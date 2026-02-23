logo
Svemirski prsten od pola tone pao na selo u Africi: Stručnjaci otkrili šta je u pitanju i odakle dolazi

Svemirski prsten od pola tone pao na selo u Africi: Stručnjaci otkrili šta je u pitanju i odakle dolazi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

U Keniji je pao metalni prsten težak 500 kilograma, izazivajući zabrinutost zbog svemirskog otpada. Stručnjaci istražuju njegovu pozadinu i bezbjednost.

otpad iz svemira pao u selo u africi Izvor: X/BBC News Africa/Printscreen

Ogroman metalni prsten pao je sa neba u jedno selo u Keniji, jugoistočno od Najrobija, i privukao pažnju ne samo lokalnog stanovništva već i astronoma i drugih naučnika. Objekat prečnika 2,5 metara težak 500 kilograma pao u polje 30. decembra 2024. godine, a sreća je da tada niko nije bio povrijeđen.

Misteriozni "svemirski prsten"

Dok je proslava Nove godine bila na pragu, mještani su posmatrali nevjerovatan prizor nakon obrušavanja objekta iz vazduha. Lokalne vlasti su brzo obezbijedile to područje, dok su stručnjaci pozvani da ispitaju ostatke. Kenijska svemirska agencija (KSA) bila je zadužena za analizu neobičnog "svemirskog prstena".

Nakon temeljne analize, naučnici su utvrdili da je riječ o prstenu za razdvajanje sa lansirne rakete. Ti prstenovi su posebno dizajnirani da se odvoje tokom uspona rakete u svemir. Obično se takvi dijelovi:

  • u potpunosti spale prilikom ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu
  • padnu u nenaseljene oblasti poput okeana
  • ostanu u orbiti kao svemirski otpad godinama ili decenijama
  • ili se na kraju vrate na Zemlju kroz kontrolisani pad

KSA je opisala incident kao "izolovan slučaj", ali je priznala da pad u naseljenu oblast predstavlja kršenje međunarodnih protokola o bezbjednosti u svemiru. Iako su se pojavile spekulacije da otpad potiče iz različitih svemirskih programa, KSA je izričito odbacila tvrdnje domaćih medija da predmet pripada Indijskoj organizaciji za svemirska istraživanja (ISRO).

Opasnosti od svemirskog otpada

Incident u Keniji naglašava sve veći problem svemirskog otpada koji ugrožava kako svemirske misije tako i bezbjednost na Zemlji. Prema podacima Američke svemirske agencije (NASA), više od 27.000 većih objekata trenutno kruži oko naše planete, uz milione manjih fragmenata koji se ne mogu pratiti, ali predstavljaju potencijalnu opasnost.

Svemirski otpad putuje ekstremno velikim brzinama, stvarajući značajne rizike za:

  • svemirske letjelice i posade
  • međunarodne stanice
  • bezbjednost ljudi na tlu

Prošle godine je jedna američka porodica je podnijela tužbu nakon što je svemirski otpad sa Međunarodne svemirske stanice pogodio njihov dom na Floridi, što potvrđuje da ovo nije samo teoretska pretnja. Takozvani Keslerov sindrom, lančana reakcija sudara u orbiti koja stvara još više otpada, predstavlja ozbiljnu dugoročnu pretnju korišćenju svemira.

Koja su moguća rješenja?

Nakon incidenta u Keniji, nadležni su pokrenuli istragu u skladu s međunarodnim zakonima o svemiru. Ovaj događaj je pojačao pozive da se unaprijede sistemi za praćenje i upravljanje svemirskim otpadom među svjetskim svemirskim agencijama i privatnim aerokosmičkim kompanijama, piše portal "Paris 2018".

Trenutno se razvijaju razna inovativna rješenja za borbu protiv sve ozbiljnije krize svemirskog otpada:

  • specijalizovani sateliti za hvatanje i uklanjanje otpada
  • pasivni sistemi za tzv. deorbitiranje neaktivnih satelita odnosno proces planskog spuštanja satelita iz njegove orbite nazad u Zemljinu atmosferu
  • napredni materijali otporni na sudare za buduće letjelice
  • međunarodna saradnja u upravljanju svemirskim saobraćajem
  • stroži propisi koji zahtijevaju strategije zbrinjavanja prije kraja misije

Uprkos obećavajućim razvojnim projektima, sprovođenje ozbiljnih rješenja suočava se sa značajnim tehničkim, finansijskim i političkim izazovima. Nedostatak jasnog međunarodnog dogovora o odgovornosti za istorijski otpad dodatno komplikuje problem.

Budućnost održivog istraživanja svemira

Incident sa metalnim prstenom u Keniji služi kao opipljiv podsjetnik da svemir nije beskonačno odlagalište otpada. Dok svemirska istraživanja pokreću tehnološki napredak i globalne komunikacije, ona takođe zahtijevaju odgovorno upravljanje kako bi se obezbijedila održivost.

Međunarodna zajednica mora dati prioritet djelotvornim politikama za smanjenje svemirskog otpada i razviti praktične metode za uklanjanje postojećeg otpada. Bez odlučne akcije, rastući oblak orbitalnog otpada može ugroziti buduće misije i potencijalno dovesti u opasnost ljudske živote na Zemlji.

Kako se broj svemirskih aktivnosti povećava uz sve više država i privatnih kompanija koje lansiraju misije, hitnost rješavanja orbitalnog otpada proporcionalno raste. Metalni prsten koji je pao na kenijsko tlo potvrđuje dugogodišnje sumnje o praktičnim opasnostima svemirskog otpada - pretvarajući teoretsku prijetnju u dokumentovanu stvarnost koju više nije moguće ignorisati.

(Blic/MONDO)

