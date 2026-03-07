Koliko često treba čistiti zavjesu za tuš? Važnije je nego što mislite, samo ovako nećete pogriješiti

Saznajte koliko često treba prati zavjesu za tuš da biste spriječili buđ i bakterije. Savjeti stručnjaka, metode pranja i trikovi za dugotrajnu higijenu.

Izvor: Ursula Page/Shutterstock

Zavjesu za tuš treba prati najmanje jednom mjesečno da bi se spriječio rast buđi i bakterija.

Plastične zavjese peru se ručno, dok se tkanine mogu prati i u mašini, a između pranja savjetuje se brisanje prirodnim sredstvom.

Ispravljanje, razdvajanje i dobra ventilacija kupatila pomažu da zavjesa ostane suva i dugotrajno čista.

Čišćenje kupatila je obavezan kućni posao, ma koliko ga izbjegavali. Dok smo brzi da operemo kadu ili WC šolju, često zaboravljamo na dodatke koji tiho privlače buđ i bakterije, poput zavjesa za tuš. Stručnjaci savjetuju koliko često treba čistiti zavjesu i kako to pravilno raditi, objašnjavajući i zašto je higijena zavjesa toliko važna.

Koliko često treba prati zavjesu za tuš?

Stručnjaci se slažu: zavjesu treba prati najmanje jednom mjesečno kako bi se smanjio rast buđi i bakterija u vlažnom okruženju. "Ako se kupatilo često koristi ili je vlažno duže vrijeme, češće pranje je bolje", objašnjava Mišel Rubino, stručnjak za buđ i kvalitet vazduha.

U kupatilima koja se rjeđe koriste, zavjesu je moguće prati rjeđe, na svaka dva mjeseca, posebno ako je to pomoćno kupatilo. Rubino savjetuje i redovno brisanje zavjesa prirodnim sredstvom za čišćenje jednom nedjeljno između mjesečnih pranja kako bi se spriječio razvoj mikroorganizama.

Zašto je čišćenje zavjesa važno?

Mrlje i promjene boje na zavesi znak su buđi i bakterija. "Zavjesa može postati idealno mjesto za buđ i bakterije jer je stalno vlažna, a sapun i mrtve ćelije kože dodatno hrane mikroorganizme", kaže Rubino.

Neke vrste buđi mogu rasti već 24 do 48 sati. Ključno je da zavjesa i kupatilo budu što suvlji kako bi se spriječio rast mikroorganizama.

Buđ na zavesi tuš kabine

Izvor: sarapongwongpan/Shutterstock

Kako pravilno očistiti zavjesu za tuš?

Mašinsko pranje

Proverite etiketu – ako je zavjesa mašinski periva, koristite toplu vodu i prirodni deterdžent ili kombinaciju sirćeta i sode bikarbone. Nakon pranja, objesite da se osuši.

Ručno pranje

Plastične zavese ili podloge ne stavljajte u mašinu – one se peru ručno. Posolite vlažnu mikrofiber krpu sodom bikarbonom, istrljajte zavesu, isperite toplom vodom i objesite da se osuši. Alternativno, napunite kadu toplom vodom, dodajte kašiku prirodnog deterdženta i četvrtinu šolje sode, potopite 10–15 minuta, pa ručno istrljajte.

Zavesa u kupatilu

Izvor: HenadziPechan/Shutterstock

Savjeti za duže održavanje čistoće

Ispravljajte zavjesu : Nakon tuširanja ispravite zavjesu da se osuši.

: Nakon tuširanja ispravite zavjesu da se osuši. Razdvojite zavjesu i podlogu : Brže sušenje sprečava rast buđi.

: Brže sušenje sprečava rast buđi. Ventilacija: Uključite ventilator i otvorite vrata ili prozor tokom tuširanja.

Zapamtite: ni jedno pranje ne može zamijeniti redovnu zamenu zavjesa – planirajte zamjenu otprilike svakih šest mjeseci.