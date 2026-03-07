Sonda koja je preživjela solarni vjetar, ali ne i slijetanje: 60 godina od misije na "paklenu planetu"

Prošlo je 60 godina od kada je čovječanstvo prvi put ostvarilo fizički kontakt sa drugom planetom, što je postigla sovjetska svemirska letjelica "Venera tri".

Izvor: Shutterstock

Bilo je planirano da se sonda spusti padobranom na Veneru, ali je ona udarila u površinu usljed kvara i nije poslala podatke, prenosi portal "Redžister".

"Venera tri" je zvanično bila treća misija na Veneru. Istraživački svemirski brod lansiran je 16. novembra 1965. godine.

Stručnjaci su planirali da ga pošalju u prelet iznad planete i da na površinu spuste sondu radi mjerenja temperatura, pritiska i sastava tla.

Nakon korekcije kursa 26. decembra 1965. godine, zemaljska kontrola je izgubila kontakt sa letjelicom 16. februara 1966. godine, neposredno prije susreta sa Venerom.

Sonda je automatski stigla do površine planete 1. marta 1966. godine.

Prema knjizi Asifa Sidikija "Izvan Zemlje", udar se dogodio na noćnoj strani Venere i to je bio prvi fizički kontakt koji je čovjek napravio sa drugom planetom.

Prema Sidikiju, letjelica je obavila 63 komunikacione sesije i poslala naučnicima podatke, između ostalog "energetske spektre jonskih tokova solarnog vjetra izvan Zemljine magnetosfere".