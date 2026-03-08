Recept za domaću sarmu sa dimljenom koljenicom: 10 puta je bolja od klasične sa mljevenim mesom

Napravite domaću sarmu koja je mnogo bolja od klasične verzije sa mljevenim mesom. Umjesto njega koristićete dimljenu koljenicu.
Zimski period je nezamislim bez domaće sarme od kiselog kupusa. Najčešće se priprema sa mljevenim mesom i pirinčem, ali verzija sa dimljenom kolenicom donosi drugačiji, izraženiji ukus i puniju strukturu. Umjesto sitnog fila, u listove kupusa uvijaju se krupniji komadi mesa koji su prethodno dugo kuvani, pa sarma dobija rustičan izgled i snažniju aromu.
Ovakav način pripreme posebno je praktičan kada želite jelo bez dodatnih sastojaka poput zaprške ili mljevenog mesa, a da i dalje bude zasitno i bogato. Dugotrajno krčkanje u tečnosti u kojoj se kuvala koljenica dodatno produbljuje ukus, dok lovor daje diskretnu aromatičnu notu. Rezultat je sarma koja se razlikuje od klasične, ali zadržava sve ono zbog čega je ovo jelo toliko cijenjeno tokom hladnijih mjeseci.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Vrijeme kuvanja: oko 3 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata i 30 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 1 glavica kiselog kupusa
- 700 g dimljene kolenice
- nekoliko listova lovora
- voda po potrebi
Priprema:
1. korak: Kuvanje koljenice
Suvo meso dobro operite, stavite u šerpu i prelijte vodom. Kuvajte na srednjoj temperaturi dok meso ne omekša i počne da se odvaja od kostiju. Kada je gotovo, izvadite ga i ostavite da se prohladi, a tečnost sačuvajte.
Dimljena koljenica i kiseli kupus već sadrže dosta soli. Nakon što se koljenica skuva, probajte bujon prije nego što njime prelijete sarmu. Ako je preslan, razblažite ga vodom.
2. korak: Priprema kupusa
Listove kiselog kupusa odvojte i potopite u hladnu vodu oko 15 minuta kako bi se ublažila slanoća. Po potrebi odstranite zadebljani dio korijena lista.
3. korak: Priprema fila
Ohlađenu kolenicu očistite od kostiju i kožice, a meso isijecite na krupnije komade. Ako ipak želite da pravite običnu sarmu pogledajte koji dio mesa je najbolji za nju.
Recept za domaću sarmu sa dimljenom koljenicom: 10 puta je bolja od klasične sa mljevenim mesom
4. korak: Formiranje sarme
Na svaki list kupusa stavite nekoliko komada mesa i pažljivo urolajte. Sarmu redajte čvrsto jednu uz drugu u dublju šerpu.
5. korak: Krčkanje
Između redova ubacite lovorov list, pa sve prelijte sačuvanom tečnošću u kojoj se kuvala koljenica. Po potrebi dolijte još malo vode da sarma bude prekrivena. Kuvajte na tihoj vatri oko tri sata, dok se ukusi ne sjedine i tečnost djelimično ne ukuva.
Ovako pripremljena sarma ima intenzivan, dimljeni ukus i mekano meso koje se lako odvaja, a posebno prija uz domaći hljeb i sezonsku salatu.