Preminuo modni dizajner Valentino: Stiglo zvanično saopštenje

Valentino je preminuo u 93. godini

Izvor: Ovidiu Hrubaru/Shutterstock

Čuveni italijanski modni dizajner Valentino je preminuo, saopštili su iz njegove fondacije.

Valentino je imao 93 godine.

"Naš osnivač, Valentino Garavani, preminuo je danas u svojoj rezidenciji u Rimu, okružen svojim najbližima. Sahrana će se održati u petak, 23. januara, u Bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na adresi Piazza della Repubblica 8 u Rimu, u 11 časova", navedeno je u saopštenju.