno izlaze novi proizvodi, lako se izgubiti u terminima. Ključna razlika je između seruma i hidratantne kreme. Serumi su lagane, koncentrisane formule s malim molekulama koje prodiru duboko u kožu, isporučujući moćne sastojke poput vitamina i antioksidanasa tamo gdje su najpotrebniji. Kreme su gušće i djeluju na površini, stvarajući barijeru koja zadržava vlagu. Zbog toga se serumi smatraju "glavnim jelom" rutine, sposobnim da rješavaju specifične probleme brže i efikasnije od drugih proizvoda.

Kada su serumi ključni?

Pitanje je možemo li bez njih? Odgovor zavisi od stanja kože i ciljeva njege. Za mladu, zdravu kožu bez problema, kvalitetna krema uz zaštitu od sunca može biti dovoljna. Serum je tada opcionalan, ali koristan dodatak.

Ako želite aktivno djelovati protiv znakova starenja, tamnih mrlja, gubitka čvrstoće ili dehidracije, serumi postaju ključni. Kreme, zbog svoje strukture, ne mogu dovoljno duboko djelovati na uzrok problema, što je osnovna funkcija seruma.

Serum i krema nisu suparnici, već savršeni partneri koji djeluju u sinergiji. Zlatno pravilo nanošenja je jednostavno: uvijek se kreće od najrjeđe prema najgušćoj teksturi.

  • Serum se nanosi prvi, na temeljno očišćeno lice, dovoljno je nekoliko kapi.

  • Nakon minuta upijanja, slijedi hidratantna krema koja “zaključava” serum, sprečava isparavanje sastojaka i pruža površinsku hidrataciju.

Žena stavlja serum
Izvor: Shutterstock

Serumi s aktivnim sastojcima za obnavljanje stanica, poput retinola, koriste se samo uveče jer mogu povećati osjetljivost kože na sunce. Noću pružaju idealne uslove za regeneraciju.

Serumi sa antioksidansima, poput vitamina C, idealni su za jutarnju rutinu jer štite kožu od slobodnih radikala i zagađenja. Nanose se prije kreme sa zaštitnim faktorom, piše Ordinacija.hr.

U suštini, krema je temelj i nužnost, dok je serum ciljani tretman za one koji žele više od same njege i održavanja kože.

(Lepa i srećna/Mondo)

