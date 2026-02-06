3 kratke frizure brišu 10 godina: Imaju trenutni šik efekat, a praktične su za svaki dan

Ukoliko ste sremni za promjenu, ove 3 kratke frizure su pun pogodak poslije 50 - imaju antiejdž ili lifting efekat, a čine da djelujete 10 godina mlađe.
- Ako želite promjenu ovog proljeća, 3 kratke frizure su pun pogodak
- Brišu bar 10 godina, osvježavaju izgled i ističu farbanu kosu, ali i prirodnu, prošaranu sijedim vlasima.
Ako razmišljate o promjeni frizure sa dolaskom proljeća, zašto ne biste izabrali modernu kratku frizuru? Idealne su za dodavanje volumena kosi i vizuelno podmlađivanje ovalnog oblika lica.
Trendovi kratkih frizura za proljeće–jleto 2026. odlikuju se pokretom, karakterom i lakoćom stilizovanja. Dominiraju stepenaste i prozračne frizure koje omekšavaju crte lica i ističu pogled, a pritom su praktične za svaki dan.
Prema frizerki Delfin Kurtej, 3 kratke frizure posebno se izdvajaju ove sezone i idealne su za isticanje ljepote lica nakon 50. godine. Imaju efekat liftinga, brišu 10 godina, osvježavaju izgled i lijepo ističu kako farbanu kosu, tako i prirodne nijanse sa sijedim vlasima.
Ove frizure omekšavaju crte lica, podižu oval i pomažu u prikrivanju sitnih bora, dok su istovremeno moderne i lake za održavanje.Izvor: Shutterstock
Kratka zaobljena frizura
Inspirisana stilom pedesetih i šezdesetih godina, sa kraćim potiljkom i stranama i dužim pramenovima na vrhu koji uokviruju čelo.
Daje mekoću licu i elegantan, podmlađujući efekat.
Kratka frizura sa veoma kratkim zulufima
Moderan i upečatljiv stil koji unosi dozu samopouzdanja i sofisticiranosti. Blago "muška“ nota čini ovu frizuru posebno aktuelnom i šik nakon pedesete.
Kratka frizura sa ravnim ili asimetričnim šiškama
Savršen izbor za one koje žele da istaknu pogled i ublaže boru između obrva. Šiške daju strukturu frizuri i momentalno osvježavaju lice.
Još 3 antiejdž trenda
Među trendovima za proljeće koji takođe podmlađuju izdvajaju se i wispy chop sa laganim, prozračnim pramenovima, potom side swept pixie sa pramenom prebačenim na stranu i razigrana short shag frizura sa puno volumena i teksture.
Sve frizure daju prirodan, mladalački izgled i lako se prilagođavaju različitim tipovima kose.
Ako želite frizuru koja podmlađuje, osvježava i ne zahtijeva mnogo vremena za stilizovanje - kratka kosa je pravi izbor ove sezone.
Pogledajte u našoj galeriji koje verzije boba imaju lifting efekat:
3 kratke frizure brišu 10 godina: Imaju trenutni šik efekat, a praktične su za svaki dan
Bob frizura sa suprilnim slojevima
3 najbolje frizure za lifting efekat posle 60
čupavi bob sa teksturom bez napora
Dugački bob sa šiškama za moderan izgled
Dugačka A-linija bob frizura sa elegantnim završetkom
Slojeviti dugi bob za dodatni volumen
Dugački francuski bob sa razbarušenim talasima
Dugi bob sa šiškama za šik izgled
Dugi bob sa slojevima koji uokviruju lice
Lob dužine do ključne kosti sa mekim slojevima
Jedna frizura je kao vremenska mašina