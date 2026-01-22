Frizure koje brišu kilograme i godine kao filteri: Pravo šišanje ističe adute, skriva mane i mijenja proporcije

Umjesto filtera za mršavljenje, pitajte svog frizera da vam napravi jednu od ovih frizura.

Postoje frizure koje podmlađuju, ali i one koje skidaju kilograme.

Umjesto da koristite filtera za mršavljenje, pitajte frizera da vam napravi ovu spektakularnu frizuru.

Svi žele da se osjećaju samopouzdano i lijepo, a prava frizura može učiniti čuda. Pravo šišanje ne samo da može naglasiti vaše crte lica već i stvoriti vizuelno vitkije lice. Žene sa okruglim licema često traže frizure koje im daju definisanije crte lica i proporcije. Vrijeme je da saznate koje su kratke frizure najbolje za vitkije lice, koje frizure odgovaraju okruglim licima i koje šiške će pomoći u stvaranju efekta vitkijeg izgleda.

Kratke frizure za vitkije lice

Mnogi ljudi vjeruju da kratka kosa može naglasiti okrugla lica. Međutim, istina je da dobro odabrana kratka frizura može učiniti lice vitkijim, dodajući mu lakoću i eleganciju. Kratke frizure mogu učiniti da crte lica izgledaju definisanije, a vizuelno izduživanje vrata dodatno čini cijelu siluetu vitkijom.

1. Asimetrični bob

Asimetrični bob je jedan od najmodernijih frizura, savršen za one sa okruglim licem. Ova frizura ima kraći rez pozadi koji se postepeno izdužuje napred. Duži pramenovi naprijed stvaraju definiciju, vizuelno ga čine mršavijim i izdužuju lice. Za još dramatičniji efekat, možete podići kosu u korijenu kako biste dodali volumen.

2. Piksi frizura sa dužim vrhom

Piksi frizura je klasična kratka frizura koja dobro stoji onima koji žele da vitkije lice. Međutim, ključ je u pravilnom oblikovanju - najbolje je ostaviti gornji dio dužim, a sa strane blago načupiti. Ova frizura će licu dati definisanije crte, a zahvaljujući dužim pramenovima na vrhu, vizuelno će izdužiti cijelu siluetu.

3. Lob frizura sa slojevima

Lob ili dugi bob je malo duža verzija klasičnog bob frizure, koja doseže otprilike do ramena. Slojevito nanošenje dodaje lakoću i volumen, dok frizura do ramena stvara vitkiji izgled lica. Da biste pojačali efekat vitkijeg izgleda, uvijte krajeve kose ka spolja, dajući frizuri dinamičan izgled.

4. Čupavi bob sa svetlim šiškama

Razbarušeni bob je ležerna i blago neuredna frizura koja lijepo vitkije lice. Dugi, isprekidani pramenovi koji uokviruju lice čine da ono izgleda izduženo. Ova frizura dodaje ležeran i svjež izgled. Dodavanje laganih šiški (npr. sa strane) će dodatno definisati lice, a efekat vitkijeg izgleda će biti još primjetniji. Šegi bob je ležerna i pomalo haotična frizura.

Frizure koje menjaju okruglo lice

Okruglo lice karakterišu meke, zaobljene crte lica, slične dužine i širine. Da biste ga vizuelno učinili vitkijim, vrijedi odabrati frizure koje ga izdužuju i dodaju definiciju. U nastavku ćete pronaći nekoliko prijedloga za frizure koje su idealne za okrugla lica.

1. Slojevite frizure sa suptilnim sjenčenjem

Slojevite frizure su odličan način da smanjite oblik lica. Slojevi dodaju volumen i pokretljivost, dok suptilno sjenčenje na jagodicama i bradi izdužuje lice. Važno je izbjegavati elegantne frizure koje naglašavaju okruglost – lakoća i volumen su ključni.

2. Duga, talasasta kosa

Duga, blago talasasta kosa je odličan izbor za one sa okruglim licem. Talasi dodaju volumen, a dužina izdužuje lice. Međutim, vodite računa da izbjegavate prekomjerne lokne, koje mogu dodati volumen oko obraza - najbolje je da se odlučite za meke talase koji se suptilno spuštaju nadole.

3. Kosa začešljana na stranu

Češljanje kose na stranu je još jedan efikasan način da učinite lice da izgleda vitkije. Razdjeljak sa strane i asimetrična frizura čine da vaše lice izgleda duže. Ova frizura dodaje lakoću i dinamičnost vašim crtama lica, a istovremeno je elegantna i klasična.

4. Duža kosa naprijed

Duža kosa napred i kraća kosa pozadi je odličan način da se okruglo lice učini vitkijim. Ova frizura dodaje definiciju, dok duži pramenovi sa strane izdužuju lice. Možete birati kratke frizure sa dužim prednjim dijelom ili dužom kosom - važno je da pramenove oko lica produžite u skladu sa tim.

Šiške koje čine lice mršavijim

Šiške mogu biti ne samo stilski dodatak vašoj frizuri, već i odličan način da vitkije lice. Izbor pravih šiški može transformisati vaš izgled i dati mu potpuno novi karakter. U nastavku je nekoliko prijedloga za šiške koje će vam pomoći da vitkije lice.

1. Šiške na stranu

Šiške sa strane su jedan od najpopularnijih stilova, savršen za vitkije lice. Asimetrične šiške, začešljane na stranu, dodaju lakoću i dužinu licu. Ovo je idealna opcija za one sa okruglim licem koje žele da istaknu svoje crte lica.

2. Duge šiške koje pokrivaju čelo

Duge šiške koje padaju preko čela su odličan način da se lice učini vitkijim. Ova vrsta šiški vizuelno izdužuje lice i čini da njegove proporcije izgledaju skladnije. Važno je da šiške budu blago isprekidane i da slobodno padaju – previše ravne i teške šiške mogu dodati volumen oko obraza.

3. Nazubljene zavesa šiške

Šiške tipa zavesa su lagane, neravne šiške koje se spuštaju sa strane poput zavjese. Ove šiške vizuelno izdužuju lice i dodaju definiciju. Odličan su izbor za one koji žele da vitkije lice, a da se ne odreknu opuštene, ležerne frizure.

4. Kaskadne šiške

Kaskadne šiške su vrsta šiški koje se postepeno slojevito nanose, stvarajući kaskadni efekat. Ove šiške savršeno izdužuju lice i dodaju lakoću frizuri. Slojevito nanošenje sprečava da šiške budu teške, već umjesto toga nežno padaju preko lica, dajući mu vitkiji izgled.