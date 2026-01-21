logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Farmerke koji svaka žena mora da ima u 2026. godini: Idealne za dame starije od 50 godina

Farmerke koji svaka žena mora da ima u 2026. godini: Idealne za dame starije od 50 godina

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

U 2026. godini modni stilisti imaju odlične vijesti za dame starije od 50 godina - farmerke koje će biti u trendu su idealne za vas.

Farmerke koji svaka žena mora da ima Izvor: Shutterstock
  • Ako odaberete trendi farmerke, ostatak stajlinga ćete lako kreirati, a vi ćete izgledati moderno i elegantno bez imalo napora.
  • Ove godine džins je minimalistički, sofisticiran i odgovara svim oblicima tijela.

Januar je već u punom jeku, a mnoge modne odluke su već pale u zaborav. Ako tražite jednostavan, ali efektan način da osvežite svoj stil u 2026. godini potrebna vam je samo jedan novi komad: farmerke. Dobro odabran model može da transformiše ceo izgled, a ove godine farmerke kombinuju udobnost i sofisticiranost.

Slijedite pet ključnih pravila i odaberite džins koji je apsolutni hit.

1. Tamna nijansa dominira

Zaboravite svijetloplavi teksas. Ove godine najmoderniji su duboki, indigo tonovi, gotovo crni, koji podsjećaju na krojene pantalone. Tamni džins je laskav, vizuelno „skuplji“ i izuzetno univerzalan – lako se kombinuje sa sakoima, košuljama, ali i kežual majicama.

tamne farmerke
Izvor: Shutterstock

2. Pravi kroj nogavice

Ekstravagantni barrel-leg i preširoke nogavice su iza nas. Za 2026. godinu birajte klasične, ravne ili blago široke nogavice, sa strukom koji se prirodno postavlja u sredini – ni previsok, ni prenizak – i opuštenim padom. Inspiracija stiže direktno sa pistama Selin, Šanel i Žil Sander: udobno, praktično i sofisticirano.

3. Visok struk je obavezan

Niski struk odlazi u prošlost. Visok struk laskava je opcija za svaki oblik tela – pruža osećaj sigurnosti i vizuelno izdužuje noge. Pravilo trećina: gornji dio tijela, deo od struka do butina i deio ispod kolena treba da budu u savršenoj harmoniji. Tako postižemo balans i besprijekoran izgled. Za ljubitelje sportskog izgleda, savjetujemo kombinovanje sa modernim džemperima koje možete pogledati u galeriji.

4. Dužina je važna

Farmerke treba da dodiruju pod – što duže, to bolje. Kratke nogavice i modeli do iznad gležnja su aut. Ako vam se dužina čini predugom po kiši, jednostavno savijte porub i dobićete trend koji je takođe aktuelan.

Izvor: Shutterstock

5. Bez poderotina i pohabanih dijelova

Grebani i cjepkani džins je prošlost. Za 2026. birajte čist, ujednačen finiš: minimalno sjenčenje, ali bez rupica i istrošenih dijelova. Ovaj stil je dovoljno elegantan da se kombinuje i s kancelarijskim sakoima, što farmerke čini univerzalnim komadom garderobe. Zavirite u galeriju slika i odaberite svoj model modernih farmerki.

Ako želite da 2026. bude godina u kojoj uvek izgledate sređeno, bez previše truda – kupite jedne kvalitetne tamne teksas pantalone koje ispunjavaju gore navedena pravila. Sa njima, ostatak garderobe i stil dolaze sami od sebe. Pogledajte moderne modele tamnih farmerki u galeriji slika.

Možda će vas zanimati

Tagovi

moda savjeti farmerice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA