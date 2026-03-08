Recept za domaću sarmu sa dimljenom koljenicom: 10 puta je bolja od klasične sa mljevenim mesom

Napravite domaću sarmu koja je mnogo bolja od klasične verzije sa mljevenim mesom. Umjesto njega koristićete dimljenu koljenicu.

Izvor: Shutterstock

Zimski period je nezamislim bez domaće sarme od kiselog kupusa. Najčešće se priprema sa mljevenim mesom i pirinčem, ali verzija sa dimljenom kolenicom donosi drugačiji, izraženiji ukus i puniju strukturu. Umjesto sitnog fila, u listove kupusa uvijaju se krupniji komadi mesa koji su prethodno dugo kuvani, pa sarma dobija rustičan izgled i snažniju aromu.

Ovakav način pripreme posebno je praktičan kada želite jelo bez dodatnih sastojaka poput zaprške ili mljevenog mesa, a da i dalje bude zasitno i bogato. Dugotrajno krčkanje u tečnosti u kojoj se kuvala koljenica dodatno produbljuje ukus, dok lovor daje diskretnu aromatičnu notu. Rezultat je sarma koja se razlikuje od klasične, ali zadržava sve ono zbog čega je ovo jelo toliko cijenjeno tokom hladnijih mjeseci.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme kuvanja: oko 3 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata i 30 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

1 glavica kiselog kupusa

700 g dimljene kolenice

nekoliko listova lovora

voda po potrebi

Priprema:

1. korak: Kuvanje koljenice

Suvo meso dobro operite, stavite u šerpu i prelijte vodom. Kuvajte na srednjoj temperaturi dok meso ne omekša i počne da se odvaja od kostiju. Kada je gotovo, izvadite ga i ostavite da se prohladi, a tečnost sačuvajte.

Provjerite slanoću prije kuvanja: Dimljena koljenica i kiseli kupus već sadrže dosta soli. Nakon što se koljenica skuva, probajte bujon prije nego što njime prelijete sarmu. Ako je preslan, razblažite ga vodom.

2. korak: Priprema kupusa

Listove kiselog kupusa odvojte i potopite u hladnu vodu oko 15 minuta kako bi se ublažila slanoća. Po potrebi odstranite zadebljani dio korijena lista.

3. korak: Priprema fila

Ohlađenu kolenicu očistite od kostiju i kožice, a meso isijecite na krupnije komade. Ako ipak želite da pravite običnu sarmu pogledajte koji dio mesa je najbolji za nju.

Vidi opis Recept za domaću sarmu sa dimljenom koljenicom: 10 puta je bolja od klasične sa mljevenim mesom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

4. korak: Formiranje sarme

Na svaki list kupusa stavite nekoliko komada mesa i pažljivo urolajte. Sarmu redajte čvrsto jednu uz drugu u dublju šerpu.

5. korak: Krčkanje

Između redova ubacite lovorov list, pa sve prelijte sačuvanom tečnošću u kojoj se kuvala koljenica. Po potrebi dolijte još malo vode da sarma bude prekrivena. Kuvajte na tihoj vatri oko tri sata, dok se ukusi ne sjedine i tečnost djelimično ne ukuva.

Ovako pripremljena sarma ima intenzivan, dimljeni ukus i mekano meso koje se lako odvaja, a posebno prija uz domaći hljeb i sezonsku salatu.