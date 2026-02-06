3 kratke frizure brišu 10 godina: Imaju trenutni šik efekat, a praktične su za svaki dan

Ukoliko ste sremni za promjenu, ove 3 kratke frizure su pun pogodak poslije 50 - imaju antiejdž ili lifting efekat, a čine da djelujete 10 godina mlađe.

Ako želite promjenu ovog proljeća, 3 kratke frizure su pun pogodak

Brišu bar 10 godina, osvježavaju izgled i ističu farbanu kosu, ali i prirodnu, prošaranu sijedim vlasima.

Ako razmišljate o promjeni frizure sa dolaskom proljeća, zašto ne biste izabrali modernu kratku frizuru? Idealne su za dodavanje volumena kosi i vizuelno podmlađivanje ovalnog oblika lica.

Trendovi kratkih frizura za proljeće–jleto 2026. odlikuju se pokretom, karakterom i lakoćom stilizovanja. Dominiraju stepenaste i prozračne frizure koje omekšavaju crte lica i ističu pogled, a pritom su praktične za svaki dan.

Prema frizerki Delfin Kurtej, 3 kratke frizure posebno se izdvajaju ove sezone i idealne su za isticanje ljepote lica nakon 50. godine. Imaju efekat liftinga, brišu 10 godina, osvježavaju izgled i lijepo ističu kako farbanu kosu, tako i prirodne nijanse sa sijedim vlasima.

Ove frizure omekšavaju crte lica, podižu oval i pomažu u prikrivanju sitnih bora, dok su istovremeno moderne i lake za održavanje.

Kratka zaobljena frizura

Inspirisana stilom pedesetih i šezdesetih godina, sa kraćim potiljkom i stranama i dužim pramenovima na vrhu koji uokviruju čelo.

Daje mekoću licu i elegantan, podmlađujući efekat.

Kratka frizura sa veoma kratkim zulufima

Moderan i upečatljiv stil koji unosi dozu samopouzdanja i sofisticiranosti. Blago "muška“ nota čini ovu frizuru posebno aktuelnom i šik nakon pedesete.

Kratka frizura sa ravnim ili asimetričnim šiškama

Savršen izbor za one koje žele da istaknu pogled i ublaže boru između obrva. Šiške daju strukturu frizuri i momentalno osvježavaju lice.

Još 3 antiejdž trenda

Među trendovima za proljeće koji takođe podmlađuju izdvajaju se i wispy chop sa laganim, prozračnim pramenovima, potom side swept pixie sa pramenom prebačenim na stranu i razigrana short shag frizura sa puno volumena i teksture.

Sve frizure daju prirodan, mladalački izgled i lako se prilagođavaju različitim tipovima kose.

Ako želite frizuru koja podmlađuje, osvježava i ne zahtijeva mnogo vremena za stilizovanje - kratka kosa je pravi izbor ove sezone.

