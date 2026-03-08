Nemojte da zanemarite ove simptome u ustima: Mogu ukazivati na manjak jednog vitamina

Otkrijte kako promjene u ustima mogu ukazivati na manjak vitamina B12, saznajte simptome i kako se dijagnostikuje i liječi ovaj nedostatak.

Izvor: Shutterstock

Promjene u ustima, poput upaljenog jezika i afti, mogu ukazivati na manjak vitamina B12.

Nedostatak B12 vodi do anemije, umora i smanjenog čula ukusa, a često je posljedica nepravilne ishrane.

Dijagnoza se postavlja krvnom pretragom, a terapija se najčešće sprovodi injekcijama.

Iako većina ljudi unosi potrebne vitamine i minerale putem ishrane, organizmu ponekad ipak nedostaje određeni nutrijent. U takvim situacijama tijelo šalje signale, a neki od njih mogu se pojaviti upravo u usnoj šupljini.

Vitamin B12 ima izuzetno važnu ulogu u organizmu jer doprinosi zdravlju krvnih i nervnih ćelija i sprečava razvoj anemije – stanja koje se često manifestuje hroničnim umorom, slabošću i padom energije. Pored trnaca u ekstremitetima i gubitka težine, neki simptomi lako se mogu primijetiti u ustima.

Jedan od simptoma može biti upaljen, crven i bolan jezik (glositis). Jezik može promijeniti boju i oblik, postati otečen i veoma osjetljiv. Površina jezika može izgledati neuobičajeno glatko, jer nestaju sitne kvržice koje sadrže okusne pupoljke.

Drugi znak su afte, bolni čirevi u ustima. Nedostatak vitamina B12 može smanjiti i osjet ukusa.

Afte u ustima

Izvor: Shutterstock

Najčešći uzrok je nepravilna ili nedovoljno raznovrsna ishrana. Namirnice bogate B12 su meso, riba i mliječni proizvodi, pa osobe koje ih rijetko ili nikako ne jedu imaju veći rizik, piše Klix.ba

Anemija izazvana manjkom B12 najčešće se liječi putem injekcija. U slučaju sumnje na nedostatak, preporučuje se konsultacija s doktorom opšte prakse. Krvna pretraga može precizno odrediti nivo vitamina i pomoći u izboru terapije.