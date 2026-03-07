logo
Koliko često treba čistiti zavjesu za tuš? Važnije je nego što mislite, samo ovako nećete pogriješiti

Koliko često treba čistiti zavjesu za tuš? Važnije je nego što mislite, samo ovako nećete pogriješiti

Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte koliko često treba prati zavjesu za tuš da biste spriječili buđ i bakterije. Savjeti stručnjaka, metode pranja i trikovi za dugotrajnu higijenu.

Koliko često treba čistiti zavjesu za tuš Izvor: Ursula Page/Shutterstock

  • Zavjesu za tuš treba prati najmanje jednom mjesečno da bi se spriječio rast buđi i bakterija.
  • Plastične zavjese peru se ručno, dok se tkanine mogu prati i u mašini, a između pranja savjetuje se brisanje prirodnim sredstvom.
  • Ispravljanje, razdvajanje i dobra ventilacija kupatila pomažu da zavjesa ostane suva i dugotrajno čista.

Čišćenje kupatila je obavezan kućni posao, ma koliko ga izbjegavali. Dok smo brzi da operemo kadu ili WC šolju, često zaboravljamo na dodatke koji tiho privlače buđ i bakterije, poput zavjesa za tuš. Stručnjaci savjetuju koliko često treba čistiti zavjesu i kako to pravilno raditi, objašnjavajući i zašto je higijena zavjesa toliko važna.

Koliko često treba prati zavjesu za tuš?

Stručnjaci se slažu: zavjesu treba prati najmanje jednom mjesečno kako bi se smanjio rast buđi i bakterija u vlažnom okruženju. "Ako se kupatilo često koristi ili je vlažno duže vrijeme, češće pranje je bolje", objašnjava Mišel Rubino, stručnjak za buđ i kvalitet vazduha.

U kupatilima koja se rjeđe koriste, zavjesu je moguće prati rjeđe, na svaka dva mjeseca, posebno ako je to pomoćno kupatilo. Rubino savjetuje i redovno brisanje zavjesa prirodnim sredstvom za čišćenje jednom nedjeljno između mjesečnih pranja kako bi se spriječio razvoj mikroorganizama.

Zašto je čišćenje zavjesa važno?

Mrlje i promjene boje na zavesi znak su buđi i bakterija. "Zavjesa može postati idealno mjesto za buđ i bakterije jer je stalno vlažna, a sapun i mrtve ćelije kože dodatno hrane mikroorganizme", kaže Rubino.

Neke vrste buđi mogu rasti već 24 do 48 sati. Ključno je da zavjesa i kupatilo budu što suvlji kako bi se spriječio rast mikroorganizama.

Buđ na zavesi tuš kabine
Izvor: sarapongwongpan/Shutterstock

Kako pravilno očistiti zavjesu za tuš?

Mašinsko pranje

Proverite etiketu – ako je zavjesa mašinski periva, koristite toplu vodu i prirodni deterdžent ili kombinaciju sirćeta i sode bikarbone. Nakon pranja, objesite da se osuši. 

Ručno pranje

Plastične zavese ili podloge ne stavljajte u mašinu – one se peru ručno. Posolite vlažnu mikrofiber krpu sodom bikarbonom, istrljajte zavesu, isperite toplom vodom i objesite da se osuši. Alternativno, napunite kadu toplom vodom, dodajte kašiku prirodnog deterdženta i četvrtinu šolje sode, potopite 10–15 minuta, pa ručno istrljajte.

Zavesa u kupatilu
Izvor: HenadziPechan/Shutterstock

Savjeti za duže održavanje čistoće

  • Ispravljajte zavjesu: Nakon tuširanja ispravite zavjesu da se osuši.
  • Razdvojite zavjesu i podlogu: Brže sušenje sprečava rast buđi.
  • Ventilacija: Uključite ventilator i otvorite vrata ili prozor tokom tuširanja.

Zapamtite: ni jedno pranje ne može zamijeniti redovnu zamenu zavjesa – planirajte zamjenu otprilike svakih šest mjeseci.

