Najčešće greške koje ljudi prave u marketu: Ovako nepotrebno trošimo novac

Mnogi potrošači u supermarketu prave iste greške koje povećavaju račun za kupovinu. Evo na šta treba obratiti pažnju kako biste uštedjeli novac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kupovina u supermarketu za mnoge je rutinska obaveza, ali stručnjaci upozoravaju da upravo tada često pravimo greške koje povećavaju troškove. Sitne navike tokom kupovine mogu dovesti do toga da na kasi platimo znatno više nego što smo planirali.

Finansijski savjetnici i stručnjaci za potrošačke navike ističu da nekoliko jednostavnih promjena može pomoći da se troškovi hrane značajno smanje.

Kupovina bez spiska

Jedna od najčešćih grešaka je odlazak u prodavnicu bez unaprijed napravljenog spiska. Kada kupci nemaju plan, veća je vjerovatnoća da će ubaciti u korpu proizvode koji im zapravo nisu potrebni.

Spisak kupovine pomaže da se fokus zadrži na onome što je zaista potrebno i sprečava impulsivnu kupovinu.

Odlazak u prodavnicu gladan

Stručnjaci upozoravaju da glad može značajno uticati na odluke prilikom kupovine. Kada smo gladni, mnogo je veća vjerovatnoća da ćemo kupiti grickalice, slatkiše i druge proizvode koji nisu bili planirani.

Zbog toga se savjetuje da se u kupovinu ide nakon obroka.

Izvor: Shutterstock

Ignorisanje cijene po kilogramu

Mnogi kupci gledaju samo ukupnu cijenu proizvoda, a zanemaruju cijenu po kilogramu ili litru. Upravo ta informacija često pokazuje koji proizvod je zaista povoljniji.

U nekim slučajevima veće pakovanje može biti skuplje po jedinici mjere nego manje.

Previše proizvoda na akciji

Akcije i popusti često podstiču kupce da kupuju više nego što im je potrebno. Iako se čini da je riječ o velikoj uštedi, kupovina proizvoda koji se kasnije ne iskoriste zapravo predstavlja nepotreban trošak.

Kupovina na akciji ima smisla samo ako je riječ o proizvodima koji se svakodnevno koriste.

Kupovina bez planiranja obroka

Još jedna česta greška je kupovina namirnica bez jasnog plana šta će se od njih pripremati. To često dovodi do bacanja hrane, a samim tim i novca.

Planiranje obroka za nekoliko dana unaprijed pomaže da se kupuju samo potrebne namirnice.

Zanemarivanje rokova trajanja

Kupci često uzimaju prvi proizvod s police, ne provjeravajući rok trajanja. Ako je rok kratak, postoji veća vjerovatnoća da će namirnica završiti u otpadu.

Provjera roka trajanja posebno je važna kod svježih proizvoda.

Prebrza kupovina

Kupovina u žurbi povećava šansu za loše odluke. Kada se kupci kreću kroz prodavnicu bez razmišljanja, često ubacuju dodatne proizvode u korpu.

Stručnjaci savjetuju da se kupovini posveti nekoliko minuta više kako bi se donijele racionalnije odluke.

Male promjene u načinu kupovine mogu značajno smanjiti mjesečne troškove za hranu. Planiranje, pažljivo čitanje cijena i izbjegavanje impulsivne kupovine najjednostavniji su načini da se u supermarketu potroši manje novca.