Za mladolik izgled nije dovoljan kolagen: Greška koju radimo svakodnevno je ključ, evo kako da je ispravite

Izvor: Shutterstock

Kada je riječ o nezi kože, poslednjih godina najčešće se govori o važnosti kolagena – proteina u telu koji prirodno počinje da se razgrađuje nakon 25. godine. Međutim, kolagen nije jedini faktor koji utiče na izgled kože. Stručnjaci tvrde da je kožna barijera podjednako važna.

"Ako je naša kožna barijera zdrava i jaka, možemo spriječiti oštećenja i spoljašnje uticaje koji je svakodnevno napadaju i na kraju utiču na dublje slojeve kože gdje se nalazi kolagen. Kada je funkcija barijere dobra, koža je otpornija. Kada oslabi, javljaju se problemi poput bubuljica, crvenila i fleka. Sve počinje od kožne barijere i zato je toliko važno brinuti o njoj kako bismo zdravo starili", kaže Eni Blek, međunarodna naučna direktorka u jednom poznatom brendu za njegu ljepote i stručnjak za starenje ćelija.

Drugim riječima, jedan od najboljih načina da se uspori propadanje kolagena jeste zaštita površinskog sloja kože.

Prirodni filter koji štiti kožu

Kao i kod kolagena, sposobnost obnavljanja kožne barijere slabi s godinama. Zato njega barijere treba da bude prioritet u svakodnevnoj rutini.

Kožna barijera funkcioniše kao filter koji sprečava prodor štetnih materija – zagađenja, toksina, alergena i patogena – u kožu. Ona takođe reguliše hidrataciju i temperaturu kože, pa je važno da ostane snažna, piše Večernji.

Jedan od najjednostavnijih načina da je sačuvate jeste da prestanete sa pretjeranim čišćenjem lica.

"Jedna od najčešćih grešaka je prekomjerno čišćenje. Važno je ukloniti šminku, ali ne treba pretjerivati. Praktikujem dvostruko čišćenje jer želim da uklonim šminku i kremu sa zaštitnim faktorom. Međutim, da čišćenje ne bi oštetilo kožnu barijeru, drugi korak mora da bude blag. Agresivna sredstva narušavaju mikrobiom kože i funkciju barijere", objašnjava Blek.

Čišćenje lica

Izvor: Shutterstock

Kako pravilno čistiti kožu i sačuvati barijeru

Čišćenje može pomoći u usporavanju starenja – ali samo ako se radi pravilno. Ovo su savjeti Eni Blek:

Koristite mlaku vodu

Temperatura vode treba da bude prijatno topla, nikako vrela.

Nježno uklonite šminku

U prvom koraku dvostrukog čišćenja koristite balzam, kremu ili ulje za skidanje šminke s očiju i usana, a zatim blago sredstvo za umivanje.

Skidanje šminke

Izvor: New Africa/Shutterstock

Dvostruko čišćenje samo uveče

Ujutru nema potrebe za dvostrukim čišćenjem. Tada je dovoljno blaže sredstvo, poput mlijeka za čišćenje, ili osvježavanje kože tuferom natopljenim hidratantnim losionom.

Prilagodite rutinu godišnjem dobu

Rutinu njege kože treba prilagođavati klimi i sezoni. Ljeti su bolji lakši proizvodi i jednostavnije rutine sa manje koraka.