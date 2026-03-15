Iran prvi put od početka rata koristio najmoćnije rakete: Pokrenut novi raketni napad, sirene se čuju širom Izraela

Danas je u iranskom napadu, kako navode mediji, prvi put korišćena raketa "Sajdžil".

Iranske oružane snage pokrenule su danas 54. talas operacije "Pravo obećanje 4" protiv izraelskih i američkih ciljeva, uključujući, prvi put, raketu "sajdžil", saopštila je Iranska revolucionarna garda (IRGC).

U napadu je korišćena široka paleta raketa, uključujući supertešku "horamšahr" sa dvostrukim bojevim glavama, dok je raketa "sajdžil" sa čvrstim gorivom korišćena prvi put od početka američko-izraelskog napada na Iran 28. februara, za ciljanje komandi i ključne vojne infrastrukture Izraela, prenijela je iranska televizija Press TV.

Komandant Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a, brigadni general Madžid Musavi, potvrdio je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks lansiranje rakete "sajdžil" u okviru novog talasa odmazdnih napada.

Reports of a ballistic missile impact in Tel Aviv, following the launch of several missiles by Iran at Central Israel.

Izraelski mediji prenose da su u Tel Avivu, Hercliji i još najmanje 141 mjestu oglašene sirene za uzbunu zbog dolazećih raketa.

| AHORA: Misiles iraníes sobre Tel Aviv, Israel.

pic.twitter.com/CaX4Lev5VJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24)March 15, 2026

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran 28. februara ujutro u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima" do kojih je došlo nakon neuspjeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.