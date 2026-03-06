logo
Boja kose koja će biti hit proljeća 2026: Izgleda luksuzno, podmlađuje i vraća sjaj svakom tenu

Boja kose koja će biti hit proljeća 2026: Izgleda luksuzno, podmlađuje i vraća sjaj svakom tenu

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Sirup plava je najtraženija nijansa kose za proljeće 2026. godine – topla, zlatna plava koja kosi vraća sjaj i prirodnu svjetlost.

Boja kose koja će biti hit proljeća Izvor: New Africa/Shutterstock

  • "Sirup plava" je topla, zlatna nijansa plave koja će biti veliki trend proljeća 2026.
  • Kombinacija tonova karamele, zlata i vanile čini kosu sjajnijom i zdravijom.
  • Nijansa se lako postiže dodavanjem toplog tonika tokom redovnog farbanja.

Jedna nijansa plave kose već mjesecima dominira među poznatim ličnostima i trendseterkama širom svijeta. Poznati frizer Tom Smith nazvao ju je "sirup plava", a riječ je o svilenkastoj, mekoj plavoj nijansi koja predstavlja idealno osvježenje posle tamnijih zimskih tonova.

Ova nijansa donosi svetliji i topliji izgled kose, ali je istovremeno nježnija alternativa klasičnoj platinastoj plavoj. Upravo zbog te uravnotežene topline posebno lepo pristaje različitim tonovima tena – od svetlog do tamnijeg.

Zlatni tonovi koji kosi vraćaju sjaj

Sirup plava kombinuje suptilne tonove zlata, karamele i vanile, zbog čega kosa deluje zdravije, sjajnije i punije. To je odličan izbor za sve koji žele svjetliju kosu, ali bez hladnih ili pepeljastih podtonova.

Topli refleksi ove nijanse vizuelno omekšavaju crte lica i daju kosi prirodan, "sunčan" efekat, pa je posebno preporučljiva osobama čija kosa posle zime deluje beživotno i bez sjaja, piše Diva.

Kako dobiti "sirup plavu" nijansu

Ako već imate plavu kosu, prelazak na ovu nijansu ne zahteva drastičnu promjenu. Dovoljno je da se prilikom redovnog blajhanja ili pramenova doda topli tonik koji će kosi dati zlatni odsjaj.

Stručnjaci savjetuju da kolorista zadrži što topliji ton, ali bez prelaska u "jagodasto plavu" zonu. Cilj je da kosa ostane svijetla i sjajna, uz minimalne tamne senke, kako bi se postigao karakterističan "sirup" efekat mekoće i dubine.

