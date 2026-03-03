Savršena dužina između boba i duge kose: Ova frizura je hit proljeća 2026.

Midi frizura je hit proljeća 2026. Ova srednja dužina kose spaja eleganciju i praktičnost, a nose je i poznate dame.

Izvor: Shutterstock

Midi frizura je jedan od najvećih trendova proljeća 2026, viđena i na londonskim pistama.

Riječ je o dužini dužoj od boba, ali kraćoj od kose do ramena, koja pristaje gotovo svima.

Ova svestrana frizura spaja estetiku devedesetih i savremeni, minimalistički stil.

London Fashion Week donio je osvježen pogled na proljećne frizure, smješten između kratkih, razbarušenih bixie krojeva i ultra dugih, sirenastih dužina. Upravo između ta dva ekstrema u prvi plan ponovo dolazi midi frizura – stil koji spaja svestranost duge kose i izražen modni uticaj kraćih, modernih krojeva.

Šta je zapravo midi frizura?

Midi frizura podrazumijeva dužinu kose koja je duža od klasičnog boba, ali ne doseže ramena ili lopatice. Ne nameće stroga pravila i ne zahtijeva određenu teksturu – može biti ravna, blago talasasta ili prirodno razbarušena. Slojevi su dobrodošli, ali nisu obavezni, a upravo ta fleksibilnost čini je jednim od najprilagodljivijih izbora za različite tipove kose i stilove.

Poznate dame koje su je popularizovale

Ova dužina posljednjih mjeseci sve češće se viđa i na poznatim damama. Među onima koje su popularizovale midi frizuru su Margot Robbie, Hailey Bieber, Miley Cyrus i Laura Harrier, koje su pokazale koliko ova dužina može biti elegantna, moderna i praktična u isto vrijeme.

Povratak estetike devedesetih

Frizure srednje dužine bile su zapažene i na modnim pistama u Londonu, gdje su predstavljene u različitim interpretacijama – od sofisticiranih, blago uvijenih ka unutra, do ležernih, teksturiranih varijanti koje podsjećaju na izrasli bob. Za razliku od ultra dugih, minimalno slojevitih frizura koje su dominirale prethodnih sezona, novi midi krojevi djeluju svježije i bliže estetici devedesetih godina, piše Diva.

Midi frizura danas se ne doživljava kao prelazna faza između kratke i duge kose, već kao samostalna stilska kategorija. Šiške joj mogu dati dodatnu dinamiku, dok slojevi koji uokviruju lice prizivaju romantičnu estetiku kakvu je devedesetih popularizovala Jennifer Aniston. Pernati slojevi unose dozu glamura, dok ravno sječeni, blago neravni krajevi podsjećaju na Y2K trendove ranih dvijehiljaditih.

Kako se nosi midi frizura 2026?

U 2026. godini midi frizura se nameće kao jedno od najnosivijih rješenja – dovoljno duga da omogućava raznovrsno stilizovanje, a dovoljno kratka da djeluje moderno i osvježavajuće. Može se nositi uz blage talase, potpuno ravno, sa šiškama ili bez njih, kao i uz minimalističke modne detalje poput marame u kosi. Spoj retro nostalgije i savremene elegancije čini je izborom koji lako prelazi iz dnevne u večernju varijantu.

Zašto je midi frizura toliko popularna?

pristaje različitim oblicima lica

lako se stilizuje i održava

izgleda moderno bez drastične promjene dužine

kombinuje eleganciju i ležernost

(Lepa i srećna/Mondo)